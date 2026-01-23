'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम'नं केली धमाकेदार कमाई, वाचा सविस्तर
'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' हा चित्रपट आता बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करत आहे. या चित्रपटानं किती कमाई केली आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
मुंबई - मराठी 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' हा चित्रपट रुपेर पडद्यावर चांगला गाजत आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षक खूप पसंत करत आहेत. 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' 1 जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाला आहे. आता देखील हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे. 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम'मध्ये मराठी शाळा पुन्हा सुरू होण्याचा संदेश देण्यात आला आहे. चित्रपटामध्ये सचिन खेडेकर, प्राजक्ता कोळी, अमेय वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, क्षिती जोग, कदमंबरी कदम, हरीश दुधाडे, पुष्करराज चिरपुटकर आणि अनंत जोग हे स्टार्स आहेत. या चित्रपटानं प्रेक्षकांच्या मनावर आता जादू केली आहे. हा चित्रपट 2 कोटी कोटींच्या बजेटमध्ये तयार करण्यात आला आहे. या चित्रपटानं बजेटपेक्षा प्रचंड कमाई बॉक्स ऑफिसवर केली आहे.
'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम'ची कमाई : रुपेरी पडद्यावर हा चित्रपट रिलीज होऊन 22 दिवस झाले आहेत. सध्या हा चित्रपट रिलीजच्या 23व्या दिवसात आहे. या चित्रपटानं कमाईमध्ये बॉक्स ऑफिसवर आपला आकडा कमी होऊ दिला नाही. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन हेमंत ढोमे यांनी केलं आहे. दरम्यान चित्रपट तज्ञ तरण आदर्श यांच्या मते या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर आतापर्यत 20 .49 कोटींची कमाई केली आहे. आता 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' चित्रपट 30 कोटी कमाई करेल असा अंदाज अनेकजण लावत आहे. या चित्रपटानं पहिल्या आठवड्यामध्ये 6.14 कोटी, दुसऱ्या आठवड्यात 8.76 कोटी, तिसऱ्या आठवड्यात 5.59 कोटींची कमाई केली. यासह या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर 20.49 कोटींचा व्यवसाय केला आहे. आताही हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे.
'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम'चं झालं कौतुक : दरम्यान चित्रपट तज्ञ तरण आदर्श यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे, 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम'नं तिसऱ्या आठवड्याचा शेवट विजयी पद्धतीने केला. पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवड्याच्या तुलनेत तिसऱ्या आठवड्यातील ट्रेंड बॉक्स ऑफिसवर याची मजबूत पकड आणि प्रेक्षकांकडून मिळत असलेल्या प्रचंड प्रेमावर चित्रपट प्रकाश टाकतो.' यानंतर त्यांनी चित्रपटाचं बॉक्स ऑफिस कलेक्शनचे आकडे दिले आहेत.
