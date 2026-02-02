‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ चित्रपटामध्ये पुनीत इस्सर दिसणार 'या' भूमिकेत...
‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ या चित्रपटामध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलाकार पुनीत इस्सर एक विशेष भूमिका करणार आहे.
Published : February 2, 2026 at 5:31 PM IST
मुंबई - ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ हा मराठी ऐतिहासिक चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक भव्य आणि उत्कंठावर्धक अनुभव घेऊन येत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धाडसी आग्रा स्वारीवर आधारित हा चित्रपट केवळ कहाणी नाही, तर शौर्य, बुद्धिचातुर्य आणि राजकीय मुत्सद्देगिरीचा उत्कंठावर्धक अध्याय आहे. पॅनोरमा स्टुडिओज आणि मुगाफी निर्मित, तसेच दिग्पाल लांजेकर लिखित-दिग्दर्शित ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ चित्रपट 6 फेब्रुवारी रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटामध्ये अनेक मोठे कलाकार दिसणार आहेत. दरम्यान ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ या चित्रपटात हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत इस्सर एका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तिरेखेत झळकणार आहेत. ते मिर्झा राजे जयसिंग या प्रभावशाली भूमिकेत दिसणार असून, त्यांच्या अनुभवी आणि भारदस्त अभिनयामुळं या व्यक्तिरेखेला एक वेगळेच परिमाण लाभले आहे.
पुनीत इस्सर करणार मराठी चित्रपटात काम : पुनीत इस्सर यांची मिर्झा राजे जयसिंग ही व्यक्तिरेखा केवळ राजकीय सत्तेचे प्रतीक नसून, रणनीती, कूटनीती आणि सत्तासंतुलनाचा सूक्ष्म खेळ दर्शवणारी आहे. महाभारत मालिकेतील दुर्योधनासह अनेक संस्मरणीय भूमिकांमुळे ओळखले जाणारे पुनीत इस्सर या भूमिकेतून इतिहासातील या महत्त्वाच्या व्यक्तिमत्त्वाला प्रभावीपणे साकारताना दिसतील. भव्य सेट्स, सशक्त पटकथा आणि तगड्या कलाकारांच्या अभिनयामुळं हा चित्रपट मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक महत्त्वाचा आणि संस्मरणीय टप्पा ठरेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक (पॅनोरमा स्टुडिओज), विपुल अग्रवाल, जेनील परमार (मुगाफी), मुरलीधर छतवानी (पॅनोरमा स्टुडिओज) ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ चित्रपटाचे निर्माते आहेत.
‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ चित्रपटाबद्दल : याशिवाय चित्रपटाचे सहनिर्माते रवींद्र औटी (पॅनोरमा स्टुडिओज), तान्शा बत्रा, आलोक शर्मा (मुगाफी) आहेत. चित्रपटाच्या संगीत वितरणाची जबाबदारी पॅनोरमा म्युझिकनं सांभाळली आहे. पॅनोरमा स्टुडिओज ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ चित्रपटाचे जगभरात (वर्ल्ड वाईड) वितरण करणार आहे. या चित्रपटामध्ये पुनीत इस्सर यांच्या व्यतिरिक्त अभिजीत श्वेतचंद्र हा कलावंत शिवरायांची भूमिका करताना दिसणार आहे. याशिवाय औरंगजेबची भूमिका समीर धर्माधिकारी करताना दिसणार आहे. हा एक मराठी ऐतिहासिक चित्रपट आहे. आता हे अनेकजण या चित्रपटाच्या रिलीजची वाट पाहात आहेत.
