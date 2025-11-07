जय भानुशालीची पत्नी माही विजला रुग्णालयात करण्यात आलं दाखल, वाचा सविस्तर...
जय भानुशालीची पत्नी माही विजला आता मुंबईतील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. याबद्दल तिच्या पीआर टीमनं सांगितलंय.
Published : November 7, 2025 at 12:31 PM IST
मुंबई : टीव्ही स्टार अभिनेता जय भानुशालीची पत्नी, माही विज सध्या तिच्या घटस्फोटाच्या बातमीमुळं चर्चेत आहे. दरम्यान माहीबद्दल आणखी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. तिला खूप ताप आणि अशक्तपणा असल्यामुळं मुंबईच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. तिच्या पीआर टीमनं गुरुवारी या वृत्ताची पुष्टी केली. तसेच रुग्णालयातून एक फोटो शेअर केला. फोटोमध्ये, अभिनेत्री हॉस्पिटलच्या बेडवर पडलेली असल्याची दिसत आहे. पोस्टनुसार, माहीची पब्लिसिस्ट अवंतिका सिन्हा यांनी सांगितलं, "हो, माहीला खूप ताप आहे आणि खूप अशक्तपणा आहे, ज्यामुळं तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. डॉक्टर सध्या तिची तपासणी करत आहेत. सध्या अधिक माहिती सांगता येत नाही, मात्र तिची प्रकृती आता स्थिर आहे." ही बातमी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा माही विज आणि जय भानुशाली यांच्या घटस्फोटाच्या बातम्या सुरू आहेत.
माही विजला तापामुळं रुग्णालयात केलं गेलं दाखल : तसेच अफवांमध्ये, जयनं त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर माही विजला तिच्या आगामी प्रोजेक्टसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. माहीच्या आगामी टेलिव्हिजन शोचा टीझर शेअर करताना जयनं लिहिलं, 'माही विज चमकताना पाहून उत्साहित आहे, ती खूप आशादायक दिसते.' माहीनं कोणतेही कॅप्शन किंवा इमोटिकॉन न जोडता जयची पोस्ट पुन्हा शेअर केली आहे. सध्या सोशल मीडियावर जय आणि माहीच्या घटस्फोटाबद्दलच्या बातम्या येत असल्यानं त्यांचे चाहते देखील नाराज आहेत. तसेच याप्रकरणी माही आणि जयनं कुठलेही निवेदन जारी केलेले नाही.
माही विज दिसणार टीव्ही मालिकेत : दरम्यान अलीकडेच माहीनं सोशल मीडियावर कोणत्याही पुराव्याशिवाय अफवा पसरवणाऱ्यांविरुद्ध खटला दाखल करण्याची धमकी दिली आहे. पोस्टच्या कमेंट सेक्शनमध्ये माहीनं लिहिलं आहे की, 'खोट्या बातम्या पोस्ट करू नका. मी त्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करेन.' यानंतर या जोडप्यात सर्व ठिक असल्याचं म्हटलं गेलं होतं. दरम्यान माहीनं नऊ वर्षांच्या विश्रांतीनंतर टेलिव्हिजनवर परतण्याची घोषणा केल्यानंतर पुन्हा घटस्फोटाच्या बातमीला हवा मिळाली आहे. माहीनं तिच्या नवीन व्लॉगमध्ये 'कलर्स टीव्ही शो 'सेहर होने को है'चं शूटिंग पुन्हा सुरू करण्याबद्दल सांगितलंय. दरम्यान माहीला तिच्या 'नकुशा' या मालिकेमुळं खूप प्रसिद्ध मिळाली होती.
