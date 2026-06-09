सनी देओल आणि आमिर खानच्या 'बटवारा 1947'चं मोशन पोस्टर रिलीज...
'बटवारा 1947'चं मोशन पोस्टर निर्मात्यानी शेअर केले आहे आहे. या पोस्टरमध्ये अभिनेता सनी देओल हा आपल्या कुटुंबाचे रक्षण करताना दिसत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 9, 2026 at 1:48 PM IST
हैदराबाद : बहुप्रतीक्षित 'बटवारा 1947'चा फर्स्ट लूक निर्मात्यांनी काही प्रदर्शित केला. या चित्रपटामध्ये सनी देओल हा मुख्य भूमिकेत असणार आहे. त्याच्यासोबत शबाना आझमी, प्रीती झिंटा आणि करण देओल यांच्याही विशेष भूमिका असणार आहेत. या चित्रपटाचं आता मोशन पोस्टर रिलीज करण्यात आलं आहे, जे खूप आकर्षक आहे. तसेच आता निर्मात्यानं या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'द्वेष आणि भीतीमध्ये, त्यानं धैर्याची निवड केली. 'बटवारा 1947' 14 ऑगस्ट 2026 पासून चित्रपटगृहांमध्ये पाहा. प्रीती झिंटा बऱ्याच काळानंतर मोठ्या पडद्यावर परत येत आहे. तिनं यापूर्वी सनी देओलसोबत 2001च्या 'फर्ज' आणि 2003 च्या 'द हीरो: लव्ह स्टोरी ऑफ अ स्पाय' या चित्रपटांमध्ये काम केलंय. ती शेवटी त्याच्याबरोबर 2018च्या 'भाईजी सुपरहिट' या चित्रपटात दिसली होती.
'बटवारा 1947'चं मोशन पोस्टर रिलीज : 'बटवारा 1947'च्या मोशन पोस्टरमध्ये, सनी आपल्या कुटुंबाचं धैर्यानं रक्षण करत असून त्याच्या हातात मशाल असल्याची दिसत आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार निर्मात्यांना चित्रपटाचे नाव 'लाहोर 1947' ठेवण्याची इच्छा नव्हती. यानंतर या चित्रपटाचे नाव 'बटवारा' ठेवण्याचा निर्णय घेतला, याशिवाय 1989मध्ये 'बटवारा' चित्रपट बनवला आहे आणि त्यामुळं त्यांच्याकडे त्याचे हक्क नव्हते. तसेत चित्रपटाच्या टीमनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, "चित्रपटाच्या टीमनं हे स्पष्ट होतं की त्यांना चित्रपटाचं नाव 'लाहोर 1947' ठेवायचे नव्हते. त्यांनी सुरुवातीला 'बटवारा 1947' हे नाव निश्चित केले होते. पण नंतर ते सर्व या निष्कर्षावर आले की, चित्रपटाचे नाव फक्त 'बटवारा' ठेवावं. यानंतर 1947 काढून फक्त 'बटवारा' ठेवल्यास शीर्षकाचे हक्क सुरक्षित करता येईल.'
'बटवारा' हे शीर्षक : यानंतर टीमच्या लक्षात आले की, निर्मात्यानं 'बटवारा' (1989) बनवल्यामुळं शीर्षकाचे हक्क सलीम अख्तर यांच्या कुटुंबाकडे होते. ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते करीम मोरानी यांनी आमिर खान आणि सलीम अख्तर यांचे पुत्र समद यांच्या भेटीची व्यवस्था करण्यास मदत केली. खरे तर, आमिर समदच्या घरी गेला आणि त्याच्या आईला आणि सलीम साहेबांच्या पत्नी शमा यांनाही भेटले.' ही बैठक खूप फलदायी ठरली. आमिरनं कुटुंबाला 'बाजी' (1995) मध्ये सलीम अख्तरबरोबर काम करण्याच्या त्याच्या अद्भुत अनुभवाबद्दल सांगितलं. त्यानं त्यांना त्याच्या चित्रपटाबद्दल आणि 'बटवारा' हे शीर्षक विषयासाठी कसे योग्य आहे याबद्दलही माहिती दिली.अख्तर कुटुंबाला त्याचा दृष्टिकोन समजला आणि त्यामुळं त्यांनी एका ठराविक रकमेसाठी आमिरला हक्क विकले, 'असे अहवालात म्हटले आहे.
भारताच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित : जेपी दत्ता यांच्या 1989च्या 'बटवारा' चित्रपटात धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, डिंपल कपाडिया, अमृता सिंग, पूनम ढिल्लन, मोहसिन खान, शम्मी कपूर आणि आशा पारेख यांनी भूमिका केल्या होत्या. राजकुमार संतोषी यांच्या 'बटवारा 1947' या पीरियड ड्रामाबद्दल सांगायचं झालं तर आमिर खानच्या प्रॉडक्शन्सनं याची निर्मिती केली आहे. 'बटवारा 1947'च्या भारताच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित एक पीरियड ड्रामा आहे. हा चित्रपट 14 ऑगस्ट 2026 रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे.