'भाभी जी घर पर हैं २.०'मध्ये शिल्पा शिंदे, प्रोमो व्हायरल...
'भाभी जी घर पर हैं २.०'मध्ये शिल्पा शिंदे प्रेक्षकांना दिसणार आहे. मालिकेच्या निर्मात्यांनी एक प्रोमो शेअर केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 13, 2025 at 5:34 PM IST
मुंबई - टीव्हीचा 'भाभी जी घर पर हैं २.०' शो खूप चर्चेत आहे. हा शो धमाकेदार पुनरागमनासाठी सज्ज आहे. आता, त्याच शोमधील आणखी एक भाभी, शिल्पा शिंदे (अंगूरी भाभी) हिने या शोमध्ये भव्य पुनरागमन केलंय. शोचा प्रोमो रिलीज झाला आहे, ज्यामध्ये अंगूरी भाभी एका वेगळ्या अवतारात असल्याची दिसत आहे. शिल्पाच्या पुनरागमनासाठी चाहते उत्सुक आहेत. या शोच्या निर्मात्यांनी एक प्रोमो रिलीज केला आहे, ज्यामध्ये एक नवीन ट्विस्ट असल्याचा दिसत आहे. 'भाभी जी घर पर हैं २.०'मध्ये शिल्पा शिंदे अंगूरी भाभीच्या मूळ भूमिकेत झळकणार आहे. तिचा संवाद 'सही पकडे हैं!' हा खूप प्रसिद्ध आहे. यावेळी या मलिकेची कहाणीमध्ये काही रहस्य प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. रिलीज झालेल्या प्रोमोमध्ये श्रद्धा कपूरच्या 'स्त्री' या चित्रपटाची झलक असल्याची दिसत आहे.
'भाभी जी घर पर हैं २.०'मध्ये शिल्पा शिंदे : यामध्ये एका महिलेचा पुतळाही असल्याचा दिसत आहे. तसेच प्रोमोध्ये प्रत्येक कोपऱ्यात रहस्ये लपलेली आहेत. यावेळी शोमध्ये परंपरा आणि गूढतेचे मिश्रणाचा आस्वाद प्रेक्षकांना घ्यायला मिळेल. अनिता, विभूती, तिवारी आणि अंगूरी, यांना घुंगटगंजच्या रहिवाशांशी अशांत, विचित्र गोष्टींचा सामना करावा लागेल. प्रोमो शेअर करताना, निर्मात्यांनी इंस्टाग्राम पोस्टवर कॅप्शन दिले, ' घूंघटगंजच्या रस्त्यांवरून पदर उचलून, खरी भाभीजी हास्याचा एक तकडा टाकण्यासाठी येत आहे. सही पकडे हैं!' दरम्यान पूर्वी मानसिक छळ आणि निर्मात्यांशी मतभेदांमुळं शिल्पानं 'भाभी जी घर पर हैं' हा शो सोडला होता. तिनं दावा केला होता की, निर्माते तिच्यावर एक करार करण्यासाठी दबाव आणत आहे. यादरम्यान ती बाकी शो पण करू शकणार नाही. तसेच तिला इतर शो करण्यापासून रोखले जात आहे. याशिवाय तिनं अव्यावसायिक वर्तनाचाही आरोप केला होता, ज्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता.
शिल्पा शिंदेचा वाद : याबद्दल कायदेशीर लढाई देखील झाली होती. यानंतर तिला या शोमधून काढून टाकण्यात आले होते. शिल्पा शिंदे या शोमधून गेल्यानंतर तिच्या जाण्यावर शुभांगी अत्रे आली. तिनं या शोमध्ये काम केलं. आता खरी भाभाजी शोमध्ये परत आल्यानंतर अनेकजण खूश झाले आहेत. दरम्यान 'भाभी जी घर पर हैं!' हा शो कानपूरमधील तिवारी आणि मिश्रा या दोन शेजारी कुटुंबांभोवती फिरणारी आहे. यामध्ये कॉमेडीचा जबरदस्त तडका आहे. शोमध्ये मनमोहन तिवारी आणि विभूती नारायण मिश्रा एकमेकांच्या पत्नींना (अंगुरी आणि अनिता) प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळं हास्यास्पद परिस्थिती निर्माण होते. दरम्यान अलीकडेच, शोची अभिनेत्री, सौम्या टंडन, 'धुरंधर'च्या भूमिकेसाठी चर्चेत आली, मात्र तिनेही हा शो सोडला आहे.
हेही वाचा :