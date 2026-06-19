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मराठी चित्रपट 'देऊळ बंद 2'नं बॉक्स ऑफिसवर रचला इतिहास...

'देऊळ बंद 2' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे. या चित्रपटानं आतापर्यंत किती कमाई केली याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Deool Band 2
'देऊळ बंद 2' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 19, 2026 at 11:50 AM IST

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हैदराबाद : प्रवीण तरडे दिग्दर्शित 'देऊळ बंद 2' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई करत आहे. यानं कमाईमध्ये अनेक चित्रपटांचे विक्रम मोडले आहेत. हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या आता पसंतीस उतरला आहे. मोहन जोशी, महेश मांजरेकर, स्नेहल तरडे आणि प्रवीण तरडे यांसारखे कलाकार असलेल्या या चित्रपटाचं चाहत्यांकडून खूप कौतुक केलं जात आहे. 'देऊळ बंद 2' हा चित्रपट 8 ते 10 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार करण्यात आला. इतक्या किमी बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी केली आहे. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर 80 कोटींपेक्षा जास्त कमाई करून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. 'देऊळ बंद 2' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगलाच नफा मिळवत आहे. हा चित्रपट कमाईबाबत चौथा क्रमांकावर आहे. 'देऊळ बंद 2'नं आतापर्यंत रुपेरी पडद्यावर किती कमाई केली आणि कुठले चित्रपट टॉप 5मध्ये कमाईत पुढं आहेत, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

'देऊळ बंद 2'चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : 'देऊळ बंद 2' या चित्रपटानं 'सचिन: अ बिलियन ड्रीम्स' या चित्रपटाला मागे टाकत यानं ग्रॉस कलेक्शन 82 कोटींचं केलं आहे. या चित्रपटाचं भारतातील एकूण नेट कलेक्शन 69.97 कोटींचं झालंय. आता हा चित्रपट रिलीजच्या 30व्या दिवसात आहे. 'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिसवर आणखी चांगली कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. दरम्यान या चित्रपटानं पहिल्या आठवड्यात 30.20 कोटी रुपये कमावले. दुसऱ्या आठवड्यात 22.40 कोटी रुपये कमावले. तिसऱ्या आठवड्यात चित्रपटानं 11.15 कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला. चौथ्या आठवड्यात 6.22 कोटींची कमाई केली. आता हा चित्रपट रिलीजच्या 30व्या दिवशी किती कमाई करेल हे पाहणं लक्षणीय ठरणार आहे.

'देऊळ बंद'ही ठरला होता हिट : दरम्यान 'देऊळ बंद 2' चित्रपट 21 मे रोजी प्रदर्शित झाला. हा 2015च्या 'देऊळ बंद' चित्रपटाचा सीक्वेल आहे. पहिल्या भागालाही चाहत्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. हा चित्रपट सुपरहिट ठरला होता. पहिल्या भागात चित्रपटामध्ये गश्मीर महाजनी, निवेदिता सराफ मोहन जोशी, गिरिजा जोशी, मोहन आगाशे आणि स्नेहल तरडे हे कलाकार होते. दरम्यान मराठी चित्रपटांमध्ये कमाईबाबत टॉप 5मध्ये कुठले चित्रपट येतात याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहेत.

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देऊळ बंद 2
HIGH GROSSING TOP 5 MARATHI FILMS

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