ETV Bharat / entertainment

मराठी चित्रपट 'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा' होणार 'या' दिवशी रिलीज, वाचा सविस्तर

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित 'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा' चित्रपट प्रेक्षकांना आता जानेवारीमध्ये पाहायला मिळणार आहे.

Ranapati Shivray Swari Agra
रणपति शिवराय स्वारी आग्रा (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 5, 2026 at 1:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये अनेक चित्रपट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यावर निर्मित करण्यात आले आहेत. आता पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना महाराजांच्या आयुष्यावर आधारित एक कथा पाहायला मिळणार आहे. 'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर 30 जानेवारी 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. निर्मात्यांनी पोस्ट शेअर करून याबद्दल माहिती दिली आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'शिवराज अष्टकातील सहावे पुष्प, 'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा' अध्यायातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आगमन. 30 जानेवारी 2026 जगभरातील चित्रपटगृहात.' आधी हा चित्रपट 19 फेब्रुवारीला रुपेरी पडद्यावर रिलीज करण्यात येणार होता. मात्र आता हा चित्रपट प्रेक्षकांना लवकरच पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शनं दिग्पाल लांजेकर यांनी केलंय. दरम्यान या चित्रपटाचा आधी टीझर रिलीज केला गेला होता. हा टीझर देखील अनेकांना आवडला होता.

'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाची निर्मिती कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक (पॅनोरमा स्टुडिओज), मुरलीधर छतवानी (पॅनोरमा स्टुडिओज), विपुल अग्रवाल, जेनील परमार (मुगाफी) यांनी केली आहे. तसेच या चित्रपटाचे सहनिर्माते रवींद्र औटी (पॅनोरमा स्टुडिओज), तान्शा बत्रा,आलोक शर्मा (मुगाफी) हे आहेत. या चित्रपटाचे पॅनोरमा स्टुडिओज (वर्ल्ड वाईड) वितरण करणार आहे. दरम्यान या चित्रपटामध्ये टीझरमध्ये औरंगजेबाच्या दरबारातील बाणेदार प्रसंग दाखविण्यात आला होता. हा प्रसंग अतिशय दमदार आहे. आता हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत.

'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा'मध्ये काय असणार : 'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा' चित्रपटाची कहाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील धाडसी आग्रा पर्वावर आधारित असून यात रोमांचक गोष्टी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. हा एक मराठी ऐतिहासिक चित्रपट आहे. चित्रपटात रणनीतिक बुद्धिमत्ता, राजकीय फसवणुकीविरुद्धचा त्यांचा संघर्ष आणि मुघलांच्या कैदेत असताना छत्रपती शिवाजी महाराजांना आलेल्या तीव्र आव्हानांबद्दल दाखविण्यात येणार आहे. चित्रपटामध्ये साथीदारांची निष्ठा आणि स्वराज्य घडवणाऱ्या शौर्याचे दर्शन आणि भारतीय इतिहासातील सर्वात अविस्मरणीय सुटकेच्या प्रसंग दाखविला जाईल.

हेही वाचा :

  1. मराठी चित्रपट ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’चा टीझर आला समोर....

TAGGED:

RANAPATI SHIVRAY SWARI AGRA
MARATHI FILM RELEASED DATE
MARATHI FILM
णपति शिवराय स्वारी आग्रा
SHIVRAY SWARI AGRA MOVIE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.