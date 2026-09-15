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सस्पेन्स-थ्रिलर 'एफ आय आर नं 469’मधून अभिनेता किरण गायकवाड उतरलेत दिग्दर्शनाच्या मैदानात!

सस्पेन्स-थ्रिलर एफ आय आर नं 469' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दरम्यान या चित्रपटाद्वारे अभिनेता किरण गायकवाड दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण करत आहे.

'F.I.R. NO. 469'
'एफ आय आर नं 469’ (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 5:04 PM IST

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हैदराबाद : मराठी मनोरंजनविश्वात आपल्या दमदार अभिनयानं वेगळी ओळख निर्माण करणारा अभिनेता किरण गायकवाड आता दिग्दर्शक म्हणून प्रेक्षकांसमोर येण्यास सज्ज झाला आहे. किरण गायकवाड लिखित आणि दिग्दर्शित 'एफ आय आर नं 469’ (‘F.I.R. NO. 469’) हा सस्पेन्स-थ्रिलर चित्रपट लवकरच चित्रपटगृहात दाखल होणार आहे. नुकतेच या चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले असून, त्यातून चित्रपटाच्या गूढ आणि थरारक कथानकाची झलक पाहायला मिळते. किरण गायकवाड छोट्या पडद्यावरील 'देवमाणूस'मधील त्यांच्या प्रभावी व्यक्तिरेखेमुळं घराघरात पोहोचले. त्यानंतर त्यांनी विविध चित्रपट आणि मालिकांमध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या भूमिका साकारत आपल्या अभिनयाची व्याप्ती दाखवून दिली. केवळ अभिनयावर न थांबता आता लेखन आणि दिग्दर्शनाची जबाबदारी स्वीकारत ते मनोरंजनाच्या आणखी एका क्षेत्रात पाऊल ठेवत आहेत. त्यामुळे 'एफ आय आर नं 469’ हा त्यांच्या कारकिर्दीतील विशेष टप्पा ठरणार आहे.

चित्रपटाची कहाणी : एका सामान्य माणसाची असामान्य लढाई या चित्रपटातून पुढे येणार आहे. 'एफ आय आर नं 469’ (‘F.I.R. NO. 469’) ची कथा एका सामान्य नागरिकाभोवती फिरते. सत्ता, राजकारण, पैसा, गुन्हेगारी, पोलिस यंत्रणा आणि प्रशासकीय प्रक्रियेच्या गुंत्यात एक सामान्य माणूस कसा अडकत जातो, याचा थरारक पट चित्रपटातून उलगडण्यात आला आहे. परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीची होत असताना सत्य नेमकं काय आहे, कोणावर विश्वास ठेवायचा आणि या सगळ्या व्यवस्थेत सामान्य माणसाचा आवाज कुठे हरवतो, असे अनेक प्रश्न चित्रपटाच्या कथानकातून उपस्थित होणार आहेत.

'F.I.R. NO. 469'
'एफ आय आर नं 469’ (पोस्टर)

पोस्टर रिलीज : पोस्टरमधूनही चित्रपटाच्या आशयाची उत्सुकता निर्माण होते. पोलिस ठाण्यातील बाकावर हतबल अवस्थेत बसलेला एक सामान्य माणूस आणि त्याच्या मागील भिंतीवर दिसणारे ‘सत्यमेव जयते’ हे शब्द या कथानकातील संघर्षाची तीव्रता अधोरेखित करतात. एका बाजूला न्याय आणि सत्याचा संदेश, तर दुसरीकडे व्यवस्थेच्या कचाट्यात सापडलेला सामान्य नागरिक, अशी या पोस्टरची मांडणी दिसून येते.

'एफ आय आर नं 469’ चित्रपटाबद्दल : चित्रपटाबद्दल बोलताना किरण गायकवाड म्हणतात, “F.I.R. NO. 469’ ही एका कॉमन मॅनची गोष्ट आहे. मात्र, त्याच्या आयुष्यात घडणाऱ्या अत्यंत नाट्यमय घटना या कथेला वेगळ्या वळणावर घेऊन जातात. कथा पुढं सरकत असताना समाजव्यवस्थेचे अनेक स्तर प्रेक्षकांसमोर येतात. सस्पेन्स आणि थ्रिलच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत कथेत गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिग्दर्शक म्हणून हा माझ्यासाठी महत्त्वाचा अनुभव असून, हा चित्रपट प्रेक्षकांना नक्कीच वेगळा अनुभव देईल, असा विश्वास आहे.” चित्रपटात मराठी मनोरंजनविश्वातील अनेक परिचित कलाकार एकत्र आले आहेत. नचिकेत पूर्णपात्रे, प्रसाद ओक, अमृता धोंगडे, राहुल मगदूम, निखिल चव्हाण, हार्दिक जोशी, अंकिता लांडे, देवेंद्र गायकवाड, रमेश परदेशी, सुहास शिरसाट, योगेश शिरसाट, चेतन चावडा, अंजली जोगळेकर, अंकुश मांडेकर, मीरा सारंग आणि चेतन रायकर यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका चित्रपटात पाहायला मिळणार आहेत. बिग ब्रेन प्रॉडक्शन्स आणि आनंदी एंटरटेनमेंट यांच्या बॅनरखाली या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे. निलेश राठी, प्राची राऊत आणि सचिन अग्रवाल हे निर्माते असून अर्चना नरेश भुतडा सहनिर्मात्या आहेत. त्र्यंबक डागा आणि मोहसीन खान यांनी सहयोगी निर्मात्याची जबाबदारी सांभाळली आहे. चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन किरण गायकवाड यांचे असून योगेश कोळी यांनी छायांकन केले आहे. अभिनेता म्हणून प्रेक्षकांचे प्रेम मिळवल्यानंतर किरण गायकवाड घेऊन येत आहेत 'एफ आय आर नं 469’ जो 22 जानेवारीला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

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