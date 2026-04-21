‘बाप्या’मधील ‘एकाकी’ गाण्यामधून मंजिरी फडणीसची गायनक्षेत्रात सुरेल एन्ट्री!

'जाने तू... या जाने ना' फेम अभिनेत्री मंजिरी फडणीस ‘बाप्या’मधील ‘एकाकी’ गाण्यामधून गायनक्षेत्रात एन्ट्री करत आहे.

Manjari Fadnnis and Bapya movie
मंजिरी फडणीस आणि ‘बाप्या’ चित्रपट (फोटो : आयएएनएस - पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 21, 2026 at 3:45 PM IST

मुंबई - मंजिरी फडणीसनं हिंदी चित्रपट 'जाने तू... या जाने ना'मधून विशेष ओळख मिळवली आणि त्यानंतर अनेक प्रादेशिक सिनेमांमध्ये काम केलं. मंजिरी फडणीस यांनी तेलुगू, तमिळ, कन्नड आणि मराठी चित्रपटांतही आपली अभिनयक्षमता दाखवली आहे. आता तिचा म्युझिकल प्रवास सुरु झाला आहे. आगामी मराठी चित्रपट 'बाप्या’मधील ‘एकाकी’ गाण्यामधून मंजिरी फडणीसची गायनक्षेत्रात सुरेल एन्ट्री होत आहे.

मंजिरी फडणीस ‘बाप्या’मधील गाईल गाणं : वर्किंग आय फिल्म्स निर्मित ‘बाप्या’ या आगामी मराठी चित्रपटातील ‘एकाकी’ हे नवे गाणे नुकतेच प्रदर्शित झाले असून, त्याच्या हळव्या सुरांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. नात्यांमध्ये निर्माण होणारा दुरावा आणि त्यातून येणारे एकटेपण या गाण्यात अत्यंत सूक्ष्म आणि प्रभावी पद्धतीनं मांडलं आहे. अर्थपूर्ण बोल, संयत संगीत आणि भावपूर्ण सादरीकरणामुळं हे गाणं ऐकणाऱ्याच्या मनात खोलवर ठसा उमटवतो. या गाण्याला अभिजीत चंद्रकला यांनी सुरांची सजावट दिली असून, शौनक नारळे (असर) यांनी त्याचे शब्द रचले आहेत. विशेष आकर्षण म्हणजे अभिनेत्री मंजिरी फडणीस हिनं या गाण्याद्वारे प्रथमच गायकीत पाऊल टाकलं आहे. अभिनयातून ओळख निर्माण केलेल्या मंजिरीनं आपल्या मधुर आवाजातूनही प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा नवा प्रयत्न केला आहे. तिच्या आवाजातील कोमलता गाण्याला अधिक भावस्पर्शी बनवते. अभिजीत चंद्रकला यांनीदेखील या गाण्यात तिच्यासोबत स्वर दिले असून, दोघांची ही गायनातील पहिलीच झेप ठरते.

मंजिरी फडणीसला लहानपणापासून संगीताची आवड : आजच्या वेगवान जीवनशैलीत नात्यांमधील संवाद कमी होत चालला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर ‘एकाकी’ हे गाणं प्रत्येकाच्या मनातील एकटेपणाला स्पर्श करते. जवळ असूनही दूर जाण्याची जाणीव आणि मनातील पोकळी या गाण्यातून प्रकर्षाने जाणवते. आपल्या गायनाच्या सुरुवातीबद्दल मंजिरी फडणीस सांगते की, संगीताशी तिचे नाते लहानपणापासूनच जुळलेले आहे. घरात संगीताची परंपरा असल्यानं ती स्टेजवर गाणं आणि नृत्य करत मोठी झाली. अभिनेत्री होण्यापूर्वी तिनं ‘चॅनल व्ही पॉपस्टार्स’मध्येही सहभाग घेतला होता. पुढं अभिनयासोबत शास्त्रीय संगीताचे शिक्षण सुरू ठेवत तिनं 2018 पासून गायनाला अधिक गांभीर्यानं घेतलं. लॉकडाऊनदरम्यान सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या गाण्यांना मिळालेल्या प्रतिसादामुळं तिचा आत्मविश्वास वाढला. दिग्दर्शक समीर तिवारी यांच्याशी आधीपासून असलेल्या ओळखीमुळं तिला या चित्रपटात गाण्याची संधी मिळाली, आणि ‘बाप्या’मधून तिनं पहिलं गाणं साकारलं.

‘बाप्या’ चित्रपट कधी होईल रिलीज : दिग्दर्शक समीर तिवारी यांच्या मते, ‘एकाकी’ हे गाणं मनात दडलेलं भाव आणि न बोललेलं शब्द व्यक्त करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. प्रत्येकाच्या आयुष्यातील वास्तव भावना या गाण्यातून समोर येतात, त्यामुळं ते प्रेक्षकांना नक्कीच भिडेल, असा त्यांचा विश्वास आहे. समीर तिवारी दिग्दर्शित ‘बाप्या’ या चित्रपटाची निर्मिती मुत्कल तेलंग आणि समीर तिवारी यांनी केली आहे. याआधी ‘कारट्या’ या गाण्यानं प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले होते, आणि आता ‘एकाकी’नं चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे. या चित्रपटात गिरीश कुलकर्णी, राजश्री देशपांडे, श्रीकांत यादव, देविका दफ्तरदार, आर्यन मेंगजी आणि गौरी किरण यांच्या प्रमुख भूमिका पाहायला मिळणार येत्या 15 मे 2026 रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित होत आहे.

MANJARI FADNNIS
बाप्या
MANJARI FADNNIS AND BAPYA MOVIE

