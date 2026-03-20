फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्राच्या आईचं निधन, स्टार्सनं दु:खाच्या काळात दिला फॅशन डिझायनरला पाठिंबा...
प्रसिद्ध बॉलिवूड फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्राच्या आईचं निधन झालं आहे. आता त्यांचा अंत्यसंस्कार 20 मार्च रोजी होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 9:58 AM IST
मुंबई : प्रसिद्ध बॉलिवूड फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्राच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्याची आई गरिमा मल्होत्रा, यांचे गुरुवारी वयाच्या 94व्या वर्षी निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. काही काळापासून त्या वयोमानानुसार होणाऱ्या आजारांशी झुंज देत होत्या. गरिमा मल्होत्रा, यांचे गुरुवारी म्हणजेच 20 मार्च रोजी निधन झाले. दरम्यान मनीष मल्होत्राच्या टीमनं एक अधिकृत निवेदन जारी केलं आहे. या निवेदनात त्यांनी म्हटलं, 'गरिमा मल्होत्रा यांनी एक दीर्घ आणि परिपूर्ण आयुष्य जगले. त्यांनी अनेक आठवणी आणि प्रेम मागे ठेवले आहे. त्यांच्यावर 20 मार्च 2026 रोजी सकाळी 10:00 वाजता सांताक्रूझ (पश्चिम) येथील हिंदू स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार केले जाईल.
मनीष मल्होत्राच्या आईचं झालं निधन : तसेच अनेक बॉलिवूड स्टार्सनं मनीष मल्होत्राच्या घरी जाऊन त्यांच्या आईला श्रद्धांजली वाहिली आहेत. यामध्ये करिश्मा कपूर, झोया अख्तर, परिणीती चोप्रा, राघव चड्ढा,, नेहा धूपिया, अंगद बेदी, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन करण जोहर, रविना टंडन, वरुण धवन आणि कियारा अडवाणी यांच्यासह अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी यांचा समावेश आहे. याशिवाय अनेक स्टार्स हे फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्राच्या घरी जात असून त्यांच्या कठिण काळात त्याला सांत्वना देण्यासाठी जात आहे. मनीष मल्होत्रा आपल्या आईला त्याच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी ताकद आणि प्रेरणा मानते. तो अनेकदा सोशल मीडियावर त्यांच्याबरोबर तो फोटो शेअर करत असत.
मनीष मल्होत्राबद्दल : अनेकदा त्यानं मुलाखतींमध्ये हेही सांगितलं आहे की, जेव्हा त्यानं आपल्या करिअरची सुरुवात केली, त्यावेळी त्याच्या आईनेच फॅशन आणि चित्रपटांबद्दलची त्याची आवड ओळखली आणि त्याला पुढं जाण्यासाठी पाठिंबा दिला. मदर्स डेच्या एका जुन्या पोस्टमध्ये, मनीषनं आपल्या आईला आपली शक्ती, प्रेरणा असल्याचं म्हटलं होतं. दरम्यान फॅशन डिझायनरबद्दल सांगायचं झालं तर मनीष मल्होत्रानं आपल्या करिअरची सुरुवात मॉडेल म्हणून केली. याशिवाय चित्रपटांबद्दलच्या आवडीमुळं तो कॉस्च्युम डिझायनिंगकडे वळला. त्यानं 1990 साली 'स्वर्ग' या चित्रपटातून पदार्पण केलं. यानंतर त्याला 'रंगीला' या चित्रपटातून ओळख मिळाली. या चित्रपटासाठी त्याला फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला. याशिवाय यानंतर त्यानं 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे,' 'कुछ कुछ होता है,' आणि 'कभी खुशी कभी गम' या चित्रपटांमुळं चित्रपटसृष्टीत आपली जागा निर्माण केली. तसेच त्यानं 2005 मध्ये, स्वतःचा ब्रँड लॉन्च केला, आता तो वधू आणि लक्झरी फॅशनसाठी प्रसिद्ध आहे. तसेच त्यानं 'गुस्ताख इश्क', 'बन टिक्की' आणि 'साली मोहब्बत' यांसारख्या चित्रपटांची निर्मिती केली. याद्वारे त्यानं चित्रपट निर्मितीमध्येही पाऊल ठेवलंय.
