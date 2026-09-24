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मानव कौल आणि झिशान अय्युब अभिनीत 'रिअल काश्मीर फुटबॉल क्लब'ला आंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कारांसाठी नामांकन...

मानव कौल आणि झिशान अय्युब यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'रिअल काश्मीर फुटबॉल क्लब'ला आंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कारांसाठी नामांकन मिळालं आहे.

Real Kashmir Football Club
'रिअल काश्मीर फुटबॉल क्लब' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 12:14 PM IST

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हैदराबाद : 'रिअल काश्मीर फुटबॉल क्लब' या शोला 'ड्रामा सीरीज' श्रेणीमध्ये आंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कारासाठी नामांकन मिळालं आहे. या शोमध्ये 'सोहेल मीर'ची भूमिका साकारणारा अभिनेता झीशान अय्युबनं हा सन्मान 'काश्मीरच्या जनतेला' समर्पित केला आहे. झीशाननं एका निवेदनात म्हटलं की, "आपल्या मनापासून केलेल्या कामाला लोकांपर्यंत पोहोचताना आणि त्याला मान्यता मिळताना पाहणं नेहमीच विशेष असते. ही आमच्यासाठी एक महत्त्वाची आणि समर्पक कथा होती – जिद्द, धैर्य आणि कठोर परिश्रमांची कथा."

झीशान अय्युबनं केल्या भावना व्यक्त : "आम्ही हा सन्मान काश्मीरच्या जनतेला, त्यांच्या जिद्दीला आणि त्यांनी सहन केलेल्या संघर्षाला समर्पित करतो. मला आशा आहे की, या नामांकनामुळं ही कथा अधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल." मोहम्मद झीशान अय्युब आणि मानव कौल यांच्या प्रमुख भूमिका असलेली ही सीरीज अशा दोन व्यक्तींची कथा सांगते, जे काश्मीरमध्ये एक व्यावसायिक फुटबॉल संघ उभारण्याचा प्रयत्न करत असतात. एका सामायिक स्वप्नापासून सुरू झालेला हा प्रवास हा जिद्दमध्ये बदलते, तेथील समुदाय आणि फुटबॉलमुळं आसपासच्या लोकांसाठी निर्माण होणाऱ्या संधींची कथा या सीरीजमध्ये दाखविण्यात आली आहे.

सह-दिग्दर्शक महेश मथाई यांनी व्यक्त केल्या भावना : नामांकनाबद्दल बोलताना 'रिअल काश्मीर फुटबॉल क्लब'चे शो-रनर आणि सह-दिग्दर्शक महेश मथाई यांनी सांगितलं "जेव्हा तुम्हाला एखादी उत्तम कथा सापडते, तेव्हा ती हातातून निसटू देऊ नका. तिला घट्ट पकडून ठेवा, जोपासा, त्यावर प्रेम करा आणि त्या लांब बोगद्यातून तिला पुढे घेऊन जा. तिला नक्कीच प्रकाश मिळेल. आम्हाला अभिमान आहे की, या विशेष सीरीजला एमी नामांकनाद्वारे जागतिक स्तरावर ओळख मिळाली आहे." 'जया एंटरटेनमेंट' आणि 'ओशुन एंटरटेनमेंट' निर्मित 'रिअल काश्मीर फुटबॉल क्लब'मध्ये मोहम्मद झीशान अय्युब आणि मानव कौल यांच्या व्यतिरिक्त अभिशांत राणा, प्रिया चौहान, अनमोल ठाकेरिया-धिल्लन, मुअज्जम भट, अफनान फजली आणि शहीम भट यांसारख्या कलाकारांचा समावेश यात आहे. या शोचे दिग्दर्शन शो-रनर महेश मथाई आणि राजेश मापुसकर यांनी केलंय. तसेच सीरीजचं लेखन सीमाब हाश्मी, ध्रुव नारंग, महेश मथाई, दानिश रेंझू आणि उमंग व्यास यांनी केलंय. दरम्यान ही कथा सत्य घटनेवर आधारित आहे.

कुठे पाहता येईल सीरीज : कथानकानुसार, एका सत्य घटनेवर आधारित ही मालिका दोन स्वप्न पाहणाऱ्या व्यक्ती आणि वीस 'अंडरडॉग' (ज्यांच्याकडून विजयाची फारशी अपेक्षा नव्हती अशा) खेळाडूंचा प्रवास मांडते, जे काश्मीरमध्ये व्यावसायिक फुटबॉल संघ तयार करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात. अडथळे, छोटे-मोठे विजय आणि वैयक्तिक त्यागाच्या कसोटीवर उतरलेली एक दूरवरची महत्त्वाकांक्षा, हळूहळू त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेणाऱ्या इतरांसाठी आशेचा किरण बनते. ज्या टीमनं एका कल्पनेची सुरुवात केली, त्या कल्पनेचा विस्तार त्या टीमच्याही पलीकडे कसा होत गेला, याचा प्रवास या शोमध्ये मांडला आहे. 'रिअल काश्मीर फुटबॉल क्लब' ही सीरीज सोनी लिव्हवर पाहता येईल.

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TAGGED:

REAL KASHMIR FOOTBALL CLUB
MANAV KAUL AND ZEESHAN AYYUB
INTERNATIONAL EMMY NOMINATION
रिअल काश्मीर फुटबॉल क्लब
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