अभिनेता वरुण धवननं आपल्या सोशल मीडियावर शेअर केला 'हुक्की'चा फर्स्ट लुक...
प्रथमेश परब आणि पॅडी कांबळे यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'हुक्की'चा फर्स्ट लुक चर्चेत आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 8, 2025 at 4:46 PM IST
मुंबई - मराठी चित्रपटसृष्टीत हॉरर-कॉमेडी चित्रपट प्रेक्षक खूप पसंत करतात. आता चार मित्रांची गोष्ट सांगणारा 'हुक्की' हा आगामी मराठी चित्रपटही लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 'हुक्की'च्या पहिल्या पोस्टरनंतर या चित्रपटाचा फर्स्ट लुक नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. दमदार कलाकारांची फौज या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. एक वेगळ्या विषयावर आधारित चित्रपट असल्यानं 'हुक्की'च्या फर्स्ट लुकनं रसिकांचे लक्ष वेधले आहे. सोशल मीडियावर 'हुक्की'च्या फर्स्ट लुकची जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे. हिंदी सिनेसृष्टीतील आघाडीचा अभिनेता वरुण धवननं 'हुक्की'चा फर्स्ट लुक आपल्या सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.
'हुक्की' चित्रपटाचं फर्स्ट लुक उत्साह वाढविणारे : निर्माते नितीन रोकडे, सुनंदा काळुसकर, श्वेता संजय ठाकरे, विनायक पाष्टे तसेच सहनिर्माते सुधीर खोत आणि रईस खान यांनी मॅजिक स्वान स्टुडिओज आणि एनएमआर मुव्हीज या बॅनरखाली 'हुक्की' चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे. कथालेखनासोबतच या चित्रपटाचं दिग्दर्शन नितीन रोकडे यांनी केलंय. 'हुक्की'चा फर्स्ट लुक खऱ्या अर्थानं रसिकांचा उत्साह वाढविणारा आहे. कावळ्याचा लालभडक डोळा उघडतो आणि फर्स्ट लुकची सुरुवात होते. त्यानंतर समुद्रकिनारी कोळी बांधव होडी ओढत असल्याचं दृश्य पाहायला मिळते. या दृश्यामागोमाग तीन तरुण आणि एक तरुणी यांची चौकडी चालत येत असल्याचं दिसते. त्यांना फोर लूझर्स असे संबोधले गेले आहे. त्यानंतर एक भयावह रात्र सुरू होते. या रात्री चौघेही विचित्र परिस्थितीत अडकतात. फर्स्ट लुक पाहिल्यावर 'हुक्की' या हॅारर कॅामेडीपटात प्रवाहापेक्षा वेगळे कथानक पाहायला मिळणार असल्याची जाणीव होते.
'हुक्की' चित्रपटातील मुख्य स्टार : महाराष्ट्राचा लाडका अभिनेता प्रथमेश परब आणि विनोदाचा बादशाह पंढरीनाथ कांबळे उर्फ पॅडी या चित्रपटात दिसणार आहेत. दरम्यान या चित्रपटाच्या फर्स्ट लुकबाबत नितीन रोकडे यांनी सांगितलं, "हुक्की'च्या कथानकाचा बाज लक्षात घेऊन फर्स्ट लुक तयार करण्यात आला आहे. हा फर्स्ट लुक अत्यंत कमी वेळात आपले काम चोख बजावणारा आहे. हॉरर-कॉमेडीपटासाठी पोषक ठरणारी वातावरणनिर्मिती, कलाकारांचा लूक, पार्श्वसंगीत, सबटायटल्स यांचा सुरेख वापर 'हुक्की'च्या फर्स्ट लुकमध्ये आहे. त्यामुळं प्रेक्षकांना सिनेमागृहांपर्यंत आणण्यात फर्स्ट लुक महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे."
'हुक्की' चित्रपटाबद्दल : दिग्दर्शक नितीन रोकडे यांनी संदीप कुमार रॉय आणि मधुलीता दास यांच्याबरोबर 'हुक्की'ची पटकथाही लिहिली आहे. या चित्रपटात प्रथमेश-पॅडीबरोबर रावी किशोर, प्रशांत मोहिते, महेश पाटील, मोहक कंसारा, आरती चौबल, वर्षा धांदले, आणि पंकज विष्णू आदी कलाकार आहेत. संगीतकार राघवेंद्र व्ही आणि प्रफुल-स्वप्नील यांनी या चित्रपटातील गीतरचना संगीतबद्ध केल्या असून साऊथमधील सुप्रसिद्ध संगीतकार, राघवेंद्र व्ही 'हुक्की'द्वारे मराठी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करीत आहेत. डिओपी फारुख खान यांनी सिनेमॅटोग्राफी केली असून, नृत्य दिग्दर्शन संतोष गणपत पालवणकर आणि इमरान मालगुणकर यांनी केले आहे. या चित्रपटातील थरारक साहस दृश्ये संष कुमार आणि नितीन रोकडे यांनी डिझाईन केली आहेत.
हेही वाचा :