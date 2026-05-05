कार अपघातात मल्याळम अभिनेता संतोष के. नायर यांचं निधन, पत्नी गंभीर जखमी...
ज्येष्ठ मल्याळम अभिनेता संतोष के. नायर यांचं पतनमतिट्टा येथे एका कार अपघातात निधन झालंय. या अपघातामध्ये त्यांची पत्नी गंभीर जखमी झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 11:35 AM IST
पतनमतिट्टा : ज्येष्ठ मल्याळम अभिनेता संतोष के. नायर यांचं 5 मे रोजी सकाळी एका भीषण रस्ते अपघातात निधन झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्याचं वय 67 असून पतनमतिट्टा जिल्ह्यातील 'एनाथ' (Enath) येथे हा अपघात झाला. अभिनेत्याची कार विरुद्ध दिशेनं येणाऱ्या एका पार्सल लॉरीवर आदळली. संतोष हे त्यांची पत्नी राजलक्ष्मी यांच्यासह तिरुवनंतपुरम येथून कोट्टायमच्या दिशेनं प्रवास करत होते. प्राथमिक माहितीनुसार, लॉरीवर आदळण्यापूर्वी कारवरील नियंत्रण सुटले होते. धडक इतकी जोरदार होती की, वाहनाचा समोरील भाग पूर्णपणे चक्काचूर झाला. स्थानिक लोकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि या दाम्पत्याला बाहेर काढण्यासाठी त्यांना कार कापावी लागली.
कार अपघातात निधन ? : या दोघांनाही तात्काळ जवळच्या एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, संतोष यांना वाचवता आलं नाही. त्यांच्या पत्नीची प्रकृती अद्यापही चिंताजनक असून, त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात (ICU) उपचार सुरू आहेत. अपघातानंतर काही वेळातच पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. संबंधित लॉरी पोलिसांनी ताब्यात घेतली असून, तिच्या चालकाची चौकशी सुरू आहे. हा अपघात चालकाला आलेला थकवा (झोप) यामुळं घडला असावा, असा संशय अधिकाऱ्यांना आहे, कारण हा प्रवास पहाटेच्या वेळी सुरू होता. अपघाताचे नेमकं कारण शोधण्यासाठी मोटर वाहन विभागानं देखील आपला तपास सुरू केला आहे. सध्या 'एनाथ' पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, संतोष यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सरकारी रुग्णालयात हलवला जाईल. चाहते आणि चित्रपटसृष्टीतील सहकाऱ्यांना संतोष यांना अखेरचा निरोप देता यावा, यासाठी त्यांच्या पार्थिवाचे 'अंत्यदर्शन' घेण्याची व्यवस्था केली जाण्याची शक्यता आहे.
चित्रपटसृष्टीतील प्रवास : संतोष के. नायर यांनी आपल्या अभिनयाच्या कारकिर्दीची सुरुवात 1982 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या, पी. जी. विश्वंभरन दिग्दर्शित 'इथु नंगालुडे कथा' या मल्याळम चित्रपटातून केली. 1980च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत ते मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील एक ओळखीचा चेहरा बनले होते. गेल्या काही वर्षांत, त्यांनी 100 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलंय. 'विष्णू लोकम्', 'इरुपथम नूट्टांडू', 'पिन्नीलावू' आणि 'एप्रिल 18' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये त्यांनी अविस्मरणीय भूमिका साकारल्या. त्यांचा अभिनय नैसर्गिक शैलीसाठी आणि भावनिक खोलीसाठी ओळखला जात असे. सुपरस्टार मोहनलाल यांच्याशीही त्यांची घनिष्ठ मैत्री होती. तिरुवनंतपुरम येथील 'एमजी कॉलेज'मध्ये ते मोहनलाल यांच्यासोबतच शिकले होते. दरम्यान संतोष हे मूळचे तिरुवनंतपुरम येथील 'पेट्टा' भागातील रहिवासी होते. त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी आणि मुलगी असा परिवार आहे. चित्रपटांव्यतिरिक्त, त्यांनी दूरदर्शन मालिकांमध्येही काम केलं होतं आणि आपल्या तरुणपणी ते राजकारणातही सक्रिय होते. त्यांच्या निधनामुळं मल्याळम चित्रपटसृष्टीत एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.