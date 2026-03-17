कमी बजेटमध्ये 'तुम्बाड' दिग्दर्शक अनिल बर्वे यांनी बनवला हॉरर चित्रपट, जाणून घ्या आकडा
'तुम्बाड' दिग्दर्शक अनिल बर्वे यांनी एका नवीन भयपटची निर्मिती केली आहे. हा चित्रपट खूप कमी बजेटमध्ये तयार करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 12:02 PM IST
हैदराबाद : अनिल बर्वे यांनी यापूर्वी अत्यंत कमी बजेटमध्ये 'तुम्बाड' या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले होते. हा चित्रपट समीक्षक आणि प्रेक्षकांना पसंत आला होता. या चित्रपटानं भयपट (Horror) या प्रकारात 'कल्ट' दर्जा प्राप्त केला. अलीकडेच त्यांनी 'मायासभा' नावाचा आणखी एक चित्रपट प्रदर्शित केला. आता या चित्रपटानंतर दिग्दर्शकानं आणखी एक अनोखी कामगिरी करून दाखवली आहे. त्यांनी आपला पुढचा चित्रपट, 'मन पिशाच', अवघ्या 33,000 रुपयांमध्ये तयार केला आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलरही प्रदर्शित करण्यात आला आहे. या चित्रपटाचं ट्रेलर हे अंगावर काटा आणणारे आहे. शनिवारी, दिग्दर्शक अनिल बर्वे यांनी इन्स्टाग्रामवर 'मन पिशाच'चा ट्रेलर शेअर केल्यानंतर याबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा होताना दिसत आहेत. याशिवाय ट्रेलरबरोबर या चित्रपटाच्या निर्मितीबाबतची सविस्तर माहितीही देण्यात आली आहे. हा एक भयपट असून याची कहाणी एका नायकाभोवती फिरते, जो एका प्राचीन मंदिराचा शोध घेण्यासाठी प्रवासाला निघत असतो. या प्रवासादरम्यान त्याला काही भयानक शक्तींचा सामना करावा लागतो. चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये जागोजागी दिसणाऱ्या राक्षस आणि भुतांची दृश्य दाखविण्यात आली आहे. यातील काही प्रसंग अत्यंत भीतीदायक असून, ते पाहून तुमच्या अंगावर नक्कीच काटा येईल.
खर्चाचा तपशील : दिग्दर्शकानं हा भयपट तयार करण्यामागील कार्यपद्धतीबद्दल देखील उघड केली आहे. आपल्या पोस्टमध्ये ते लिहितात, 'हा 80 मिनिटांचा चित्रपट पूर्णपणे एका घरगुती संगणकावर (PC) तयार करण्यात आला असून, यात यानिया भारद्वाज आणि दीपक दामले या दोन कलाकारांनी काम केलंय. या कलाकारांचा अभिनय मोबाईल फोन वापरून रेकॉर्ड करण्यात आला आणि या प्रोजेक्टसाठी 60 पानांची पटकथा लिहिण्यात आली होती. हातानं काढलेले स्टोरीबोर्ड्स, फोटोशॉप, जनरेटिव्ह एआय (AI) टूल्स आणि Adobe After Effects या सर्वांच्या संयोगातून हा चित्रपट साकार करण्यात आला.' याच पोस्टमध्ये अनिल बर्वे यांनी हेही स्पष्ट केलंय की, या चित्रपटाच्या निर्मितीचा एकूण खर्च नेमका 33,000 रुपये इतका झाला आहे.
अनिल बर्वे यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर केला : दिग्दर्शक अनिल बर्वे यांनी पुढं लिहिलं आहे, 'या प्रयोगामागे एक मूलभूत प्रश्न दडलेला होता. आर्थिक अडचणींचा सामना करणारा एखादा चित्रपट निर्माता, फक्त स्वतःच्या बळावर संपूर्ण चित्रपट तयार करू शकतो का? यासाठी केवळ कल्पनाशक्ती, काही मूलभूत साधने, संयम आणि जिद्दीनं पेटलेली उत्कटता यांचीच गरज असते. जर हा चित्रपट पाहून एखाद्या तरी संघर्ष करणाऱ्या कलाकाराला प्रेरणा मिळाली, तर हा प्रयोग नक्कीच यशस्वी झाला असे मानले जाईल.' आता अनिल बर्वेचा हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहे.
