'भागम भाग 2' चित्रपटात मनोज बाजपेयी घेणार गोविंदाची जागा ? वाचा सविस्तर
'भागम भाग 2' चित्रपटात मनोज बाजपेयी दिसणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. या चित्रपटात तो गोविंदाची जागा घेणार असल्याच्या बातम्या सोशल मीडियावर होतं आहेत.
Published : February 6, 2026 at 11:04 AM IST|
Updated : February 6, 2026 at 11:36 AM IST
हैदराबाद : बॉलिवूडमधील सीक्वेल नेहमीच चर्चेच राहिले आहेत. दरम्यान हिट किंवा ब्लॉकबस्टर चित्रपटाचा सीक्वेल अनेक वर्षानुवर्षानंतर येते, तेव्हा अनेकजण या चित्रपटाच्या रिलीजची वाट पाहात असतात. असाच एक चित्रपट 20 वर्षांपूर्वी आला होता, हा चित्रपट अनेकांना पसंत आला होता. 2006 रोजी अक्षय कुमार, गोविंदा आणि परेश रावल अभिनीत 'भागम भाग' चित्रपटाचा सीक्वेल हा लवकरच येणार आहे, हा चित्रपट खूप कॉमेडी होता. दरम्यान अलीकडेच निर्मात्यांनी 'भागम भाग 2'मध्ये प्रमुख भूमिकेसाठी मनोज बाजपेयीला साईन केल्याचं म्हटलं जात आहे. आता ही बातमी खूप आश्चर्यचकित करणारी आहे. गोविंदा 'भागम भाग 2'मध्ये नसल्याची बातमी देखील समोर आल्या आहेत.
'भागम भाग 2' चित्रपटात मनोज बाजपेयी दिसणार ? : एका रिपोर्टनुसार या चित्रपटामध्ये गोविंदाच्या जागी मनोज बाजपेयी दिसणार असल्याचं सांगितलं गेलं आहे. गोविंदला आपल्या कॉमिक टायमिंगसाठी चित्रपटसृष्टीमध्ये ओळखल्या जातो. आता तोच या चित्रपटात नसला, तर चित्रपट कसा विनोदी राहिल असं अनेक चाहते म्हणताना दिसत आहेत. तसेच गोविंदा हा बऱ्याच दिवसांपासून चित्रपटसृष्टीपासून दूर आहे. त्याचा शेवटाचा चित्रपट हा 'रंगीला राजा' होता, जो 2019मध्ये रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला होता. यानंतर अभिनेता हा रुपेरी पडद्यावर दिसला नाही. तसेच गोविंदाचे चाहते हा विचार करत होते, की तो 'भागम भाग 2' चित्रपटातून चित्रपटसृष्टीत पुनरागमन करेल. याशिवाय चाहते हा देखील विचार करत होते, की अक्षयबरोबर गोविंदा मोठ्या पडद्यावर धमाल करेल. आता असं होत नसल्यानं अनेकजण नाराज झाले आहेत.
शूटिंग होईल लवकरच सुरू : दरम्यान राज शांडिल्य दिग्दर्शित 'भागम भाग 2'च्या निर्मात्यांनी दावा केला की, चित्रपटातील कलाकार हे बदलू शकतात. तसेच चित्रपटाची तिच कथा असेल गैरसमज, ओळखीची अदलाबदल आणि वेगानं वाढणारा गोंधळ. आता पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना तोच अनुभव चित्रपटगृहांमध्ये मिळणार आहे. यावेळी हास्यचा तडका हा जास्त असेल आणि एक नवीन ट्विस्ट चित्रपटाच्या कहाणीमध्ये प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. दरम्यान यावेळी चित्रपटामध्ये अक्षय कुमार आणि परेश रावल यांच्याबरोबर मीनाक्षी चौधरी चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. मीनाक्षी या चित्रपटाद्वारे हिंदी चित्रपटसृष्टीत पुनरागमन करत आहे. तिनं शेवटी 2019मध्ये 'अपस्टार्ट्स'या चित्रपटामध्ये काम केलं होतं. आता या चित्रपटामध्ये मनोज बाजपेयी कुठली भूमिका करेल याबद्दल आणखी काही माहिती समोर आलेली नाही. पुढील महिन्यामध्ये या चित्रपटाची शूटिंग मुंबईमध्ये होणार आहे.
