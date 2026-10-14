'जोसेफ'ची हुबेहूब प्रत नाही', मूळ मल्याळम हिट चित्रपटापेक्षा सनी देओलचा 'सूर्या' कसा वेगळा आहे, यावर एम. पद्मकुमार यांनी केलं भाष्य
ईटीव्ही भारतचे अखिल विनायक यांनी दिग्दर्शक एम. पद्मकुमार यांच्याशी सनी देओलच्या आगामी 'सूर्या' चित्रपटाबद्दल चर्चा केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 4:27 PM IST
मुंबई : सनी देओलचा आगामी क्राईम थ्रिलर चित्रपट 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' हा गाजलेल्या मल्याळम चित्रपट 'जोसेफ'ची कथा हिंदी भाषिक प्रेक्षकांसमोर घेऊन येत आहे. मात्र, 2018 मधील मूळ मल्याळम चित्रपटाचे दिग्दर्शन करणारे एम. पद्मकुमार यांचे म्हणणे आहे की, हा नवीन चित्रपट म्हणजे केवळ एक सरळसाधा रिमेक (पुनर्निर्मिती) नाही. ईटीव्ही भारतशी झालेल्या विशेष संभाषणात, या चित्रपट निर्मात्यानं 'सूर्या'ला एका वेगळ्या सिनेमॅटिक अनुभवाचे स्वरूप कसे दिले आहे, हे स्पष्ट केले.
"सूर्या हा 'जोसेफ'ची हुबेहूब प्रत (कार्बन कॉपी) नाही. जरी हा रिमेक असला, तरी हिंदी आवृत्ती अशा प्रकारे तयार केली जात आहे जी मूळ मल्याळम चित्रपटापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे," असे पद्मकुमार म्हणाले. विविध विषय आणि कथाकथनाच्या शैली हाताळण्यासाठी ओळखले जाणारे हे दिग्दर्शक या प्रकल्पाद्वारे हिंदी चित्रपटसृष्टीत दिग्दर्शक म्हणून पदार्पण करत आहेत. सनी देओल मुख्य भूमिकेत असलेल्या या चित्रपटात 'जोसेफ'चा मूळ गाभा कायम ठेवण्यात आला आहे, परंतु नवीन प्रेक्षकांसाठी त्याचे सादरीकरण, पार्श्वभूमी आणि कथानकाचा वेग यात बदल करण्यात आले आहेत.
सनी देओलला एक नवीन चित्रपट हवा होता, 'जोसेफ'ची प्रत नको होती : पद्मकुमार यांनी सांगितलं की, हिंदी रूपांतराबाबतचा दृष्टिकोन सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होता. मल्याळम चित्रपटाचे सीन-बाय-सीन पुनर्निर्मिती करण्याऐवजी, निर्मात्यांना या कथेला एक नवीन ओळख द्यायची होती. "जेव्हा आम्ही हिंदी आवृत्तीकडे वळलो, तेव्हा चित्रपटाचे निर्माते आणि मुख्य अभिनेता सनी देओल यांनी मला 'जोसेफ' हा मल्याळम चित्रपट विसरून जाण्यास सांगितले. त्यांना एक नवीन निर्मिती हवी होती," असे दिग्दर्शकानं आठवण सांगताना म्हटलं.
मूळ कथानक आणि पात्रे तीच असली, तरी ती सादर करण्याबाबतच्या दृष्टिकोनात टीमनं वेगळेपण जपले आहे. पद्मकुमार यांनी सांगितलं की, मुख्य पात्राचे रूप, वागणूक आणि वय हे मूळ चित्रपटात जोजू जॉर्ज यांनी साकारलेल्या पात्राशी मिळतेजुळते आहे, मात्र, चित्रपटाची पार्श्वभूमी आणि पात्रांची मांडणी वेगळ्या पद्धतीनं करण्यात आली आहे. त्यांनी पुढं असेही नमूद केलं की, ज्यांनी 'जोसेफ' हा चित्रपट अनेकदा पाहिला आहे, त्यांनाही 'सूर्या' पाहताना पुनरावृत्ती झाल्यासारखे किंवा कंटाळवाणे वाटणार नाही.
या दोन मुख्य भूमिकांची तुलना करण्यात फारसा अर्थ नाही, असेही या चित्रपट निर्मात्याचे मत आहे. जोजूच्या अभिनयानं मल्याळम प्रेक्षकांवर खोलवर छाप पाडली होती, तर सनीनं या पात्राकडे आपल्या विशिष्ट शैलीत पाहिले आहे. "सनी देओलनं त्याच्या खास शैलीत अभिनय केला आहे. चित्रपटाची मांडणी नवीन असल्यानं, मी या टप्प्यावर फारशी माहिती उघड करू शकत नाही, पण असे अनेक क्षण होतेस जेव्हा त्यानं आम्हाला खरोखरच थक्क केलं," असे पद्मकुमार म्हणाले.
'जोसेफ' हा एक मैलाचा दगड ठरलेला चित्रपट का ठरला? : नोव्हेंबर 2018मध्ये प्रदर्शित झालेला 'जोसेफ' हा जोजू जॉर्जच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. जरी तो मल्याळम चित्रपटसृष्टीत सहाय्यक भूमिकांमुळं एक परिचित चेहरा होता, तरीही या चित्रपटानं त्याला मोठी ओळख मिळवून दिली. यात त्यानं एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारली होती, जो एका अशा प्रकरणाचा तपास करत असतो, जे हळूहळू त्याच्यासाठी अत्यंत वैयक्तिक बनते. या क्राईम थ्रिलरचे लेखन शाही कबीर यांनी केलं होतं, ते स्वतः माजी पोलीस अधिकारी असून या चित्रपटाद्वारे त्यांनी पटकथा लेखनात पदार्पण केलं होतं. पोलीस तपासाबाबतचा त्यांचा अनुभव आणि समज यामुळं चित्रपटाची कथा वास्तववादी बनण्यास मदत झाली आणि हेच या चित्रपटाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले.
तरीही, पद्मकुमार यांच्या मते, चित्रपटाच्या भावनिक प्रभावामागे जोजूचा अभिनय हाच मुख्य घटक होता. "जोसेफ'च्या यशाचे श्रेय मोठ्या प्रमाणावर अभिनेता जोजू जॉर्जच्या असाधारण अभिनयाला जाते. त्याचे व्यक्तिमत्त्व आणि हावभाव यांचा प्रेक्षकांवर खोलवर परिणाम झाला," असे ते म्हणाले. चित्रपटाचे वातावरण निर्मिती करण्यात संगीत दिग्दर्शक अनिल जॉन्सन यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली. हा चित्रपट व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी ठरला, सुमारे 3 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनलेल्या या चित्रपटानं 28 कोटी रुपयांची कमाई केल्याचे वृत्त आहे. चित्रपटगृहांमध्ये हा चित्रपट 100 दिवसांहून अधिक काळ चालला, तर जोजूला त्याच्या अभिनयासाठी 'सर्वोत्कृष्ट कॅरेक्टर ॲक्टर'चा केरळ राज्य चित्रपट पुरस्कार आणि राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये 'विशेष उल्लेख' (Special Mention) मिळाला.
पद्मकुमार यांच्यासाठी 'सूर्या' हा मल्याळम चित्रपटसृष्टीच्या पलीकडे टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. दिग्दर्शकानं सांगितलं की, त्यांना हिंदी चित्रपटसृष्टीत भरपूर स्वातंत्र्य आणि आदर मिळाला. त्यांच्या मते, केरळमधील चित्रपट निर्मात्यांना त्यांच्या वास्तववादी कथाकथनाप्रती असलेल्या निष्ठेमुळं तिथे महत्त्व दिले जाते. "हिंदी चित्रपटसृष्टीतील लोकांचा असा विश्वास आहे की, आम्ही केवळ खरोखरच सर्जनशील आणि अस्सल गोष्टींबद्दलच बोलतो. त्यांना माहित आहे की, मल्याळी चित्रपट निर्माते इतर हिंदी दिग्दर्शकांपेक्षा वेगळे आहेत. ते मल्याळी लोकांना अशा व्यक्तींच्या रूपात पाहतात जे पूर्ण निष्ठेनं चित्रपटांवर काम करतात," असे ते म्हणाले.
चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान सनीनं दिलेल्या समर्थनाचेही त्यांनी कौतुक केलं आणि अभिनेत्याचं योगदान अत्यंत मोलाचं असल्याचं सांगितलं. मूळ चित्रपटाची ख्याती पाहता, 'जोसेफ'शी तुलना होणे अपरिहार्य आहे, याची दिग्दर्शकाला जाणीव आहे. तरीही, प्रेक्षक 'सूर्या'कडे केवळ मल्याळम मूळ चित्रपटाच्या तुलनेच्या दृष्टीकोनातून न पाहता, एक स्वतंत्र चित्रपट म्हणून पाहतील अशी त्यांना आशा आहे.
'सूर्या' आणि 'जोसेफ'बद्दल अधिक माहिती : 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' हा चित्रपट 20 नोव्हेंबर 2026 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा क्राईम थ्रिलर एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याची कथा आहे, ज्याचा तपास त्याला अनुत्तरित प्रश्न आणि दडपलेल्या सत्यांच्या जाळ्यात ओढतो. जसजसा तपास पुढे सरकतो, तसतसे त्याला सुरुवातीला वाटले होते त्यापेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे रहस्य समोर येते आणि तपासाची सूत्रे अवयव तस्करीच्या (ऑर्गन-हार्वेस्टिंग) एका काळ्या धंद्याकडे वळतात. या हिंदी आवृत्तीच्या दिग्दर्शनासाठी पद्मकुमार पुन्हा एकदा सज्ज झाले आहेत, 'सूर्या'च्या माध्यमातून मूळ कथेला एका वेगळ्या शैलीत सादर करून ती नवीन प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश त्यांचा आहे.