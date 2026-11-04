‘अबीर’मधील ‘गुडघ्याला बाशिंग बांधलं...’ गाण्यातून मानसी शिंदे दर्शविणार लावणीचा ठसका!
आगामी ‘अबीर’ चित्रपटातील ‘गुडघ्याला बाशिंग बांधलं...’ या नव्या गाण्यातून अनुभवायला मिळणार आहे. नृत्यांगना मानसी शिंदेच्या दिलखेचक नृत्याने सजलेले हे गाणे नुकतेच प्रदर्शित झालंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 11:49 AM IST
मुंबई- चित्रपटांमधील गाणी ही केवळ मनोरंजनाची साधने नसून, कथानकाला रंगत आणणारा आणि प्रेक्षकांशी भावनिक नाते जोडणारा महत्त्वाचा घटक असतात. त्यातही हिंदी-मराठी चित्रपटांमधील आयटम साँग्सना प्रेक्षकांच्या मनोरंजनात विशेष स्थान आहे. एखाद्या गाण्याच्या ठेक्यावर संपूर्ण चित्रपटगृहाला थिरकायला लावण्याची ताकद अशा गाण्यांमध्ये असते. मराठी चित्रपटांचा विचार करता लावणी हा तर आपल्या सांस्कृतिक परंपरेचा अविभाज्य भाग आहे. तिचा ठसकेबाज बाज, अदाकारी, नृत्याची लय आणि संगीताचा जोश यामुळे लावणीला आजही प्रेक्षकांची विशेष पसंती मिळते. याच परंपरेचा मनोरंजक आविष्कार आगामी ‘अबीर’ चित्रपटातील ‘गुडघ्याला बाशिंग बांधलं...’ या नव्या गाण्यातून अनुभवायला मिळणार आहे. नृत्यांगना मानसी शिंदेच्या दिलखेचक नृत्याने सजलेले हे गाणे नुकतेच प्रदर्शित झालंय.
भावनिक गुंतागुंत आणि मनोरंजन अशा विविध पैलूंचे दर्शन घडणार : सुदेश वसंतराव झावरे पाटील निर्मित आणि शंभो एंटरटेनमेंट आणि श्री महाकाल प्रॉडक्शन्स प्रस्तुत ‘अबीर’ या चित्रपटाचे लेखन, संवाद आणि दिग्दर्शन आकाश विष्णू शिंदे यांनी केले आहे. ग्रामीण पार्श्वभूमीवर घडणाऱ्या या चित्रपटात नातेसंबंध, सामाजिक परिस्थिती, भावनिक गुंतागुंत आणि मनोरंजन अशा विविध पैलूंचे दर्शन घडणार आहे. चित्रपटातील ‘गुडघ्याला बाशिंग बांधलं...’ या गाण्यात ‘जाते जिथं जिथं बाई...’ या ओळी विशेष लक्षवेधी ठरतात. गावातील एका कार्यक्रमाला आमदारांची उपस्थिती आणि त्यानंतर सुरू होणारा लावणीचा जल्लोष, असे या गाण्याचे स्वरूप आहे. मानसी शिंदेंवर चित्रित करण्यात आलेल्या या गाण्यात तिच्या नृत्यकौशल्याचा आणि लावणीतील अदाकारीचा सुंदर मेळ पाहायला मिळतो.
राधा खुडे यांचा दमदार आवाज : पारंपरिक लावणीचा बाज जपत त्यात उत्सवी वातावरणाची भर घालण्यात आली आहे. गावातील कार्यक्रमाची गडबड, उपस्थितांची गर्दी आणि लावणी सुरू होताच रंगात येणारी मैफील यामुळे गाण्याला एक वेगळीच ऊर्जा प्राप्त झाली आहे. वैभव देशमुख यांनी लिहिलेल्या शब्दांना रोहित नागभिडे यांच्या संगीताची साथ लाभली आहे. राधा खुडे यांनी आपल्या दमदार आवाजातून गाण्याचा ठसका अधिक खुलवला आहे. तर सुजित कुमार यांच्या नृत्यदिग्दर्शनामुळे मानसीच्या नृत्यातील लय, पदन्यास आणि अदाकारी प्रभावीपणे समोर येते. एकूणच, पारंपरिक लावणीचा साज आणि आधुनिक चित्रपटाच्या सादरीकरणाची शैली यांचा सुरेख संगम या गाण्यात दिसून येतो.
सुजित झावरे पाटील हेही विशेष भूमिकेत दिसणार : या चित्रपटात पायल जाधव, निखिल चव्हाण, देविका दफ्तरदार, अविनाश नारकर, गणेश देशमुख, प्राजक्ता हनमघर, गार्गी फुले, यश डिंबळे, रोशन सुनील राऊत, प्रशांत नेटके, गायत्री सुदेश झावरे, रेखा दहातोंडे, राजवर्धन झावरे आणि साईराज केंद्रे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे पाटील हेही विशेष भूमिकेत दिसणार आहेत. चित्रपटाचे छायांकन निशांत भागवत यांनी केले असून, अमित खंडागळे आणि सचिन नागरे यांनी सह-दिग्दर्शनाची जबाबदारी सांभाळली आहे. निलेश गावंड यांनी संकलन केले आहे. रोहित नागभिडे यांनी संगीत आणि पार्श्वसंगीताची धुरा सांभाळली आहे.
‘अबीर’च्या संगीतविश्वातील एक आकर्षण ठरण्याची चिन्हे : आर्या आंबेकर, वैशाली माडे आणि राधा खुडे यांनी चित्रपटातील गाणी गायली आहेत. सुजित सुरवसे (रंगभूषा), स्नेहल नार्वेकर (वेशभूषा), महेश गोरे (कला दिग्दर्शन), विकास खंदारे (ध्वनी संयोजन) आणि स्वरूप जोशी (ध्वनी संकलन) यांनी तांत्रिक बाजू सांभाळली आहे. विष्णू घोरपडे प्रॉडक्शनची जबाबदारी सांभाळत असून, मंगेश भिमराज जोंधळे (प्रसिद्धी आणि वितरण) कार्यकारी निर्माता आहेत. अभय वाव्हळ प्रोजेक्ट हेड असून, प्रतिभा चव्हाण यांनी लाईन प्रोडक्शनची जबाबदारी पार पाडली आहे. लावणीच्या ठेक्यावर रंगणारे ‘गुडघ्याला बाशिंग बांधलं...’ हे गाणे ‘अबीर’च्या संगीतविश्वातील एक आकर्षण ठरण्याची चिन्हे आहेत. आता मानसी शिंदेच्या नृत्याने सजलेल्या या लावणीला प्रेक्षक किती पसंती देतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. ‘अबीर’ हा चित्रपट येत्या 18 डिसेंबरला चित्रपटगृहांत दाखल होणार आहे.
हेही वाचाः