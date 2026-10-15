मनोज बाजपेयी स्टारर 'घुसखोर पंडित'ला नवीन शीर्षक, ट्रेलर रिलीज
मनोज बाजपेयीची प्रमुख भूमिका असलेला 'घुसखोर पंडित'ला नवीन शीर्षक मिळालं आहे. तसेच 15 ऑक्टोबर रोजी या सस्पेन्स थ्रिलरचा ट्रेलरही प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 2:25 PM IST
हैदराबाद : मनोज बाजपेयी अभिनीत 'घुसखोर पंडित' या चित्रपटाचं नाव बदलून 'गजब रात' असे ठेवण्यात आलं आहे. चित्रपट निर्मात्यांनी आज, 15 ऑक्टोबर रोजी या सस्पेन्स थ्रिलरचा ट्रेलर प्रदर्शित केला. चित्रपटाच्या मूळ नावावरून टीका झाल्यानंतर हा शीर्षक बदलण्यात आला. पूर्वीच्या नावामुळं ब्राह्मण समाजाच्या भावना दुखावल्या जाण्याची भीती होती. नेटफ्लिक्सनं दिल्ली उच्च न्यायालयाला कळवलं की, या आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर निर्मात्यांनी शीर्षक बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर न्यायालयानं चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती मागणाऱ्या याचिकेला फेटाळून लावले आणि म्हटलं की याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीचं निराकरण झालं आहे.
'गजब रात'ची कहाणी : 'गजब रात' ही एका पोलीस अधिकाऱ्याची कथा आहे, जो वैयक्तिक फायदा आणि जे योग्य आहे ते करण्याच्या द्वंद्वात अडकलेला आहे. एका रात्रीत घडणारी ही कथा, एका निर्णयामुळं घटनांची साखळी कशी सुरू होऊ शकते आणि पात्रांना कठीण निवडी आणि त्यांच्या परिणामांना कसे सामोरे जावे लागते, हे दर्शवते. या चित्रपटाद्वारे मनोज बाजपेयी आणि चित्रपट निर्माते नीरज पांडे जवळपास एका दशकानंतर पुन्हा एकत्र आले आहेत. नीरज पांडे यांच्या फ्रायडे फिल्म वर्क्सनं निर्मित केलेला हा चित्रपट रितेश शाह यांनी दिग्दर्शित केला असून, या प्रोजेक्टद्वारे ते दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण करत आहेत.
'गजब रात'मधील कलाकार : मनोज व्यतिरिक्त, या चित्रपटात साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय, दिव्या दत्ता, किकू शारदा आणि नुसरत भरुचा यांच्या भूमिका आहेत. चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर नीरज पांडे यांनी म्हटलं की, त्यांना अशी कथा सांगायची होती जी प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत विचार करायला लावेल आणि लोक घेत असलेल्या निर्णयांवर विचार करण्यास प्रवृत्त करेल. रात्री घडणाऱ्या घटनांइतकेच पात्रांचे नैतिक पेचप्रसंग कथेसाठी महत्त्वाचे आहेत.
मनोज बाजपेयी यांनी व्यक्त केल्या भावना : यानंतर मनोज बाजपेयी यांनी म्हटलं, चित्रपटातील गुंतागुंतीची पात्रे आणि जबाबदारीचे प्रश्न त्यांना भावले. त्यांनी नीरज पांडे यांच्याबरोबर पुन्हा काम करण्याबद्दल आणि रितेश शाह दिग्दर्शक म्हणून लाभल्याबद्दलही आपले मत व्यक्त केले. रितेश शाह यांच्यासाठी, या चित्रपटानं मर्यादित वेळेत घडणाऱ्या कथेद्वारे उत्कंठा निर्माण करण्याची संधी दिली. त्यांनी म्हटलं की, एका रात्रीची पार्श्वभूमी वापरल्यामुळं निर्मात्यांना उत्कंठा निर्माण करता आली आणि हळूहळू कथेतील रोमांच वाढवता आला.
चित्रपटाचे शीर्षक का बदलण्यात आले? : 'घुसखोर पंडित' या चित्रपटाच्या शीर्षकावर आक्षेप घेण्यात आला होता, कारण 'पंडित' हा शब्द भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीशी संबंधित होता. दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती, कारण या शीर्षकामुळं ब्राह्मण समाजाच्या प्रतिष्ठेला आणि सन्मानाला हानी पोहोचू शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.
शीर्षकावर आक्षेप घेतला : फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजनं देखील या शीर्षकावर आक्षेप घेतला होता, कारण यामुळं भावना दुखावल्या जाऊ शकतात आणि सामाजिक सलोख्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांचे म्हणणे होते. फेडरेशननं चित्रपट निर्मात्यांना हे शीर्षक मागे घेण्याचे आवाहन केले. न्यायालयीन कामकाजादरम्यान, नेटफ्लिक्सनं दिल्ली उच्च न्यायालयाला कळवले की, निर्मात्यांनी जाणीवपूर्वक एक नवीन शीर्षक स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे, जे चित्रपटाची कथा आणि उद्देश अधिक चांगल्या प्रकारे दर्शवते. याचिकाकर्त्यानं हा निर्णय स्वीकारल्यानं, न्यायालयानं खटला बंद केला. आपल्या नवीन शीर्षकासह, 'गजब रात' 23 ऑक्टोबर रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे.