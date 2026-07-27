मानसी कुलकर्णी आणि ओवी कुलकर्णी ही माय- लेकीची जोडी 'द्विधा’मधून एकत्र!
मानसी कुलकर्णी आणि ओवी कुलकर्णी ही माय- लेकीची जोडी 'द्विधा’ चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 5:25 PM IST
हैदराबाद : चित्रपटसृष्टीत खऱ्या आयुष्यातील आई-मुलींच्या जोड्यांनी यापूर्वीही प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. शर्मिला टागोर आणि सोहा अली खान, हेमा मालिनी आणि ईशा देओल, डिंपल कपाडिया आणि ट्विंकल खन्ना, रवीना टंडन आणि राशा थडानी यांसारख्या कलाकारांच्या कुटुंबीय नात्यांमुळे पडद्याबाहेरही प्रेक्षकांना विशेष आकर्षण राहिले आहे. तसेच सुप्रिया पिळगावकर आणि श्रिया पिळगावकर, किशिरी गोडबोले आणि सई गोडबोले, ज्योती चांदेकर आणि तेजस्विनी पंडीत, सोनाली खरे आणि सनाया आनंद अश्या मराठमोळ्या आई-लेकीच्या जोड्या चित्रपटसृष्टीत कार्यरत आहेत. त्यात आता भर पडतेय ती म्हणजे मानसी कुलकर्णी आणि ओवी कुलकर्णी या जोडीची. ही माय-लेक आता 'द्विधा’मधून एकत्र दिसणार आहेत.
माय-लेक जोडी : मराठी मनोरंजनविश्वात नात्यांच्या गोष्टींना नेहमीच भावनिक आणि जिव्हाळ्याचे स्थान राहिले आहे. आता अशाच एका सुंदर नात्याची झलक आगामी मराठी चित्रपट ‘द्विधा’मधून प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे. अभिनेत्री मानसी कुलकर्णी आणि त्यांची कन्या ओवी या मायलेकींची जोडी या चित्रपटाच्या निमित्तानं पहिल्यांदाच रुपेरी पडद्यावर एकत्र दिसणार आहे. विशेष म्हणजे, मानसी साकारत असलेल्या ‘श्रावणी’ या व्यक्तिरेखेच्या बालपणीची भूमिका ओवी साकारत आहे. त्यामुळं पडद्यावर आईची भूमिका आणि तिच्या व्यक्तिरेखेचे बालपण साकारणारी तिचीच लेक, असा हा अनोखा योग जुळून आला आहे.
ओवीचा हा अभिनय क्षेत्रातील पहिलाच अनुभव असून, कोणताही पूर्वानुभव नसतानाही तिनं आपल्या भूमिकेतील निरागसता आणि सहज अभिनयानं टीमची मने जिंकली आहेत. आईबरोबर काम करण्याची संधी आणि त्यातून मिळालेला पहिला ऑनस्क्रीन अनुभव तिच्यासाठी नक्कीच खास ठरणार आहे.
मानसी कुलकर्णीनं व्यक्त केल्या भावना : या अनोख्या अनुभवाबद्दल मानसी कुलकर्णी म्हणाल्या, “श्रावणीच्या बालपणीची भूमिका ओवी साकारत आहे, ही माझ्यासाठी खूपच भावनिक आणि आनंदाची गोष्ट आहे. आई म्हणून तिचा पहिला ऑनस्क्रीन अनुभव पाहताना मला खूप अभिमान वाटला. सुरुवातीला तिच्यासाठी हा नवीन अनुभव होता, पण तिनं अतिशय सहजपणे आणि आत्मविश्वासानं भूमिका साकारली. तिच्या कामातील प्रामाणिकपणा आणि निरागसता मला विशेष भावली.”
ओवी कुलकर्णीचा अनुभव : पहिल्यांदाच कॅमेऱ्यासमोर उभे राहण्याच्या अनुभवाबद्दल ओवी सांगते, “पहिल्यांदा अभिनय करताना थोडीशी धाकधूक होती. मात्र आईसोबतच संपूर्ण टीमनं मला सतत प्रोत्साहन दिलं. त्यामुळं माझा आत्मविश्वास वाढला आणि मी भूमिका मनापासून साकारू शकले. ‘द्विधा’मधून प्रेक्षकांसमोर येण्याचा माझा पहिला अनुभव आहे आणि त्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे.”
‘द्विधा’ची कथा केवळ बाप-लेकीच्या नात्याभोवती फिरणारी नाही, तर माणसामाणसांमधील नात्यांमध्ये दडलेले प्रेम, विश्वास, भावनिक गुंतागुंत आणि मनातील द्वंद्व यांचा संवेदनशील वेध घेणारी आहे. नात्यांच्या या भावविश्वातून प्रेक्षकांना एका हळुवार आणि अंतर्मुख करणाऱ्या प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे.
‘द्विधा’ चित्रपटाबद्दल : निलेश भास्कर नाईक यांनी या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन केले असून विदुला रमेश आजगावकर निर्मात्या आहेत. मानसी कुलकर्णी आणि ओवी यांच्यासोबत सतीश पुळेकर, रेणुका दफ्तरदार, आस्ताद काळे, तन्वी कुलकर्णी, पुष्कर सराड, मनोज कोल्हटकर, भूषण कडू, प्रफुल्ल सावंत आणि हेमांगी वेळणकर यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत.
आईच्या व्यक्तिरेखेचा भूतकाळ साकारताना प्रत्यक्ष आयुष्यातील तिचीच लेक पडद्यावर दिसणार असल्यानं ‘द्विधा’मधील ही मायलेकींची जोडी प्रेक्षकांसाठी नक्कीच एक वेगळा आणि भावनिक अनुभव ठरणार आहे. ‘द्विधा’ हा चित्रपट येत्या 21 ऑगस्टला सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे.