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‘मुक्काम पोस्ट पंढरपूर’मधून रंगभूमीवर उलगडणार श्रद्धा आणि आत्मशोधाचा अनोखा प्रवास!

‘मुक्काम पोस्ट पंढरपूर’ या नाटकाची घोषणा करण्यात आली आहे. हे नाटक आता लवकरच रसिकांना पाहायला मिळेल.

Mukkam Post Pandharpur drama
‘मुक्काम पोस्ट पंढरपूर’ नाटक (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 4:11 PM IST

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हैदराबाद : मराठी रंगभूमीनं कायमच दर्जेदार आशय, सकस लेखन आणि नावीन्यपूर्ण प्रयोगांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना वेगवेगळे नाट्यानुभव दिले आहेत. पारंपरिक चौकटींपलीकडे जाऊन समकालीन विषयांना कलात्मक पद्धतीनं भिडण्याची आणि प्रेक्षकांच्या मनात विचारांची नवी दारे उघडण्याची ताकद मराठी रंगभूमीच्या प्रयोगशीलतेत आहे. याच समृद्ध परंपरेत आणखी एका वेगळ्या आशयाच्या नाटकाची भर पडणार आहे. नुकतीच ‘मुक्काम पोस्ट पंढरपूर’ या नव्या नाटकाची घोषणा करण्यात आली आहे.

विठ्ठलाचं विराट रूप : विठ्ठलभक्ती, श्रद्धा, नाती, जीवनातील संघर्ष आणि आत्मशोध या विविध भावविश्वांना स्पर्श करणारा हा नाट्यप्रवास लवकरच रंगभूमीवर साकारला जाणार आहे. नाटकाच्या पहिल्या पोस्टरनेच त्याच्या आशयाबद्दल कुतूहल निर्माण केले आहे. ‘पंढरीची वाट संपत नाही… ती प्रत्येक पावलागणिक नव्यानं सुरू होते.’ या अर्थपूर्ण ओळींसोबत दिसणारा पंढरीच्या दिशेनं निघालेला प्रवासी आणि त्यामागे प्रतीकात्मक पद्धतीनं साकारलेलं विठ्ठलाचं विराट रूप, या नाटकाच्या व्यापक आशयाची जणू चाहूल देतात.

आशुतोष पोपट जरे यांनी व्यक्त केल्या भावना : ‘मुक्काम पोस्ट पंढरपूर’ हे केवळ वारी, भक्ती किंवा पंढरपूरच्या प्रवासाभोवती फिरणारे नाटक नसून, प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात सुरू असलेल्या एका वेगळ्या अंतर्मुख प्रवासाचा शोध घेणारी कलाकृती असल्याचे दिसून येते. बाह्य प्रवासातून अंतर्मनाच्या प्रवासाकडे नेणारी ही कथा श्रद्धेचा अर्थ, जीवनातील प्रश्न आणि स्वतःचा शोध यांचा वेध घेणार आहे. या नाटकाचे दिग्दर्शन आशुतोष पोपट जरे यांनी केले असून, निर्मितीची धुरा डॉ. उमेश आजगावकर, नितीन प्रकाश वैद्य, सचिन सुभाष अवस्थी आणि स्वाती दिवे मुखर्जी यांनी सांभाळली आहे. आशयघन कथानकाला नावीन्यपूर्ण सादरीकरणाची जोड देत रंगभूमीवर काहीतरी वेगळे आणि प्रयोगशील मांडण्याचा प्रयत्न या नाटकातून केला जाणार आहे. विषयाची भावनिक खोली आणि नाट्यभाषेतील प्रयोग यांचा सुरेख मेळ साधला, तर प्रेक्षकांना केवळ मनोरंजन नव्हे तर विचार करायला लावणारा अनुभव मिळतो. ‘मुक्काम पोस्ट पंढरपूर’कडूनही अशाच एका समृद्ध आणि लक्षवेधी नाट्यानुभवाची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.

दिग्दर्शक आशुतोष पोपट जरे म्हणाले, “मुक्काम पोस्ट पंढरपूर’ ही केवळ पंढरीच्या वारीची गोष्ट नाही. प्रत्येक माणूस आपल्या आयुष्यात एका अशा प्रवासातून जात असतो, ज्याचा मुक्काम त्यालाही ठाऊक नसतो. श्रद्धा, नाती, संघर्ष आणि आत्मशोध या सगळ्यांचा वेध घेत हा प्रवास रंगभूमीवर मांडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. प्रेक्षकांच्या मनाला भिडेल आणि त्यांना स्वतःच्या अंतर्मनाशी संवाद साधायला प्रवृत्त करेल, अशी कलाकृती सादर करण्याची आमची इच्छा आहे.”

सचिन अवस्थी यांनी नाटकाबद्दल सांगितलं : निर्माते सचिन अवस्थी म्हणाले, “मराठी रंगभूमीला आशयपूर्ण आणि प्रयोगशील नाटकांची मोठी परंपरा लाभली आहे. बदलत्या काळानुसार नवे विषय, नवी मांडणी आणि वेगळ्या सादरीकरणातून प्रेक्षकांना काहीतरी चांगले देणे हीच रंगभूमीची खरी ताकद आहे. ‘मुक्काम पोस्ट पंढरपूर’च्या माध्यमातूनही प्रेक्षकांना भावनिकदृष्ट्या जोडणारा आणि त्याच वेळी विचार करायला लावणारा अनुभव देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”

या नाटकाच्या घोषणेमुळं नाटकप्रेमींसह विठ्ठलभक्तांमध्येही उत्सुकता निर्माण झाली आहे. श्रद्धेपासून आत्मशोधापर्यंतचा आणि पंढरीच्या वाटेपासून अंतर्मनाच्या वाटेपर्यंतचा हा अनोखा प्रवास रंगभूमीवर नेमका कसा आकार घेणार, याकडे आता रसिकांचे लक्ष लागले आहे. ‘मुक्काम पोस्ट पंढरपूर’ या नावातच दडलेला प्रवासाचा अर्थ आणि पोस्टरमधून जाणवणारे गूढ भावविश्व पाहता, मराठी रंगभूमीवर एक वेगळा, आशयसमृद्ध आणि प्रयोगशील नाट्यानुभव घेऊन येण्याची ही कलाकृती सज्ज होत आहे.

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