ETV Bharat / entertainment

बिहार निवडणुकीपूर्वी मनोज बाजपेयीचा व्हिडिओ व्हायरल, अभिनेत्यानं केली नाराजी व्यक्त...

बिहार निवडणुकीच्या आधी, बॉलिवूड अभिनेता मनोज बाजपेयीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. आता या व्हिडिओबद्दल अभिनेत्यानं प्रतिक्रिया दिली आहे.

Manoj bajpayee
मनोज बाजपेयी (मनोज बाजपेयी (IANS))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 17, 2025 at 12:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : बिहार विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत तसतशी निवडणूक लढाई अधिक तीव्र आणि रंगीत होत आहे. राजकीय पक्ष जनतेला आकर्षित करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडत नाहीत. बॉलिवूड अभिनेता आणि पद्मश्री पुरस्कार विजेते मनोज वाजपेयी यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर आता व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये ते एका राजकीय पक्षाला पाठिंबा देताना दिसत आहेत. या व्हायरल व्हिडिओनं आता सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. आता या व्हायरल व्हिडिओमागील आता सत्य आहे, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

मनोज बाजपेयीचा फेक व्हिडिओ : व्हायरल व्हिडिओमध्ये मनोज बाजपेयी बिहारमधील एका राजकीय पक्षाच्या समर्थनार्थ प्रचार करत आहे. हा व्हिडिओ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) चे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवर शेअर करण्यात आला होता. काही वेळातच हा व्हिडिओ अकाउंटवरून डिलीट करण्यात आला. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनैतिक वापराबद्दल पक्षावर टीका करताना, महाआघाडीचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव यांच्या मूळ ट्विटचा हवाला देत मनोज बाजपेयी यांनी एक लांबलचक नोट लिहिली. अभिनेता मनोज बाजपेयी ट्विट केलं, 'मी जाहीरपणे सांगू इच्छितो की, माझा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी कोणताही संबंध किंवा निष्ठा नाही. प्रसारित होत असलेला व्हिडिओ हा मी प्राइम व्हिडिओसाठी केलेल्या जाहिरातीचा बनावट, पॅच-अप एडिट आहे. मी तो शेअर करणाऱ्या सर्वांना प्रामाणिकपणे आवाहन करतो की, अशा प्रकारचा प्रसार थांबवा. लोकांना अशा दिशाभूल करणाऱ्या कंटेंटमध्ये सहभागी होऊ नये किंवा त्यांना प्रोत्साहन देऊ नये.'

सोशल मीडिया यूजर्सची प्रतिक्रिया : दरम्यान सोशल मीडिया यूजर्सनी याविषयी प्रतिक्रिया दिली. एकानं या पोस्टवर लिहिलं, "आजच्या डिजिटल युगात, डीपफेक आणि दिशाभूल करणारे कंटेंट प्रत्येक सार्वजनिक व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला खरोखर धोका निर्माण करतात. पक्ष निष्ठा निश्चित करण्यासाठी अशा हेरफेर केलेल्या सामग्रीवर अवलंबून राहणे माहितीपूर्ण राजकीय चर्चेचा पायाच कमकुवत करतो." दुसऱ्या एकानं लिहिलं, "म्हणूनच सेलिब्रिटी त्यांच्या 'व्यक्तिमत्त्व हक्कांचे' रक्षण करण्यासाठी न्यायालयाकडे धाव घेत आहेत." आणखी एकानं डीपफेकबद्दल लिहिलं, "बिहारमध्ये डीपफेकचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे." आता इतर यूजर्स देखील मनोज बाजपेयीला पाठिंबा देत आहेत.

सेलिब्रिटींनी प्रतिमेचे रक्षण : दरम्यान निवडणुकीच्या उद्देशानं एखाद्या सेलिब्रिटीचा चेहरा अयोग्यरित्या वापरण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अलीकडेच, अनेक काही सेलिब्रिटींनी त्यांची प्रतिमा आणि प्रसिद्धी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई केली आहे. उदाहरणार्थ, हृतिक रोशनला व्यावसायिक हेतूंसाठी त्यांच्या प्रतिमेचा अनधिकृत वापर करण्यापासून संरक्षण मिळालं आहे. याशिवाय प्रतिमेचे रक्षण करण्यासाठी पावले उचलणाऱ्यांमध्ये करण जोहर, सुनील शेट्टी, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन आणि अक्षय कुमार यांचाही समावेश आहे.

हेही वाचा :

  1. 'जुगानुमा'च्या प्रीमियरदरम्यान मनोज बाजपेयीचा 'आशीर्वाद' जयदीप अहलावत, विजय वर्मा, अनुराग कश्यप यांनी घेतला, व्हिडिओ व्हायरल...
  2. 'द फॅमिली मॅन ३'चा जबरदस्त टीझर रिलीज, जयदीप अहलावत-निम्रत कौरबरोबर मनोज बाजपेयी घेणार टक्कर...
  3. मनोज बाजपेयी अभिनीत 'द फॅमिली मॅन सीझन ३'ची घोषणा, यावेळी 'हा 'अभिनेता 'श्रीकांत तिवारी'शी घेणार टक्कर...

TAGGED:

MANOJ BAJPAYEE
MANOJ BAJPAYEE REACTS TO FAKE VIDEO
MANOJ BAJPAYEE AND FAKE VIRAL VIDEO
मनोज बाजपेयी
BIHAR ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.