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महेश मांजरेकर यांच्यानंतर आता त्यांच्या पत्नी मेधा यांनाही कॅन्सरचं झालं निदान, 'दबंग 3' अभिनेत्रीनं केली भावनिक पोस्ट

महेश मांजरेकर यांच्यानंतर त्यांची पत्नी मेधा यांना कॅन्सर झाल्याचं समजत आहे. आता अभिनेत्रीची एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.

Mahesh Manjrekar and his wife Medha Manjrekar
महेश मांजरेकर आणि त्यांची पत्नी मेधा मांजरेकर (Photo : IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 13, 2026 at 1:34 PM IST

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हैदराबाद : प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते-अभिनेता महेश मांजरेकर यांची पत्नी आणि मराठी अभिनेत्री मेधा मांजरेकर यांनी पहिल्यांदाच आपल्या संघर्षाबद्दल भाष्य केलंय. त्यांना कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराचा सामना करावा लागत असल्याचं सांगितलंय. अभिनेत्रीनं सोशल मीडियावर एका अत्यंत भावूक पोस्ट शेअर केली आहे. कर्करोगासारख्या आजाराचा अनुभव सांगताना त्यांनी, आयुष्यातील या अत्यंत आव्हानात्मक काळात ज्यांनी खंबीरपणे साथ दिली, त्या सर्वांचे त्यांनी आभार मानलंय. मेधा यांनी सोशल मीडियावर रुग्णालयामधील काही फोटोही शेअर केले आहेत.

मेधा मांजरेकर यांनी केली पोस्ट : या पोस्टमध्ये त्यांनी सांगितलं की, उपचारांचा एक महत्त्वाचा टप्पा यशस्वीपणे पूर्ण झाला आहे. या अनुभवावर भाष्य करताना, त्यांनी आजारापेक्षा आपल्याला मिळालेल्या प्रेम आणि आपुलकीवर अधिक भर देत लिहिलं, "माझ्या उपचारांचा एक टप्पा संपत आला आहे आणि माझा वाढदिवस जवळ येत आहे, तेव्हा मी मागे वळून पाहते. निदानाकडे नाही, शस्त्रक्रियेकडे नाही, केमोथेरपीकडे नाही, रेडिएशनकडे नाही, मला आठवते ती ईश्वरी कृपा. मला आठवतात ते अदृश्य हात, ज्यांनी मला प्रत्येक दिवशी सांभाळून नेले. लोक मला नेहमी विचारतात, तू यातून कशी बाहेर पडलीस? याचे उत्तर सोपे आहे. मी हा प्रवास कधीच एकटीनं केला नाही. प्रत्येक वेळी जेव्हा मला वाटायचं की मी एक पाऊलही पुढं टाकू शकत नाही, तेव्हा कोणीतरी माझ्याबरोबर चालायला यायचं. मागं वळून पाहताना मला कळतं की, ते योगायोग नव्हता. तो देवाचा माझा हात धरण्याचा एक मार्ग होता.

यानंतर त्यांनी पुढं लिहिलं, 'या प्रवासात मला जाणवलं की, देव नेहमीच आपल्यासमोर दिव्य रूपात प्रकट होत नाही. तो माझ्या आयुष्यात माझे गुरू, माझे डॉक्टर, माझ्या नर्सेस, माझे कुटुंब, माझे मित्र आणि अगदी एकेकाळी अनोळखी असलेली पण नंतर आशीर्वाद बनलेली व्यक्ती म्हणूनही आला. माझ्या गुरूंनी मला शिकवलं की शरणागती म्हणजे पराभव नव्हे, तर ती श्रद्धेची सर्वोच्च अवस्था आहे. एकदा मी शरणागती पत्करल्यावर, मी ‘माझ्यासोबतच का?’ हा प्रश्न विचारणे थांबवले आणि प्रत्येक आव्हानामागे एक गहन उद्देश असतो यावर सहज विश्वास ठेवला. माझ्या मुलींनो… एक आई आपले आयुष्य या विश्वासानं घालवते की ती नेहमीच आपल्या मुलांचा हात धरून राहील.

मेधा मांजरेकर यांनी मानले आभार : यानंतर त्यांनी पुढं लिहिलं, 'या प्रवासानं मला आठवण करून दिली की एक दिवस, नकळतपणेच, मुले आपल्या आईचा हात धरू लागतात. माझा हात धरल्याबद्दल धन्यवाद. महेश…फक्त सोबत असल्याबद्दल धन्यवाद. काही प्रवास एकट्याने करायचे नसतात… आणि मग होती माझी टोळी… माझी बहीण, माझी सख्खी बहीण. माझे अविश्वसनीय मित्र-मैत्रिणी. तुम्ही प्रेमाचा अर्थच बदलून टाकला… तुम्ही फक्त माझ्या पाठीशी उभे राहिला नाहीत. तुम्ही हजर राहिलात. तुम्ही घरी आलात. तुम्ही आळीपाळीनं माझ्यासोबत राहिलात. तुम्ही मला हसवले. तुम्ही माझ्यासोबत प्रार्थना केली. तुम्ही माझे लक्ष विचलित केले. तुम्ही याची खात्री केली की मला माझे सर्वात कठीण दिवस कधीही एकट्याने काढावे लागणार नाहीत. तुमच्यापैकी काहीजण तर फक्त माझ्यासोबत वेळ घालवण्यासाठी खंड ओलांडून प्रवासही करायचे. जेव्हा उपचारांमुळं माझी भूक नाहीशी झाली, तेव्हा मी काय खाऊ शकेन हे कोणालातरी नेहमीच माहीत असायचं. ढोकळ्यांचा एक बॉक्स. मऊ इडली. गुलपापडी. ज्या दिवशी मला अचानक पाणीपुरी खाण्याची इच्छा झाली, त्या दिवशी ती मिळायची...साधं अन्न...अतुलनीय प्रेमाच्या आवरणात गुंडाळलेलं. एका मैत्रिणीनं सुचवलं की मी माझा क्रॅनबेरी ज्यूस शॅम्पेनच्या ग्लासमधून प्यावा. सादरीकरणात एक छोटासा बदल...दृष्टिकोनात एक मोठा बदल. त्याच मैत्रिणीनं मला एक टोपीसुद्धा पाठवली.'

स्टार्सनं दिल्या पोस्टवर प्रतिक्रिया : मेधा यांच्या पोस्टवर प्रेमळ प्रतिक्रिया देत तिची मुलगी आणि अभिनेत्री सई मांजरेकरनं त्यांना 'सर्वात खंबीर मुलगी' असे म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, नीना कुलकर्णी आणि स्वप्नील जोशी यांच्यासह अनेक मराठी चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांनी त्यांना लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. दरम्यान मेधा मांजरेकर या महेश मांजरेकरच्या दुसऱ्या पत्नी आहेत. अभिनेत्याची पहिली पत्नी, दीपा मेहता, यांचं गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये निधन झालं.

मेधा आणि महेश मांजरेकरबद्दल : दरम्यान मेधा मांजरेकरनं आपल्या उत्कृष्ट अभिनयाच्या जोरावर मराठी चित्रपटसृष्टीत स्वतःची एक वेगळी जागा निर्माण केली आहे. तिनं 'काकस्पर्श', 'दे धक्का', 'नटसम्राट', 'जुना फर्निचर','फक्त लढ म्हणा' यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांत काम केलंय. याशिवाय तिनं 'दबंग 3' या बॉलिवूड चित्रपटात एक महत्त्वपूर्ण भूमिका केली आहे. मेधा शेवटी 'एक राधा एक मीरा' या चित्रपटात दिसली होती. तसेच मेधाच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सांगायचं झालं तर तिनं 1995मध्ये महेश मांजरेकर यांच्याशी विवाह केला. तसेच,2021 मध्ये महेश मांजरेकरला देखील मूत्राशयाचा कर्करोग असल्याचं निदान झालं होतं, त्यांच्यावर मुंबईत मोठी शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. आता ते पूर्णपणे बरे झाले. या कठीण काळात मेधानं संपूर्ण कुटुंबाला भावनिक आधार दिला होता. आता स्वत: ती कर्करोगासारख्या आजाराशी झुंज देत आहे.

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