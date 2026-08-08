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छाया कदम - 'संघर्ष कधीच संपत नाही, फक्त त्याचे स्वरूप बदलते'

मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री छाया कदम यांनी म्हटलं की, संघर्ष कधीच संपत नाही, फक्त त्याचे स्वरूप बदलते.

Chhaya Kadam
छाया कदम (Getty Images)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 1:06 PM IST

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हैदराबाद : मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत छाया कदम यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. अनेक वर्षांपासून आपल्या अभिनयाचा प्रवास सातत्यानं घडवणाऱ्या अभिनेत्रीचा 'लापता लेडीज' आणि 'मडगाव एक्सप्रेस' हे दोन्ही चित्रपट खूप गाजले होते. आता त्यांनी सांगितलं की, या दोन्ही चित्रपटांमुळं त्यांच्यासाठी विविध प्रकारच्या भूमिकांची दारे उघडली गेली. प्रामुख्यानं मराठी आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये काम करणाऱ्या या अभिनेत्रीनं 'फँड्री', 'सैराट', 'न्यूड', 'झुंड', 'लापता लेडीज', 'मडगाव एक्सप्रेस' आणि 2024च्या कान (Cannes) चित्रपट महोत्सवात 'ग्रँड प्रिक्स' पुरस्कार जिंकणाऱ्या 'ऑल वी इमॅजिन ॲज लाईट' यांसारख्या चित्रपटांमधील अभिनयासाठी समीक्षक आणि प्रेक्षकांची पसंती मिळवली आहे.

छाया कदम यांची मुलाखत : "सुरुवातीपासूनच, जेव्हा मी माझे पहिले नाटक केले, तेव्हापासून मला काहीतरी वेगळे करायचे होते. उदाहरणार्थ, शबाना आझमी आणि स्मिता पाटील यांचे काम पाहताना मला वाटायचं, 'हे किती अप्रतिम काम आहे.' मला अशा भूमिका साकारायला आवडायच्या ज्या खऱ्या वाटत किंवा ज्यातील व्यक्ती मी प्रत्यक्ष पाहिली आहे किंवा जिला मी भेटले आहे, असे वाटायचे," असे कदम यांनी मुलाखतीत सांगितलं.

"सुरुवातीच्या काळात संघर्ष म्हणजे काम शोधणे आणि लोकांना भेटणे हा होता. आज संघर्ष म्हणजे पाच ऑफर्समधून दोन चांगल्या ऑफर्स निवडणे हा आहे. कदाचित भविष्यात संघर्ष काहीतरी वेगळा असेल." 50 वर्षीय अभिनेत्रीनं आठवण सांगितली की, कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांना वारंवार एका गरीब, पीडित आणि मद्यपी पती असलेल्या महिलेच्या भूमिका दिल्या जात असत. "मी अशा अनेक भूमिका केल्या. त्यावेळी सगळे मला म्हणायचे की 'तू काहीतरी वेगळे केले पाहिजेस' आणि मलाही तसेच वाटायचे, पण गोष्टी माझ्या हातात नव्हत्या.

छाया कदम यांचे आगामी प्रकल्प : "माझा विचार असा होता की, मला काम मिळत आहे आणि मला घरही चालवायचे आहे. लेखकाने आणि दिग्दर्शकानेच मला वेगळ्या प्रकारच्या भूमिकेत घेण्याचा विचार केला पाहिजे. सुदैवानं, गेल्या दोन-तीन वर्षांत मला वेगवेगळ्या भूमिका मिळत आहेत, अगदी लूकच्या (बाह्य रूपाच्या) दृष्टीनेही त्या भूमिका वेगळ्या आहेत. मला याचा आनंद मिळतोय." कदम यांच्याकडे सध्या अनेक प्रकल्प आहेत, यात काजोलसोबतचा 'महारानी - क्वीन ऑफ क्वीन्स', तापसी पन्नूसोबतचा 'गांधारी' आणि नागराज मंजुळे यांच्यासोबतचा 'खाशाबा' हा मराठी चित्रपट यांचा समावेश आहे.

कदम यांनी सांगितलं की, मार्च 2024मध्ये अवघ्या 20 दिवसांच्या अंतरानं प्रदर्शित झालेल्या 'लापता लेडीज' आणि 'मडगाव एक्सप्रेस' या चित्रपटांनंतरच त्यांनी विविध प्रकारच्या चित्रपटांचे हे नवीन प्रकल्प स्वीकारले. पायल कपाडिया यांच्या 'ऑल वी इमॅजिन ॲज लाईट' या चित्रपटामुळं कान्स महोत्सवात मिळालेल्या प्रसिद्धीचाही फायदा झाला, यामुळं त्या अनेक वर्षांपासून करत असलेल्या कामाकडे लोकांचे अधिक लक्ष वेधले गेले.

"उदाहरणार्थ, जेव्हा मला 'मडगाव एक्सप्रेस'ची ऑफर मिळाली, तेव्हा मला खूप आनंद झाला. कारण त्याआधी मी अशा भूमिका केल्या होत्या, ज्यात माझा पती मला मारायचा आणि मला फाटके कपडे घालावे लागायचे.

"पण 'मडगाव एक्सप्रेस'मध्ये माझ्यासाठी खास साड्या डिझाइन केल्या होत्या आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, मला माझ्या पतीवर हुकूमत गाजवायची होती. कुणाल (खेमू, दिग्दर्शक) यांनी मला अशी वेगळी भूमिका दिल्याबद्दल मी त्यांचे आभारही मानले," असे 'कंचन कोंबडी' ही आक्रमक महिला गँगस्टरची भूमिका साकारणाऱ्या या अभिनेत्रीनं सांगितलं.

फॉलोअर्सची संख्या वाढली : लोकप्रियता वाढूनही, कदम यांनी सांगितलं की, त्या सोशल मीडियावरील आकडेवारीपेक्षा आपल्या अभिनयकलेवरच अधिक लक्ष केंद्रित करतात."फॉलोअर्सची संख्या वाढली आहे, पण मी त्याकडे फारसे लक्ष देत नाही. याचा अर्थ असा नाही की मला त्याची पर्वा नाही, याचा अर्थ असा की लोक मला एक अभिनेत्री म्हणून अधिक पसंती देत ​​आहेत. त्यामुळं माझा परिवार मोठा झाला आहे. (पण) मी या क्षेत्रात काम करायला आले, कारण मला ते आवडते. जेव्हा मी माझे काम करते, तेव्हा मला जगातील सर्वात नशीबवान व्यक्ती वाटते," असे त्या म्हणाल्या.

"मला स्वतःसाठी आणि माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी काहीतरी करायचे आहे. म्हणूनच मी नवनवीन गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करत असते. कधी मी यशस्वी होते, तर कधी अपयशी ठरते. उदाहरणार्थ, मी एक हॉरर-कॉमेडी चित्रपट ('भूतम् भयम') केला आहे आणि तो चांगला चालला आहे," असे त्या म्हणाल्या.

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CHHAYA KADAM
MARATHI AND HINDI CINEMA
KADAM SAYS STRUGGLE NEVER ENDS
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