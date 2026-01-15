अभिनेता सुबोध भावे यांनी बजावला मतदानाचा हक्क...म्हणाले पुण्याचे बदललेले स्वरूप मुंबईपेक्षा भयंकर
अभिनेता सुबोध भावे यांनी बजावला मतदान केलं आहे. त्यांनी पुण्याचे बदललेले स्वरूप मुंबईपेक्षा भयंकर होत चाललेला असल्याचं सांगून चिंता व्यक्त केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 15, 2026 at 12:47 PM IST
पुणे : तब्बल नऊ वर्षानंतर पुणे महापालिकेच्या निवडणुका या जाहीर झाल्या असून आज निवडणुकीसाठी मतदान होत असून सकाळपासून पुणेकरांमध्ये उत्साह पाहायला मिळत आहे, तर अनेक ठिकाणी मतदान मशीन बंद पडल्यानं गोंधळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. अस असलं तरी आज अभिनेता सुबोध भावे यांनी सहकुटुंब पुणे प्रार्थना समाज येथे मतदानाचा हक्क बजावला. यावेळी अभिनेता सुबोध भावे म्हणाले की, "मतदानाची टक्केवारी घसरली ही खरी गोष्ट आहे पण आपल्याला घटनेनं मूलभूत अधिकार दिला आहे मतदान करण्याचा तो आपण पाळला पाहिजे आपलं कर्तव्य आपण केलं पाहिजे.आपलं कर्तव्य बजावून आपण बाहेर बसतो हे योग्य नाही.ज्या उमेदवारांना आपण निवडून देतो त्यांच्यावर लक्ष ठेवलं पाहिजे उमेदवार काम करतात की नाही, हे बघणं सुद्धा नागरिकांचे काम आहे."
अभिनेता सुबोध भावे यांनी व्यक्त केल्या भावना : यानंतर त्यांनी पुढं म्हटलं, "नागरिकांचा दबाव राजकारणींवर नसेल तर लोकांविरुद्ध तक्रारी करून काही उपयोग नाही. मला पुणे शहराचा अभिमान आहे. पुण्याचे बदललेले स्वरूप मुंबईपेक्षा भयंकर होत चाललेला आहे. नगरसेवकांनी घेतलेली निर्णय प्रत्येक योग्य आहे अस आपण म्हटलं तर आपल्याला काहीही अधिकार नाही, मतदान करण्याचा आपल्याला दिलेले आश्वासनं नगरसेवकांनी पूर्ण करण्याचा अधिकार नागरिकांचा आहे. 3 मजली इमारतीच्या जागी 27 मजली इमारती झाल्या म्हणून विकास नाही होत, नवीन कन्स्ट्रक्शन वाढलं यामुळं अनेक समस्या वाढल्या आहे. विकास हा शहराचा गळा घोटून करायचा नसतो.आज मुलांना खेळायला ग्राउंड नाहीत, जेष्ठ नागरिकांना फिरायला जागा नाहीत. पेशवे उद्यान सारसबागाच्या नावावर किती दिवस उड्या मारणार, मिळेल त्या जागेत आता फक्त बिल्डिंग उभा केल्या जातात विकास हा माणसं जगण्यासाठी आणि जागवण्यासाठी असला पाहिजे. आता अपेक्षा केव्हाच संपलेत. मतदानापुरतं नागरिकांनी मर्यादित न राहता, नागरिक एकत्र आले आणि दबाव गट बनवला तर काही होऊ शकेल."
सुबोध भावे यांची मागणी : ते पुढे म्हणाले की, फुकट द्यायचा असेल तर ग्राउंड द्या बाकी काही देऊ नका. शहरातील प्रत्येक माणसाचा चांगलं जीवन जगण्याचा हक्क आहे. नागरिकांचे जीवन सुसह्य करणं हे पहिलं काम आहे. बस फुकट देताय, की मेट्रो फुकट देता, यापेक्षा श्वास घ्यायला जागा देताय हे महत्त्वाचा आहे. मतदानाला लोक चांगली बाहेर पडलेत नागरिकांचा या सिस्टीम वरती असलेला विश्वास उडालेला नाही तो आहे. मला अठरा वर्षे झाल्यानंतर मी एकही मतदानाचा हक्क बजावायचा सोडला नाही, त्यामुळं मतदान करत रहा राष्ट्रीय हक्क आहे मूलभूत हक्क आहे, तो बजावायलाच पाहिजे असं देखील यावेळी भावे म्हणाले.
हेही वाचा :