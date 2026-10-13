बालप्रेक्षकांसाठी दर्जेदार मनोरंजनाची गरज अधोरेखित करणारा चित्रपट ‘चिकीझिंग’, भावस्पर्शी टीझर प्रदर्शित!
‘चिकीझिंग’ या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 2:06 PM IST
मुंबई : मुलांचे मनोरंजन हा चित्रपटसृष्टीत तुलनेनं दुर्लक्षित राहिलेला विषय आहे. आजच्या काळात लहान मुलांच्या कल्पनाशक्तीला चालना देणारे, त्यांच्या भावविश्वाशी नाते जोडणारे आणि त्यांना खळखळून हसवतानाच विचार करायला लावणारे चित्रपट अधिकाधिक निर्माण होण्याची गरज आहे. मुलांसाठीचा सिनेमा म्हणजे केवळ कार्टून, जादुई गोष्टी किंवा साहसी प्रसंग एवढ्यापुरता मर्यादित न राहता, त्यांच्या छोट्या-छोट्या इच्छा, निरागस भावभावना आणि मोठी स्वप्ने यांचेही प्रतिबिंब त्यात उमटायला हवे. बालप्रेक्षकांसोबतच मोठ्यांनाही आपल्या बालपणात घेऊन जाण्याची ताकद अशा चित्रपटांमध्ये असते. याच भावनेला साद घालत बालविश्वातील निरागसता, स्वप्नांची भरारी आणि नात्यांमधील हळवेपणा यांचा सुंदर संगम घडवणारा ‘चिकीझिंग’ हा आगामी कौटुंबिक चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.
बालपणीच्या आठवणींच्या हिंदोळ्यावर झुलवत, स्वप्नांच्या दिशेनं झेप घेण्याची उमेद जागवणाऱ्या या चित्रपटाचा हृदयस्पर्शी टीझर नुकताच सोशल मीडियावर प्रदर्शित झाला आहे. टीझरमधून समोर येणारे निरागस बालविश्व, त्यातील गंमतजंमत आणि एका लहान मुलाच्या मनात आकार घेणारी मोठी स्वप्ने प्रेक्षकांना भावत आहेत. प्रदर्शनानंतर अल्पावधीतच या टीझरला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळू लागला असून, त्यातील भावनिक आणि आकर्षक दृश्यांचे नेटकऱ्यांकडून कौतुक होत आहे. विशेष म्हणजे, ‘चिकीझिंग’ची जगभरातील 16 प्रतिष्ठित पुरस्कारांसाठी अधिकृत निवड झाली असून, या चित्रपटानं आतापर्यंत विविध पुरस्कारांमध्येही आपली छाप उमटवली आहे.
‘चिकीझिंग’चा टीझर प्रदर्शित : ‘चिक्या’ नावाच्या एका अवखळ, चुणचुणीत आणि कल्पनाविश्वात रमणाऱ्या मुलाची ही गोष्ट आहे. शाळेच्या चार भिंतींपेक्षा बाहेरच्या जगात अधिक रमणाऱ्या चिक्याच्या मनात अनेक स्वप्ने आहेत. त्याच्या नजरेतून दिसणारे जग, त्याच्या मनात निर्माण होणारे कुतूहल आणि स्वप्नांच्या दिशेनं वाटचाल करण्याची त्याची धडपड हा चित्रपटाचा भावनिक गाभा आहे. टीझरमध्ये धुक्याची दुलई पांघरलेले डोंगर, निसर्गरम्य हिलस्टेशन आणि एका आलिशान निवासी शाळेचे भव्य विश्व पाहायला मिळते. दर शनिवारी आईसोबत या शाळेच्या परिसरात जाणाऱ्या चिक्यासाठी ते ठिकाण म्हणजे जणू एका वेगळ्याच जगाची खिडकी! उंच भिंती, बंद असलेले भव्य लोखंडी प्रवेशद्वार आणि त्यापलीकडे दडलेले समृद्ध वातावरण त्याच्या बालमनात कुतूहल निर्माण करते. त्या जगाचा भाग होण्याची त्याची इच्छा आणि त्या दिशेनं उंच भरारी घेणारी त्याची नजर या दृश्यांमधून प्रभावीपणे व्यक्त होते. एका बाजूला आलिशान शाळेचे आकर्षण, तर दुसरीकडे साधी घरे, डोंगराळ परिसर, मुलांचे खेळ आणि गलोलीने खेळण्यातील त्यांचा उत्साह असे परस्परविरोधी अनुभव टीझरमध्ये सहजपणे गुंफले आहेत. या दृश्यांमधून बालपणातील साधेपणा आणि मोठी स्वप्ने पाहण्याची वृत्ती यांचे सुंदर दर्शन घडते. ‘चला चला मामाच्या गावाला...’ या लोकप्रिय गाण्याच्या सुरेल साथीमुळं टीझरला जुन्या आठवणींचा हळवा स्पर्श लाभला आहे. त्यामुळं हा केवळ एका चित्रपटाची झलक न राहता प्रेक्षकांना त्यांच्या स्वतःच्या बालपणाची आठवण करून देणारा अनुभव ठरतो.
दिपक वाणी आणि जयप्रकाश भांडे प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती ए थीमटीम स्टुडिओ प्रॉडक्शननं कीफ्रेम प्रॉडक्शनच्या सहकार्यानं केली आहे. सुप्रिया बगाटे निर्मात्या असलेल्या या चित्रपटासाठी शब्बीर साबुवाला, रचना वोरा, ऋषिकेश देशमुख, सिड विंचुरकर, करण चव्हाण आणि उमेश कुलकर्णी यांनी सहनिर्माते म्हणून योगदान दिले आहे. राजेंद्र बगाटे आणि वैभव कुलकर्णी यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केलं आहे.
टीझर कसा आहे ? : टीझरविषयी आपली भूमिका मांडताना दिग्दर्शकांनी सांगितलं की, ‘चिकीझिंग’ची ही झलक प्रेक्षकांना त्यांच्या बालपणातील निरागस क्षणांशी आणि मनात कधीकाळी जपलेल्या स्वप्नांशी पुन्हा जोडण्याचा प्रयत्न करते. चिक्याच्या नजरेतून उलगडणारे जग हा चित्रपटाचा आत्मा असून, टीझरमधून त्याची ओळख करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. चित्रपटातील संगीत आणि लवकरच प्रदर्शित होणारी गाणीही सर्व वयोगटांतील प्रेक्षकांना आवडतील, असा विश्वास आहे. मनोरंजनासोबतच मनाला स्पर्श करणारा आणि संपूर्ण कुटुंबाला एकत्र बसून पाहता येईल असा चित्रपट आम्ही सादर करत आहोत. बालपणातील निरागसता, स्वप्नांचा पाठपुरावा आणि कुटुंबाची भावनिक साथ यांचा सुरेख मेळ साधणारा ‘चिकीझिंग’ हा चित्रपट लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांनाच आपलासा वाटेल, अशी अपेक्षा आहे.
‘चिकीझिंग’ चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटात प्रभाकर मोरे, कृष्णराज वाईंगडे, सेजल कोरे, अमृता सुरेश, गायत्री देशपांडे, आदित्य घनश्याम, राहुल कुलकर्णी आणि डॉ. सोनाली घाटणेकर यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. राजेंद्र बगाटे आणि वैभव कुलकर्णी यांनी कथा, पटकथा आणि लेखनाची जबाबदारी सांभाळली आहे. प्रवीण सोनावणे यांनी आपल्या छायांकनातून निसर्गसौंदर्य आणि चित्रपटातील वातावरण प्रभावीपणे टिपले आहे. श्रीनिधी वेंकट आणि हृषिकेश कुलकर्णी यांनी संगीताची धुरा सांभाळली असून, शेखर गुरव आणि एस. शंकर यांनी संकलन केलं आहे. कला दिग्दर्शन आणि वेशभूषेची जबाबदारी सुरेश कुंभार यांनी पार पाडली आहे. बालप्रेक्षकांसाठी दर्जेदार मनोरंजनाची गरज अधोरेखित करणारा आणि मोठ्यांनाही आपल्या बालपणीच्या आठवणींत रमवणारा हा कौटुंबिक चित्रपट येत्या 19 नोव्हेंबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.