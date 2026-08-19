मराठी चित्रपटसृष्टीत प्रसिद्ध लेखकांच्या कादंबऱ्यांवर आधारित चित्रपट...
मराठी चित्रपटसृष्टीमधील असे काही चित्रपट आहेत, ज्यांनी प्रेक्षकांची मन जिंकली. आज आम्ही प्रसिद्ध लेखकांच्या कादंबऱ्यांवर आधारित असलेल्या चित्रपटाबद्दल तुम्हाला माहिती देणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 10:43 AM IST
हैदराबाद : मराठी चित्रपटसृष्टीत अनेक चित्रपट अशी आहेत, जी प्रसिद्ध लेखकांच्या कादंबऱ्यांवर आधारित आहेत. हे चित्रपट खूप गाजलेले आणि लोकप्रिय देखील आहेत. आजकाल अनेक मराठी चित्रपट कुठल्या ना कुठल्या मराठी कादंबऱ्यांवर आधारित तयार केली जातात. आज आम्ही अशा काही मराठी चित्रपटांबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत, जी मराठी चित्रपटसृष्टीत खूप विशेष ठरली. या चित्रपटांमध्ये साने गुरुजींची 'श्यामची आई', आनंद यादवरांची 'नटरंग', सुहास शिरवळकर यांची 'दुनियादारी' आणि मिलिंद बोकील यांची 'शाळा' यांसारख्या अनेक चित्रपट आहेत.
श्यामची आई : साने गुरुजींनी लिहिलेल्या आत्मचरित्रात्मक कादंबरीवर आधारित आणि 1953मध्ये प्रदर्शित झालेला 'श्यामची आई' चित्रपट राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवणारा पहिला भारतीय चित्रपट ठरला. हा चित्रपट साने गुरुजींनी लिहिलेल्या आत्मचरित्रात्मक कादंबरीवर आधारित असून याला देखील प्रेक्षकांनी खूप पसंत केलं होतं. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन प्रल्हाद केशव अत्रे यांनी केलं होतं. चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत दमुअण्णा जोशी, माधव वझे, वनमाला, सरस्वती बोडस, सुमती गुप्ते, बाबुराव पेंढारकर, बापूराव माने आणि यासारख्या कलाकारांनी काम केलं होतं. हा चित्रपट आईचे मुलावरील प्रेम, तिचे संस्कार आणि त्यागावर आधारित आहे.
दुनियादारी : लेखक सुहास शिरवळकर यांच्या अत्यंत लोकप्रिय कादंबरीवर आधारित 2013चा सुपरहिट चित्रपट 'दुनियादारी' आहे. याचे दिग्दर्शन संजय जाधव यांनी केलंय. हा चित्रपट मैत्री, प्रेम आणि तरुणाईच्या भावनांचे उत्तम चित्रण करतो. या चित्रटामध्ये स्वप्नील जोशी,अंकुश चौधरी , सई ताम्हणकर, उर्मिला कानेटकर, सुशांत शेलार आणि अनेक कलाकारांनी काम केलंय. या चित्रपटामध्ये लव्ह ट्रँगल दाखविण्यात आला आहे. या चित्रपटामधील गाणी देखील खूप गाजली होती.
शाळा : 'शाळा' हा 2012मध्ये प्रदर्शित झालेला एक गाजलेला मराठी चित्रपट आहे. हा चित्रपट प्रसिद्ध लेखक मिलिंद बोकील यांच्या याच नावाच्या लोकप्रिय कादंबरीवर आधारित आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुजय डहाके यांनी केलं असून, यात 70च्या दशकातील आणीबाणीच्या काळातील शालेय जीवनातील गोड-आंबट आठवणी आणि बालमनाचे भावविश्व सुंदररीत्या दाखवण्यात आले आहे. अंशुमन जोशी केतकी माटेगावकर, आणि इतर कलाकार या चित्रपटामध्ये आहेत. हा चित्रपट नवव्या इयत्तेत शिकणाऱ्या मुकुंद जोशी या मुलाभोवती आणि त्याच्या मित्रांभोवती फिरते. मुकुंदचे वर्गमित्रांपैकीच एका मुलीवर असलेले अबोध प्रेम आणि त्या वयातील बालिश आणि प्रामाणिक भावनांचे चित्रण यात संवेदनशीलतेनं केलंय. दरम्यान 59व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात सर्वोत्कृष्ट प्रादेशिक मराठी चित्रपट आणि सर्वोत्कृष्ट रूपांतरित पटकथा हे दोन राष्ट्रीय पुरस्कार याला मिळाले आहेत.
जोगवा : 'जोगवा' हा 2009मध्ये प्रदर्शित झालेला एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मराठी चित्रपट आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राजीव पाटील यांनी केले असून, यात अंधश्रद्धा, देवदासी यांसारख्या ग्रामीण महाराष्ट्रातील अमानुष प्रथांवर प्रकाश टाकतो. या चित्रपटात उपेंद्र लिमये आणि मुक्ता बर्वे यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या आहेत. हा चित्रपट डॉ. राजन गवस यांच्या 'चांडाक' आणि 'भांडार भोग' या कादंबऱ्यांवर आधारित आहे. या चित्रपटाला 5 राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाले.
नटरंग : 'नटरंग' हा 2010मध्ये प्रदर्शित झालेला एक अत्यंत गाजलेला आणि लोकप्रिय मराठी चित्रपट आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन रवी जाधव यांनी केलं असून, यात अतुल कुलकर्णी आणि सोनल कुलकर्णी यांनी मुख्य भूमिका केल्या आहेत. हा चित्रपट ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. आनंद यादव यांच्या 1978मध्ये प्रकाशित झालेल्या 'नटरंग' या कादंबरीवर आधारित आहे. हा चित्रपट गुणा नावाच्या एका गरीब ग्रामस्थ आणि पहिलवानाची कथा सांगतो. गुणाला तमाशाची प्रचंड आवड असते आणि त्याला तमाशात राजाची भूमिका करायची असते. परिस्थितीमुळं त्याला स्वतःचा तमाशा फड सुरू करावा लागतो. पण फड चालवण्यासाठी स्त्रीची भूमिका करणाऱ्या नाच्याची गरज असते. कलेवरील प्रेमापोटी बळकट बांध्याचा गुणा हा, स्त्रीची भूमिका स्वीकारतो, ज्यामुळं त्याच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक आयुष्यात मोठे वादळ निर्माण होते. या चित्रपटाचं संगीत अजय-अतुल या प्रसिद्ध जोडीनं दिलंय. या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार (रजत कमल पुरस्कार) मिळाला आहे.
सिंहासन : जब्बार पटेल यांनी दिग्दर्शित केलेला आणि 1979मध्ये प्रदर्शित झालेला एक अत्यंत गाजलेला मराठी राजकीय 'सिंहासन' चित्रपटाबद्दल तुम्ही ऐकलं असणार. हा चित्रपट पत्रकार अरुण साधू यांच्या 'सिंहासन' आणि 'मुंबई दिनांक' या दोन कादंबऱ्यांवर आधारित आहे. याची पटकथा विजय तेंडुलकर यांनी लिहिली आहे. या चित्रपटाची कहाणी ही महाराष्ट्रातील राजकारण, सत्तेची लालसा, आणि पडद्यामागची राजकारणी जोडतोड यांचे वास्तववादी चित्रण करतो. या चित्रपटामध्ये निळू फुले, डॉ. श्रीराम लागू, अरुण सरनाईक, नाना पाटेकर, मोहन आगाशे, उषा नाडकर्णी आणि रीमा लागू यांसारख्या दिग्गज कलाकारांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका केल्या आहेत. या मराठी राजकीय नाटक चित्रपटाला 27व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्कृष्ट मराठी फीचर चित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला.