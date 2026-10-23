‘आदि अनंत’च्या निमित्ताने महेश लिमये, समीर हंपी आणि संकर्षण कऱ्हाडे यांची गोदावरी आरती!
मराठी चित्रपट ‘आदि अनंत’च्या टीमनं गोदावरी नदीची आरती केली आहे. त्यांचा हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 5:20 PM IST
मुंबई : आजोबा आणि नातवाच्या नात्यातील भावविश्व उलगडणारा ‘आदि अनंत’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन महेश लिमये यांनी केलं असून, कथा, पटकथा आणि संवाद संकर्षण कऱ्हाडे यांचे आहेत. कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, मुरलीधर छतवानी, समीर हंपी, महेश लिमये आणि अनिकेत मराठे यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. रविंद्र औटी आणि दर्शन शाह सहनिर्माते आहेत. नात्यांमधील प्रेम, जिव्हाळा आणि आपलेपणाचा सुंदर अनुभव देण्यासाठी सज्ज असलेल्या ‘आदि अनंत’ या आगामी मराठी चित्रपटाच्या निमित्ताने दिग्दर्शक महेश लिमये, निर्माते समीर हंपी, अभिनेता आणि लेखक संकर्षण कऱ्हाडे यांनी नाशिकमध्ये गोदावरी नदीची आरती केली. यावेळी गोदावरी मातेचे दर्शन घेत तिघांनी भक्तिभावानं आशीर्वाद घेतला. गोदावरीच्या पवित्र तीरावर पार पडलेल्या या आरतीच्या माध्यमातून चित्रपटाच्या टीमनं आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेशी आपले नाते जपले.
‘आदि अनंत’ चित्रपटाबद्दल : पॅनोरमा स्टुडिओज प्रस्तुत ‘आदि अनंत’ हा चित्रपट आजोबा आणि नातवाच्या नात्यातील धमाल, मस्ती, प्रेम आणि भावनिक क्षण उलगडणारा कौटुंबिक चित्रपट आहे. ज्येष्ठ अभिनेता पद्मश्री अशोक सराफ आणि संकर्षण कऱ्हाडे ही अनोखी जोडी या चित्रपटात प्रथमच एकत्र मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलरमधून या दोघांमधील गोड नात्याची झलक पाहायला मिळाली असून, प्रेक्षकांमध्ये चित्रपटाविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
‘आदि अनंत’ चित्रपट कधी होणार रिलीज : चित्रपटातील नात्यांचे भावविश्व संगीताच्या माध्यमातूनही उलगडण्यात आले आहे. नुकतेच ‘दिगंबरा दिगंबरा’ हे गाणे प्रेक्षकांच्या भेटीला आले. गायक राहुल देशपांडे यांच्या आवाजातील या गाण्याला अविनाश-विश्वजीत यांचे संगीत लाभले असून, गुरु ठाकूर यांनी गीतलेखन केले आहे. या गाण्याच्या संगीत अनावरण सोहळ्यात राहुल देशपांडे यांच्या सादरीकरणाला अशोक सराफ यांनी तबल्याची साथ दिली होती. या अनोख्या मैफलीला रसिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. नात्यांमधील भावनिक बंध, कुटुंबातील जिव्हाळा आणि एकमेकांच्या सहवासाचे महत्त्व अधोरेखित करणारा ‘आदि अनंत’ येत्या 12 नोव्हेंबर रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.