22 वर्षीय अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या; नालासोपाऱ्यात खळबळ
नालासोपाऱ्यात राहणाऱ्या २२ वर्षीय अभिनेत्री संचिता उगले हिने राहत्या घरी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
Published : June 15, 2026 at 1:46 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 1:53 PM IST
पालघर (नालासोपारा) : नालासोपारा पूर्वेतील आचोळे गाव परिसरात राहणाऱ्या २२ वर्षीय अभिनेत्री संचिता उगले हिने राहत्या घरी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, पोलिसांकडून आत्महत्येच्या कारणांचा तपास सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आचोळे गावातील साई संतोषी इमारतीत राहणाऱ्या अभिनेत्री संचिता उगले हिने शनिवारी (14 जून) सायंकाळी सुमारे 7 ते 8 वाजण्याच्या सुमारास घरातील बेडरूममध्ये आत्महत्या केली. यावेळी तिने घराचा दरवाजा आतून बंद करून घेतला होता.
घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबीयांनी व स्थानिक नागरिकांनी तिला तातडीने वसई-विरार महानगरपालिका रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, तेथील डॉक्टरांनी तपासणीअंती तिला मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच आचोळे पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. आचोळे पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक विनोद वाघ यांनी सांगितले, "या प्रकरणाचा सर्व अंगांनी तपास केला जात असून, आत्महत्येमागील नेमके कारण अद्याप समोर आलेले नाही."
दरम्यान, मृत अभिनेत्रीचे वडील मच्छिंद्र उगले यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन आचोळे पोलिसांनी रविवारी (15 जून) आकस्मिक मृत्यूची नोंद (एडीआर) केली आहे. पोलिसांनी सांगितलं की, तपास पूर्ण झाल्यानंतरच आत्महत्येमागील खरे कारण स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे सध्या कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे योग्य ठरणार नाही.