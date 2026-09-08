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'अफरातफरी’च्या टीझरमध्ये एक कोटींच्या लालसेत तीन भावांची धावपळ!

'अफरातफरी’ चित्रपटाचा टीझर हा प्रदर्शित करण्यात आला आहे. या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना कॉमेडी पाहायला मिळेल.

Afratafri teaser released
'अफरातफरी’ चा टीझर रिलीज (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 4:00 PM IST

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हैदराबाद : पैशांचा मोह माणसाकडून काय काय करवून घेऊ शकतो, याची झलक दाखवणारा ‘अफरातफरी’ या आगामी मराठी चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. टीझरमधील भन्नाट प्रसंग, तीन भावांमधील गोंधळ आणि तब्बल एक कोटी रुपयांची पॉलिसी यामुळं या चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. शशांक शेंडे, संजय नार्वेकर आणि ओंकार भोजने यांच्या व्यक्तिरेखांभोवती फिरणाऱ्या या कथेत त्यांच्या वडिलांनी घेतलेली एक अनोखी पॉलिसी महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसते. मिलिंद झुंबर कवडे दिग्दर्शित ‘अफरातफरी’ची निर्मिती अ स्कायलाइन सिनेमॅटिक आणि येन मुव्ही स्टुडिओज यांनी केली असून आऊट ऑफ द बॉक्स फिल्म्सचा सहयोग लाभला आहे.

'अफरातफरी’ चित्रपटाची कहाणी : या चित्रपटाच्या टीझरमध्ये तीन भावांच्या आयुष्यातील वेगळाच पेच उलगडताना दिसतो. त्यांच्या वडिलांनी अशी विमा पॉलिसी घेतलेली असते की, त्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास तिन्ही मुलांच्या वाट्याला एक कोटी रुपयांची रक्कम येणार असते. वडिलांच्या अपघातानंतर ही मोठी रक्कम त्यांच्या नजरेसमोर येते आणि त्यानंतर सुरू होतो तो विचारांचा, संशयाचा आणि गोंधळाचा खेळ. टीझरमधील काही प्रसंग या कथेचे गूढ आणखी वाढवतात. एका दृश्यात तात्यांचा अपघात झालेला दिसतो, तर लगेचच दुसऱ्या दृश्यात त्यांच्या फोटोला हार घातलेला दिसतो. त्यामुळं तात्यांचा मृत्यू नेमका कसा झाला? हा खरोखर अपघात आहे की त्यामागे काही वेगळेच कारण आहे? एक कोटींची रक्कम तिन्ही भावांच्या हातात पडणार का? आणि ती मिळवण्यासाठी हे भाऊ कोणत्या थराला जाणार? या प्रश्नांची उत्तरं सध्या गुलदस्त्यात आहेत.

चित्रपटातील कलाकार : पैशांची हाव, नात्यांमधील संशय आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या भन्नाट परिस्थितींची गुंफण ‘अफरातफरी’मध्ये पाहायला मिळणार आहे. एक कोटी रुपयांच्या या कथेत तीन भावांची होणारी तारांबळ आणि त्यातून घडणारे विनोदी प्रसंग चित्रपटाला खास रंग देताना दिसत आहेत. त्यामुळं ‘अफरातफरी’ प्रेक्षकांना भरपूर हास्य आणि मनोरंजनाची मेजवानी देण्याच्या तयारीत आहे. चित्रपटात मोहन आगाशे, शशांक शेंडे, संजय नार्वेकर, ओंकार भोजने, नेहा खान, प्राजक्ता हनमघर, आसावरी जोशी, हेमंत पाटील, किरण माने आणि कुणाल मेश्राम यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. अनुभवी आणि लोकप्रिय कलाकारांची दमदार साथ लाभल्यानं या विनोदी कथेला आणखी रंगत आली आहे.


चित्रपट कधी होणार रिलीज : चित्रपटाचे दिग्दर्शक मिलिंद झुंबर कवडे म्हणाले, “पैशांची इच्छा माणसाला कोणत्या मजेशीर परिस्थितीत अडकवू शकते, यावर ‘अफरातफरी’ची कथा आधारित आहे. एका पॉलिसीमुळं तीन भावांच्या आयुष्यात निर्माण होणारा गोंधळ हा चित्रपटाचा केंद्रबिंदू आहे. टीझरमधून आम्ही या कथेची केवळ झलक प्रेक्षकांसमोर आणली आहे. शशांक शेंडे, संजय नार्वेकर आणि ओंकार भोजने यांच्यातील केमिस्ट्री आणि त्यांच्या व्यक्तिरेखांमधून उभे राहणारे प्रसंग प्रेक्षकांना नक्कीच आवडतील. टीझरनंतर पडलेले अनेक प्रश्न चित्रपट पाहताना उलगडतील आणि त्याचबरोबर मनोरंजनाची रंगतही वाढत जाईल.” हा धमाल मनोरंजनपट येत्या 9 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.

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