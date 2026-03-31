मकरंद अनासपुरे यांनी निर्मिती सावंतला भूमिका अधिक वास्तव करण्यासाठी केली मदत!
मराठी अभिनेता मकरंद अनासपुरे यांनी निर्मिती सावंतची एका चित्रपटातील भूमिकेसाठी मदत केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 31, 2026 at 9:54 AM IST
हैदराबाद : मराठी कलाकारांमध्ये सहकार्याची भावना नेहमीच ठळकपणे दिसून येते. एकमेकांच्या कामाला पाठिंबा देत ते अभिनय अधिक प्रभावी करण्यासाठी अनुभव आणि मार्गदर्शन शेअर करतात. नवोदित कलाकारांनाही वरिष्ठांकडून उत्तम साथ मिळते, ज्यामुळं त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. सेटवर टीमवर्कची हीच भावना उत्कृष्ट कलाकृती घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे आगामी 'सुपर डुपर' सिनेमातील प्रमुख अभिनेत्री निर्मिती सावंतला भूमिका अधिक वास्तव करण्यासाठी जेष्ठ अभिनेता मकरंद अनासपुरे यांनी खास मदत केली.
निर्मिती सावंतनं घेतली मकरंद अनासपुरे यांची मदत : मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय आणि बहुगुणी अभिनेत्री निर्मिती सावंत पुन्हा एकदा वेगळ्या भूमिकेसह प्रेक्षकांसमोर येत आहेत. त्यांच्या आगामी ‘सुपर डुपर’ या चित्रपटाच्या ट्रेलरनं आधीच उत्सुकता निर्माण केली असून, त्यामध्ये दिसणारा त्यांचा गावाकडचा ठसकेबाज अंदाज आणि दमदार संवादफेक विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. या चित्रपटात त्या एका जिद्दी, खंबीर आणि परिस्थितीशी दोन हात करणाऱ्या ग्रामीण स्त्रीची भूमिका साकारत आहेत. कुटुंबासाठी लढणारी आणि आयुष्याशी झुंज देणारी ही व्यक्तिरेखा अधिक जिवंत वाटावी यासाठी त्यांनी विशेष मेहनत घेतली आहे. या भूमिकेसाठी आवश्यक असलेली बोलीभाषा आणि तिचा नैसर्गिक लहेजा अचूक साधण्यासाठी त्यांनी अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांचे मार्गदर्शन घेतले. संबंधित भागातील भाषेची वैशिष्ट्ये, स्थानिक शब्दप्रयोग आणि बोलण्याची शैली समजून घेण्यासाठी त्यांनी स्क्रिप्ट त्यांच्याकडे पाठवून चर्चा केली. त्यामुळं त्यांच्या सादरीकरणात वास्तवाची छटा अधिक ठळकपणे दिसून येते.
नवोदित कलाकारांबरोबर काम : चित्रपट निवडताना त्या नेहमीच बारकाईनं विचार करतात. कथा, दिग्दर्शक, निर्माते तसेच तांत्रिक टीम यांचा सखोल विचार करूनच त्या निर्णय घेतात. नवोदित कलाकारांमध्येही जर काहीतरी वेगळेपण जाणवलं, तर त्यांच्यासोबत काम करण्यास त्या उत्सुक असतात. या चित्रपटाबाबत निर्मिती सावंत सांगतात की, "या भूमिकेतील वास्तवता टिकवण्यासाठी भाषेचा योग्य वापर अत्यंत महत्त्वाचा होता. दिग्दर्शकाची परवानगी घेऊन त्यांनी मकरंद अनासपुरे यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांच्या मार्गदर्शनामुळं त्या बोलीतील रांगडेपणा आणि सहजता आत्मसात करता आली. यामुळं ही भूमिका केवळ आणखी एक, भूमिका न राहता प्रेक्षकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचेल." असा त्यांचा विश्वास आहे.
‘सुपर डुपर’ चित्रपटाबद्दल : गेल्या काही काळात विविध चित्रपटांमधून प्रभावी भूमिका साकारत त्यांनी स्वतःची ओळख अधिक ठाम केली आहे. ‘सुपर डुपर’मधील त्यांची ग्रामीण व्यक्तिरेखा देखील प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवेल, अशी अपेक्षा दिग्दर्शकानं व्यक्त केली आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन समीर आशा पाटील यांनी केलं असून, विजय शिंदे आणि नरेश बोर्डे निर्माते आहेत. उमेश कुमार बन्सल आणि बवेश जानवलेकर प्रस्तुतकर्ता असून, संजय जाधव यांनी छायांकनाची जबाबदारी सांभाळली आहे.झी स्टुडिओज प्रस्तुत, नाईंटी नाईन प्रॉडक्शन्स आणि सिद्धिविनायक प्रॉडक्शन्स निर्मित ‘सुपर डुपर’ हा कौटुंबिक चित्रपट 3 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होत आहे.