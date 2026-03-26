दिग्दर्शक ई.ए. राजेंद्रन यांचं निधन, त्रिशूरमध्ये होईल अंत्यसंस्कार...
मल्याळम अभिनेता ई. ए. राजेंद्रन यांचं निधन झालंय. त्यांचा अंत्यसंस्कार शुक्रवारी करण्यात येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 10:55 AM IST
हैदराबाद: प्रसिद्ध अभिनेता आणि दिग्दर्शक ई. ए. राजेंद्रन यांचं वयाच्या 71 व्या वर्षी निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. कोल्लम, पट्टाथानम येथील त्यांच्या निवासस्थानी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. मीडिया रिपोर्टनुसार ई. ए. राजेंद्रन बऱ्याच काळापासून वयोमानानुसार होणाऱ्या आजारांवर उपचार घेत होते. राजेंद्रन हे त्रिशूर जिल्ह्यातील आहे. आता या अभिनेत्यावर शुक्रवार, 27 मार्च रोजी त्यांच्या मूळ गावी त्रितल्लूर येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येईल. दरम्यान अभिनेत्याच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर त्यांचे चाहते त्यांना सोशल मीडियाद्वारे श्रद्धांजली वाहत आहेत.
रंगभूमीपासून तर चित्रपटसृष्टीपर्यंतचा प्रवास : राजेंद्रन यांनी लहापणापासून आपल्या चित्रपट कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्रिशूर यूपी स्कूलमध्ये शिकत असताना त्यांनी नाटकांमध्ये भाग घेण्यास सुरुवात केली. यानंतर त्यांचं महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण झाल्यावर, त्यांनी दिल्लीतील नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी)मध्ये प्रवेश घेतला. त्यांनी अभिनयात प्रथम श्रेणीची पदवी प्राप्त केली. यानंतर त्यांनी पुण्यातील फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये टेलिव्हिजन कोर्स केला. त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये खलनायक आणि सहाय्यक भूमिका साकारल्या आहेत. याशिवाय अभिनेत्यानं आपल्या कारकिर्दीत जवळपास साठ चित्रपटांसाठी काम केलंय. तसेच त्यांनी अनेक दूरदर्शन मालिकांमध्येही काम केलं आहे.
राजेंद्रन यांच्याबद्दल : दरम्यान त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात व्ही. आर. गोपीनाथ यांच्या 'ग्रीष्मम' या चित्रपटातून केली. यानंतर त्यांना चित्रपटांमध्ये काम कमी मिळू लागले होते. तसेच त्यांनी जयराज दिग्दर्शित 'कलियाट्टम' या उत्कृष्ट चित्रपटाद्वारे पुनरागमन केलं. या चित्रपटामधील त्यांचा अभिनय हा चाहत्यांना खूप पसंत आला होता. अभिनेत्यानं 'दया' ,'प्रणयवरनंगल' आणि जयराम यांच्या 'पट्टाभिषेकम' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये महत्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. तसेच राजेंद्रन हे अभिनेता मुकेश यांचे मेहुणेही होते. दरम्यान राजेंद्रन यांनी एका यूट्यूब चॅनलच्या मुलाखतीमध्ये आपल्या आरोग्यबद्दल सांगितलं होतं. त्यांनी यात म्हटलं होतं की, "माझ्या रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, मी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार वजन कमी केलंय. माझे वयही वाढत आहे, यामुळं मला काळजी घेणे आवश्यक आहे. माझा मुलगा आता अभिनय करत आहे आणि आम्ही एक प्रोडक्शन कंपनीसुद्धा चालवत आहे. मी दक्षिण भारतातील सुप्रसिद्ध मालिका निर्मात्यांपैकी एक आहे." तसेच मिळालेल्या माहितीनुसार अभिनेत्याचे पार्थिव कोल्लम येथे ठेवण्यात येत आहे. यानंतर त्यांच्या मूळ गावी ते नेण्यात येईल. दुसऱ्या दिवशी त्रिशूरमधील त्रितल्लूर येथील त्यांच्या निवासस्थानी अंत्यविधी करण्यात येईल.