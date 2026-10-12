मराठी चित्रपटसृष्टीला आणखी एक मोठा धक्का, नाना पाटेकरांनंतर ज्येष्ठ अभिनेत्री मधू कांबीकर यांचं निधन
मराठी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेत्री मधू कांबीकर यांचं निधन झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 12:35 PM IST
पुणे: मराठी सिनेसृष्टीतून एक दु:खद बातमी समोर आली आहे. ज्येष्ठ अभिनेत्री आणि लावणी कलावंत मधू कांबीकर यांचं पुण्यात निधन झालं आहे. प्रदीर्घ आजारी असल्यानं वयाच्या 73व्या वर्षी म्हणजेच 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांनी लोककलेच्या मातीत रुजलेली आणि आपल्या प्रतिभेच्या बळावर मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये आपली एक वेगळी जागा निर्माण केली होती. त्यांनी लावणी आणि मराठी चित्रपटांमध्येचं काम केलं नाही, तर त्यांनी अनेक नाटकांमध्ये देखील काम केलंय.
तसेच मधू कांबीकर यांच्या रुपेरी पडद्यावर कामाबद्दल सांगायचं झालं तर , त्यांना खरी ओळख मिळाली ती दिग्दर्शक राजदत्त यांच्या ‘शापित’ या चित्रपटातून. या चित्रपटामधील त्यांचा अभिनय प्रेक्षकांना खूप पसंत आला होता. त्यानंतर त्यांनी ‘राघू मैना’, ‘एक होता विदूषक’, ‘झपाटलेला’ आणि ‘डेबू’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं. त्यांच्या या चित्रपटामधील भूमिका देखील लक्ष वेधून घेणाऱ्या होत्या. विनोदी, गंभीर आणि भावनिक अशा विविध प्रकारच्या व्यक्तिरेखा त्यांनी पडद्यावर साकारल्या. लावणी आणि सहज सुंदर अभिनयानं मधु कांबीकर यांनी प्रेक्षकाचं खूप मनोरंजन केलं आहे. त्यांनी अनेक चित्रपटामध्ये आई आणि सासूच्या भूमिका साकारल्या आहेत.
एका आजारमुळं मधु कांबीकर यांच्या आयुष्यात निर्माण झाला गोंधळ : दरम्यान गेल्या काही वर्षांपासून त्या पक्षाघाताच्या आजारानं त्रस्त होत्या. पक्षाघाताच्या झटक्यानंतर त्यांची प्रकृती अधिक खालावत गेली. दरम्यान 27 नोव्हेंबर 2016 रोजी मधु कांबीकर यांच्या आयुष्यात एक वादळ आलं. या वादळामुळं त्याचं आयुष्य बदललं. मधु कांबीकर यांचा एक कार्यक्रम होता. मुंबईतील मांटुगा येथील यशवंत नाट्यमंदिरात 'लावण्य संगीत' या कार्यक्रमात त्या नृत्यू सादरीकरण करत होत्या. तब्बल 12 वर्षांनंतर त्या स्टेजवर सादरीकरण करत होत्या. मात्र कार्यक्रमादरम्यान नृत्य सादर करत असताना त्यांची अचानक प्रकृती बिघडली. त्यांना अस्वस्थ वाटू लागलं. तरीही त्यांनी आपलं नृत्य सादर करणं थांबवलं नाही. त्यांनी जिद्दीनं स्टेजवर सादरीकरण केलं. यानंतर त्या मेकअप रुमध्ये गेल्या. यानंतर त्यांची प्रकृती अधिक बिघडली. मेकअप रुममध्ये त्यांना पक्षाघाताचा झटका आला. त्यांचा उजवा हात हा बधीर झाला. यानंतर त्यांना तातडीनं रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं.आजारपणामुळं मधु कांबीकर या अभिनय क्षेत्रापासून दूर झाल्या.
दरम्यान मधु कांबीकर यांना 2018 साली झी चित्र गौरव पुरस्कार सोहळ्यात जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता. त्या आजारी असल्यामुळं या सोहळ्यात हा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी त्या उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. मधु कांबीकर यांच्यावतीनं त्यांची सून शीतल जाधव यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला होता. अलीकडे जेष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं निधन झालं आहे. आता मधु कांबीकर याचं निधन झाल्यानं चित्रपटसृष्टीला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे.