मनोज बाजपेयीच्या वाढदिवसानिमित्त विपुल अमृतलाल शाह यांनी 'गव्हर्नर' चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर केलं प्रदर्शित
मनोज बाजपेयीच्या वाढदिवशी 'गव्हर्नर'चं पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आलंय. या चित्रपटातील पोस्टर रिलीज झाल्यानंतर सोशल मीडियावर चर्चा होताना दिसत आहेत.
Published : April 23, 2026 at 4:04 PM IST
हैदराबाद : विपुल अमृतलाल शाह यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण चित्रपट चित्रपटसृष्टीला दिले आहेत. आता ते पुन्हा एकदा एक चित्रपट घेऊन येत आहे. 'गव्हर्नर' चित्रपटाचं पोस्टर प्रदर्शित झालं असून, त्यातून चित्रपटाच्या शीर्षकाबरोबर एक रहस्यमय ट्विस्टही समोर आल्याचा दिसतो. 'गव्हर्नर: द सायलेंट सेव्हियर' असे शीर्षक असलेल्या या चित्रपटाचे पहिले पोस्टर मनोज बाजपेयी यांच्या वाढदिवशी प्रदर्शित करण्यात आले आहे. चिन्मय मांडलेकर दिग्दर्शित 'गव्हर्नर: द सायलेंट सेव्हियर'चे हे पहिले पोस्टर प्रदर्शित झाल्यानंतर या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा होताना दिसत आहेत. रिलीज झालेल्या पोस्टरमध्ये मनोज बाजपेयी मागून दिसत असून, हातात सुटकेस घेऊन एका कॉरिडॉरमधून चालताना दिसत आहेत. चित्रपटाची टॅगलाइन, 'जर मी अयशस्वी झालो... तर भारत अयशस्वी होईल.' आता असं हाय-व्होल्टेज कायदेशीर नाटकाचे संकेत यातून मिळत आहे.
मनोज बाजपेयी यांच्या वाढदिवशी चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज : दुसऱ्या एका पोस्टरमध्ये एका हिरव्या खुर्चीवर 'भारत दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे' आणि 'ही केवळ एक खुर्ची नाही... ही एक जबाबदारी आहे' अशा टॅगलाइन्स आहेत, ज्यातून देशाभोवती गुंफलेल्या एका गंभीर आणि गहन कथेची झलक मिळते. हा चित्रपट विपुल अमृतलाल शाह आणि मनोज बाजपेयी यांच्यातील पहिलं सहकार्य असणार आहे. जेव्हा हे दोन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते एकत्र येतात, तेव्हा मोठ्या पडद्यावर अनोखी सिनेमॅटिक जादू नक्कीच पाहायला मिळते. मनोज बाजपेयी यांच्या वाढदिवशी चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित झाल्यानं हा प्रसंग अधिकच विशेष बनला आहे.
'गव्हर्नर: द सायलेंट सेव्हियर' चित्रपटाबद्दल : आपल्या उत्कृष्ट अभिनयासाठी, प्रभावी पडद्यावरील उपस्थितीसाठी आणि पात्रांवरील प्रभुत्वासाठी ओळखले जाणारे मनोज बाजपेयी, या चित्रपटात एक अविस्मरणीय कामगिरी करण्यासाठी सज्ज आहेत. त्यांनी आपल्या उत्कृष्ट अभिनयानं इंडस्ट्रीमध्ये आधीच एक महत्त्वाचे स्थान मिळवले आहे. सनशाईन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली निर्मित हा चित्रपट खूप मनोरंजक असेल अशी आता अपेक्षा केली जात आहे. विपुल अमृतलाल शाह निर्मित या चित्रपटाची सह-निर्मिती अश्विन ए. शाह यांनी केली आहे. या चित्रपटाला अमित त्रिवेदी यांनी संगीत दिले असून जावेद अख्तर यांनी गीत लिहिले आहे.