सलमान खान स्टारर 'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटातील 'मैं हूं' गाणं रिलीज, पाहा व्हिडिओ
सलमान खान आणि चित्रांगदा सिंग यांच्या प्रमुख असलेल्या 'बॅटल ऑफ गलवान'मधील 'मैं हूं' गाणं रिलीज करण्यात आलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 14, 2026 at 1:17 PM IST
हैदराबाद: सलमान खान स्टारर 'बॅटल ऑफ गलवान'मधील हा व्हॅलेंटाईन्स डेनिमित्त स्पेशल रोमँटिक ट्रॅक 'मैं हूं' लॉन्च केला गेला आहे. सलमान खान आणि चित्रांगदा सिंग यांच्यावर हे गाणं चित्रित केलं गेलं आहे. सोशल मीडिया हँडलवर हे गाणे शेअर करताना निर्मात्यांनी लिहिलं की, 'मैं हूं' हे नात्यातील प्रेमाचे सुंदर चित्रण करते, कुटुंबाबरोबर घालवलेल्या आनंदी क्षणांपासून ते एकटेपणा आणि शांत वाट पाहण्यापर्यंत. हे गाणे एका सैनिकाच्या कुटुंबाच्या जीवनातील चढ-उतारांना कोमलतेनं टिपते. घरी घालवलेल्या आनंदी दिवसांची उबदारता, त्यानंतर कर्तव्याची वेळ आल्यावर वेगळे होण्याचे गोड वेदना हे भावनिक संक्रमण कथेत अशा प्रकारे गुंफले आहे की गाणे खोलवर भावनिक बनते. हा ट्रॅक आनंद आणि उत्कटतेमध्ये संतुलन साधतो. आपण सलमान खानला कोमल क्षणांमध्ये, हसत, उत्सव साजरा करताना आणि त्याच्या कुटुंबाबरोबर वेळ घालवतानाल गाण्यात पाहिलं आहे.
'बॅटल ऑफ गलवान'मधील गाणं रिलीज : या गाण्यामध्ये भावनिक अंतर आणि एकटेपणा देखील दाखविण्यात आला आहे. या गाण्यामध्ये दोघांची केमिस्ट्री परिपक्व, नैसर्गिक आणि खरी वाटते. चित्रपटाचे संगीत दिग्दर्शक आणि संगीतकार अयान लाल यांनी एक शांत संगीत तयार केले आहे, जे गाणे संपल्यानंतर बराच काळ टिकते. श्रेया घोषाल आणि अयान लाल यांचे स्वर ट्रॅकच्या भावनिक खोलीत भर घालतात. अयान लाल आणि शब्बीर अहमद लिखित, हा चित्रपट एका सैनिकाच्या कुटुंबाच्या त्यागाचे आणि मूक शक्तीचे दर्शन घडवणारे आहेत. 'बॅटल ऑफ गलवान'ची निर्मिती सलमान खान फिल्म्सच्या बॅनरखाली सलमा खान यांनी केली आहे याशिवाय दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया यांनी केलंय. हा चित्रपट शौर्य, त्याग आणि उत्कटतेचे खरे चित्र सादर करण्याचे आश्वासन देतो.
'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटाबद्दल : 'बॅटल ऑफ गलवान' हा चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे. दरम्यानं 'बॅटल ऑफ गलवान'मध्ये सलमान खान गलवान व्हॅली संघर्षात शहीद झालेले भारतीय अधिकारी कर्नल बी. संतोष बाबू यांच्या भूमिकेत दिसेल. यात चित्रांगदा सिंग देखील महत्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. सलमान खानच्या 'बॅटल ऑफ गलवान' हा चित्रपट 14 ऑगस्ट 2026 रोजी बॉक्स ऑफिसवर रिलीज होणार आहे. यापूर्वी हा चित्रपट 17 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र काही कारणामुळं चित्रपटाची रिलीज तारीख बदलविण्यात आली.
