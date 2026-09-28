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गारंबीचा बापू : रंगभूमीवर गाजलेलं वादळ आता नव्या रूपात रुपेरी पडद्यावर!

श्री. ना. पेंडसे यांच्या ‘गारंबीचा बापू’मधील बापू ही भूमिका प्रसाद ओक साकारणार आहे. या चित्रपटामधील फर्स्ट लूक समोर आलं आहे.

Garambicha bapu and Prasad oak
गारंबीचा बापू आणि प्रसाद ओक (चित्रपटाच्या सेटवरील फोटो)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 12:52 PM IST

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मुंबई : मराठी रंगभूमीच्या इतिहासात काही व्यक्तिरेखा अशा आहेत, ज्या एखाद्या कलाकाराच्या अभिनयामुळं केवळ लोकप्रिय होत नाहीत, तर त्या कलाकाराची ओळखच बनून जातात. श्री. ना. पेंडसे यांच्या ‘गारंबीचा बापू’मधील बापू ही त्यापैकीच एक. डॉ. काशीनाथ घाणेकर यांनी रंगमंचावर साकारलेला हा बापू प्रचंड गाजला आणि त्यांच्या अभिनयानं या व्यक्तिरेखेला एक वेगळीच उंची मिळाली. घाणेकरांनी ‘बापू’ची भूमिका सोडल्यानंतर ही जबाबदारी ज्येष्ठ अभिनेते चित्तरंजन कोल्हटकर यांनी स्वीकारली. त्यांच्या प्रवेशालाही रसिकांकडून टाळ्यांचा कडकडाट मिळत असे, इतकी या भूमिकेची रंगभूमीवर छाप निर्माण झाली होती. पुढं या गाजलेल्या व्यक्तिरेखेला नव्या पिढीतील अंगद म्हसकर यांनीही रंगभूमीवर आपली शैली दिली. याच अजरामर साहित्यकृतीचा प्रवास आता पुन्हा एकदा नव्या माध्यमातून पुढे सरकतो आहे. गुरुप्रसाद फिल्म्स आणि विषय प्रॉडक्शन्स यांच्या संयुक्त विद्यमानं ‘गारंबीचा बापू’ हा चित्रपट नव्या तंत्रज्ञानाचा आधार घेत नव्या रूपात प्रेक्षकांसमोर येत आहे. दिग्दर्शक गुरुप्रसाद यांनी श्री. ना. पेंडसे यांच्या कोकणभूमीत रुजलेल्या कथेला आजच्या काळाच्या दृश्यभाषेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.


‘गारंबीचा बापू’ चित्रपटात प्रसाद ओक : दापोली परिसरातील हर्णै, मुरुड, आंजर्ले आणि मुर्डी या किनारपट्टीपासून उंचवट्यांवर पसरलेल्या कोकणच्या प्रदेशात वसलेलं गारंबी हे या कथेचं जग. नारळी-पोफळीच्या बागा, आंबा-फणसाच्या राया, समुद्राची खारट झुळूक आणि माणसांच्या स्वभावातली रांगडी बेफिकिरी—या सगळ्यांनी मिळून गारंबीचं एक आगळं विश्व तयार होतं. या विश्वाच्या केंद्रस्थानी आहे बापू—स्वतःच्या मनाप्रमाणे जगणारा, कुणाच्याही दडपणाला न जुमानणारा आणि रूढ चौकटींना धडक देणारा तरुण. गारंबीवर अण्णा खोतची सत्ता आहे. अधिकाराच्या जोरावर गावकऱ्यांवर वर्चस्व गाजवणाऱ्या अण्णाच्या दहशतीला उघडपणे आव्हान देण्याचं धाडस बापू करतो. त्यामुळं त्याचा संघर्ष केवळ एका व्यक्तीशी राहत नाही, तो गावातील सत्ताकारण, सामाजिक बंधने आणि माणसाने माणसावर लादलेल्या चौकटींशी भिडणारा संघर्ष बनतो. या बंडखोर बापूच्या आयुष्यात राधा येते आणि कथेचा भावनिक पट अधिक गडद होतो. श्री. ना. पेंडसे यांनी घडवलेली राधा ही केवळ प्रेमकथेतील व्यक्तिरेखा नाही, तिच्या माध्यमातून त्या काळाच्या सामाजिक चौकटी, स्त्री-पुरुष नात्यांतील गुंतागुंत आणि स्वतःच्या अस्तित्वासाठी उभं राहण्याची धडपडही समोर येते. त्यामुळे ‘गारंबीचा बापू’ ही केवळ प्रेमकथा किंवा गावकुसातील संघर्षाची गोष्ट न राहता माणूस, समाज आणि सत्तेच्या नात्यांचा वेध घेणारी कथा ठरते.

Garambicha bapu and Prasad oak
गारंबीचा बापू आणि प्रसाद ओक (चित्रपटाच्या सेटवरील फोटो)


‘गारंबीचा बापू’ चित्रपटाबद्दल : पेंडसे यांच्या साहित्यविश्वाला पुन्हा पडद्यावर आणण्याची जबाबदारी शशी पेंडसे यांनी स्वीकारली आहे. बापूच्या भूमिकेत प्रसाद ओक दिसणार असून, आपल्या सहज आणि ताकदीच्या अभिनयातून या स्वच्छंदी, कलंदर व्यक्तिरेखेला नवा चेहरा देण्याचा ते प्रयत्न करणार आहेत. देविका दफ्तरदार राधाच्या भूमिकेत दिसतील, तर यतिन कार्येकर अण्णा खोतच्या सत्तेचा आणि क्रौर्याचा चेहरा साकारतील. याशिवाय जयवंत वाडकर – मुसा, शशी पेंडसे – विठोबा आणि माधवी सोमण – मावशी यांच्या व्यक्तिरेखांमधून गारंबीतील माणसांचं वैशिष्ट्यपूर्ण विश्व उलगडणार आहे. छायाचित्रकार जयसिंग यांच्या कॅमेऱ्यातून कोकणचा निसर्ग केवळ पार्श्वभूमी म्हणून नव्हे, तर कथेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून अनुभवायला मिळणार आहे. या दृश्यविश्वाला संगीताची साथ लाभली आहे वैशाली सामंत यांच्या संगीताची. अवधूत गुप्ते, स्वप्निल बांदोडकर, उर्मिला धनगर आणि वैशाली सामंत यांच्या आवाजातून कोकणच्या लोकसंगीताचा बाज आणि या मातीची भावस्पंदने पुन्हा जागी होणार आहेत.


रंगभूमीवर काशीनाथ घाणेकरांनी अमिट ठसा उमटवलेल्या बापूपासून चित्तरंजन कोल्हटकर आणि पुढील रंगकर्मींपर्यंत या व्यक्तिरेखेनं अनेक कलाकारांना आपली स्वतंत्र छाप उमटवण्याची संधी दिली. आता प्रसाद ओक यांच्या माध्यमातून हा बापू रुपेरी पडद्यावर नव्या पिढीशी संवाद साधणार आहे. कोकणच्या मातीत जन्मलेली, सामाजिक चौकटींना प्रश्न विचारणारी आणि माणसाच्या स्वभावातील अनेक पदर उलगडणारी ही कथा काळाच्या पुढे जाणारी ठरली आहे. म्हणूनच रंगभूमीपासून चित्रपटापर्यंत ‘गारंबीचा बापू’चा प्रवास आजही सुरू आहे—फक्त माध्यम बदलतंय, काळ बदलतोय, पण बापूचा बेधडक स्वभाव आणि गारंबीची माती अजूनही तितकीच जिवंत आहे.

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GARAMBICHA BAPU FILM FIRST LOOK OUT
गारंबीचा बापू
PRASAD OAK IN GARAMBICHA BAPU FILM

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