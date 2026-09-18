संतोष डावखर दिग्दर्शित 'गोंधळ'ची 99व्या ऑस्कर पुरस्कारांसाठी अधिकृत एंट्री...
मराठी चित्रपट 'गोंधळ' भारताकडून 99व्या ऑस्कर पुरस्कारांसाठी जाणार असल्याची माहीती समोर आली आहे. सध्या या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 4:12 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 4:54 PM IST
हैदराबाद : संतोष डावखर दिग्दर्शित 'गोंधळ' मराठी थ्रिलर चित्रपटाला ऑस्कर पुरस्कारांसाठी भारताची अधिकृत एंट्री म्हणून निवडण्यात आलंय. 'फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया'नं 18 सप्टेंबर 2026 रोजी ही अधिकृत घोषणा यासंदर्भात केली आहे. हा चित्रपट ऑस्करच्या 'सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म' या श्रेणीमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करेल. एकूण 33 चित्रपटांमधून 'गोंधळ'ची झाली निवड करण्यात आली आहे. याबद्दल घोषणा निवड समितीचे अध्यक्ष पी शेषाद्री यांनी केल्यानंतर मराठी चित्रपटसृष्टीत आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. ‘गोंधळ’नं आता जागतिक झेप घेतली असून या चित्रपटाचं आता सोशल मीडियावर खूप कौतुक पाहायला मिळत आहे. हा चित्रपट तब्बल 7 भाषांमध्ये डब झाला होता. मराठीसह तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, हिंदी आणि इंग्रजीत.
मराठी चित्रपट 'गोंधळ'ची ऑस्करसाठी अधिकृत निवड : संतोष दवखर यांनी लेखन आणि दिग्दर्शन केलेला हा चित्रपट ग्रामीण महाराष्ट्राच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे. याचे कथानक एका नवविवाहित जोडप्याशी संबंधित असलेल्या एका पारंपरिक विधीच्या एका रात्रीत घडते. दरम्यान गेल्या वर्षी, भारतानं ऑस्करसाठी नीरज घायवान यांच्या 'होमबाउंड' या महामारीच्या काळातील परिस्थितीवर आधारित चित्रपटाची निवड केली होती. मात्र, या चित्रपटाला अंतिम नामांकनापर्यंत मजल मारता आली नाही. ऑस्करसाठी निवडला जाणारा 'गोंधळ' हा चौथा मराठी चित्रपट असणार आहे. यापूर्वी 'कोर्ट' (2015), 'हरिश्चंद्राची फॅक्टरी' (2009) आणि 'श्वास' (2005) या चित्रपटांची निवड झाली होती.
ऑस्कर सोहळा कधी होणार : 'सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म' या विभागात कोणत्याही भारतीय चित्रपटाला अद्याप विजय मिळवता आलेला नाही. या श्रेणीमध्ये केवळ तीन भारतीय चित्रपटांना नामांकन मिळाले आहे. मेहबूब खान यांचा 'मदर इंडिया', मीरा नायर यांचा 'सलाम बॉम्बे' आणि आशुतोष गोवारीकर यांचा 'लगान'. जॉन अब्राहम आणि लिसा रे यांची भूमिका असलेला दीपा मेहता यांचा 'वॉटर' या चित्रपटालाही नामांकन मिळाले होते, मात्र तो कॅनडाकडून सादर करण्यात आला होता. दरम्यान 99वा ऑस्कर सोहळा रविवार, 14 मार्च 2027 रोजी होणार आहे.
'गोंधळ' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान 'गोंधळ' या चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर, यात किशोर कदम, इशिता देशमुख, योगेश सोहोनी, अनुज प्रभू, निषाद भोईर, माधवी जुवेकर, ऐश्वर्या शिंदे हे कलाकार आहेत. पॅन इंडिया पातळीवर प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या या चित्रपटाला दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा आणि अजय गोगावले यांनी संगीत दिलं आहे. हा चित्रपट ग्रामीण पार्श्वभूमी, संस्कृतीशी जोडलेली कहाणी आणि भावनांवर आधारित आहे.