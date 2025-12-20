मल्याळम सिनेमावर एक अमिट छाप सोडणारे अभिनेता श्रीनिवासन यांचं निधन, वाचा सविस्तर...

ETV Bharat / entertainment

मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेता श्रीनिवासन यांचं शनिवारी निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 20, 2025 at 3:05 PM IST

कोची : मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रभावशाली निर्मात्यांपैकी एक, ज्येष्ठ अभिनेता, पटकथा लेखक आणि चित्रपट निर्माते श्रीनिवासन यांचं शनिवारी पहाटे निधन झालं. ते ६९ वर्षांचे होते. त्यांनी त्रिपुनिथुरा तालुका रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला, जिथे ते बऱ्याच काळापासून वयाशी संबंधित आणि इतर आरोग्य समस्यांवर उपचार घेत होते. आपल्या विलक्षण 48 वर्षांच्या कारकिर्दीत, श्रीनिवासन यांनी मल्याळम सिनेमावर एक अमिट छाप सोडली, त्याच्या विनोदी, सामाजिक व्यंगचित्र आणि चमकदार पात्र भूमिकांसह कथाकथन शैलीला आकार दिला. प्रतिभावान अभिनेता सुमारे 225 चित्रपटांमध्ये दिसले आहेत. त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये मुख्य अभिनेता म्हणून उत्कृष्ट काम केलं होतं. मात्र पटकथा लेखक म्हणून श्रीनिवासन यांचा प्रभाव सर्वाधिक पडला.

मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता श्रीनिवासन यांचं निधन : त्यांनी मल्याळम सिनेमातील काही कथा लिहिल्या आहेत, यात सनमानसुल्लावरक्कु समाधनम, टीपी बालगोपालन एमए, गांधीनगर सेकेंड स्ट्रीट, नादोदिकट्टु, थलायण मंथराम, गोलंथरा वर्था, चंपाकुलम थाचन, वरवेलपु, उदयानु थारम, मझयेथुम मुनपे, अज़खिया रावनन, ओरु मारावथूर कनवु, अयाल कड़ा एझुथुकायनु, यांचा समावेश आहे. त्यांचे अनेक चित्रपट मध्यमवर्गीय चिंता, नोकरशाही, ढोंगीपणा आणि बदलत्या सामाजिक मूल्यांवर आधारित आहे. या चित्रपटांनी त्यांना लोकप्रियता मिळवून दिली. त्यांचा 1991मध्ये प्रदर्शित झालेला 'संदेशम' हा सर्वात प्रसिद्ध चित्रपट आहे.

श्रीनिवासन यांच्या कुटुंबाबद्दल : मल्याळम चित्रपटसृष्टीत त्यांनी दिग्दर्शक म्हणून कौशल्य दाखवले आहे. त्यांनी लिहिलेल्या आणि दिग्दर्शित केलेल्या चित्रपटांना, विशेषतः वदक्कुनोक्कियांत्रम आणि चिन्तविष्टया श्यामला, यांना राज्य आणि राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाले. श्रीनिवासन यांच्या कुटुंबात त्यांची पत्नी विमला आणि त्यांचे पुत्र विनीत श्रीनिवासन (एक प्रसिद्ध दिग्दर्शक, अभिनेता आणि गायक) आणि ध्यान श्रीनिवासन (एक लोकप्रिय अभिनेता) यांचा समावेश आहे. श्रीनिवासन त्यांच्या निधनानं, मल्याळम चित्रपटसृष्टीने एक असा प्रणेता गमावला आहे, ज्यांच्या विनोदबुद्धीनं, उबदारपणानं आणि ज्ञानानं सिनेमाच्या जगाला आणि त्याच्या प्रेक्षकांना आकार दिला. आता अनेक स्टार्स सोशल मीडियाद्वारे श्रीनिवासन यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत.

