दिग्दर्शक विजू माने यांची ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’मधून मकरंद अनासपुरे यांच्या वैविध्यपूर्ण चित्रपट कारकिर्दीला मानवंदना!
दिग्दर्शक विजू माने यांच्या ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’ या चित्रपटामध्ये मकरंद अनासपुरे छोट्या भूमिकेत दिसणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 4:19 PM IST
हैदराबाद : मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता मकरंद अनासपुरे यांच्या अभिनयाची खासियत म्हणजे त्यांच्या सहजसुंदर अभिनयासोबतच त्यांचा भन्नाट विनोद आणि संवादफेकीची अनोखी शैली. त्यामुळं पडद्यावर त्यांची छोटीशी उपस्थितीदेखील प्रेक्षकांच्या लक्षात राहते. याचाच प्रत्यय लवकरच प्रदर्शित होणाऱ्या ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’ या चित्रपटातून येईल. या सिनेमात मकरंद अनासपुरे यांचा छोटेखानी पण भन्नाट कॅमिओ असून, या कॅमिओचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे मकरंद अनासपुरे यांच्या तोंडी असलेला खास संवाद. वरकरणी अगदी सहज वाटणाऱ्या या संवादात त्यांच्या गाजलेल्या चित्रपटांच्या नावांची कल्पक पद्धतीनं गुंफण करण्यात आली आहे. त्यामुळं संवाद जसजसा पुढं सरकतो, तसतशी त्यांच्या चित्रपटांची नावं ओळखण्याचा एक वेगळाच खेळ प्रेक्षकांसमोर उलगडत जातो.
मकरंद अनासपुरे करणार छोटी भूमिका : या संवादामध्ये ‘उलाढाल’, ‘गोष्ट छोटी डोंगराएवढी’, ‘जाऊ तिथे खाऊ’, ‘खबरदार’, ‘तुला शिकवीन चांगलाच धडा’, ‘नऊ महिने नऊ दिवस’, ‘गाढवाचं लग्न’, ‘दोघात तिसरा आता सगळं विसरा’, ‘तुक्या तुकविला नाग्या नाचविला’, ‘मला एक चान्स हवा’, ‘डावपेच’, ‘आमच्यासारखे आम्हीच’, ‘दे धक्का’, ‘दणक्यावर दणका’ आणि ‘साडे माडे 3’ अशा तब्बल 15 चित्रपटांची नावं चपखलपणे सामावण्यात आली आहेत. त्यामुळं हा प्रसंग केवळ एक कॅमिओ न राहता मकरंद अनासपुरेंच्या प्रदीर्घ आणि वैविध्यपूर्ण चित्रपट कारकिर्दीला दिलेली एक मजेशीर मानवंदना ठरतो.
मकरंद अनासपुरे यांनी गेल्या अनेक दशकांमध्ये मराठी मनोरंजनविश्वात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. विनोदी भूमिका असोत, सामाजिक आशय असलेले चित्रपट असोत किंवा ग्रामीण जीवनाशी जोडलेली व्यक्तिरेखा—प्रत्येक भूमिकेला त्यांनी आपल्या अभिनयाची खास छाप दिली. ‘दे धक्का’, ‘पछाडलेला’, ‘जत्रा’, ‘साडे माडे ३’, ‘गोष्ट छोटी डोंगराएवढी’, ‘गाढवाचं लग्न’ यांसारख्या चित्रपटांमधून त्यांनी प्रेक्षकांचे भरभरून मनोरंजन केलं, तर गंभीर आणि आशयपूर्ण भूमिकांमधून आपल्या अभिनयाची दुसरी बाजूही प्रभावीपणे दाखवून दिली. अभिनयासोबतच सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील त्यांचा सक्रिय सहभागही कायम चर्चेत राहिला आहे.
'मामाच्या गोव्याला जाऊया’मधून दिली जाणार आदरांजली : अलीकडच्या काळातही मकरंद अनासपुरे 'तुंबाडची मंजुळा'सारखे विविध चित्रपट आणि प्रकल्पांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’मधील त्यांचा हा कॅमिओ त्यांच्या चाहत्यांसाठी त्यांच्या जुन्या गाजलेल्या सिनेमांच्या आठवणींना उजाळा देणारा ठरतो. दिग्दर्शक विजू माने यांनी या छोट्याशा भूमिकेतून मकरंद अनासपुरेंच्या सिनेसफरीला दिलेली ही भन्नाट आदरांजली प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. पडद्यावर काही क्षणांचीच उपस्थिती असली, तरी संवादातील या भन्नाट ‘फिल्मी’ खेळीमुळं मकरंद अनासपुरेंचा कॅमिओ चित्रपटातील एक लक्षवेधी आकर्षण ठरला आहे.
'मामाच्या गोव्याला जाऊया’ चित्रपटाबद्दल : विजुमेनिया प्रा. लि. आणि ‘लाईट अँड शेड’ प्रस्तुत ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’ या चित्रपटाचे लेखन, दिग्दर्शन आणि निर्मिती विजू माने यांनी केली आहे. पटकथा आणि संवादलेखनाची जबाबदारी विजू माने, राहुल आवटे आणि कुशल बद्रिके यांनी सांभाळली आहे. कुशल बद्रिके, अभिजीत चव्हाण, संतोष जुवेकर आणि अंकुश चौधरी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट येत्या 31 जुलैला सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे.