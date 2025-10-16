ETV Bharat / entertainment

महेश मांजरेकर साईं चरणी नतमस्तक... 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' चित्रपटाच्या यशासाठी केली प्रार्थना...

अभिनेता महेश मांजरेकर यांनी 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' या चित्रपटाच्या यशासाठी शिर्डीला जाऊन साईबाबांचं दर्शन घेतलं आहे.

शिर्डी : दुर्दैवानं महाराष्ट्रात यावर्षी पुन्हा ओला दुष्काळ आला आहे. ओला असो वा सुखा शेतकरी नेहमीच होरपळत असतो. आज जी शेतकऱ्यांची परिस्थिती आहे. ती जर महाराजांनी पाहिली असती तर त्यांना काय वाटलं असतं हाच विचार मनात आला आणि 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' या चित्रपटाची निर्मिती करण्याची प्रेरणा मिळाली असल्याच महेश मांजरेकर यांनी सांगितले आहे.

महेश मांजरेकर यांनी घेतलं साईबाबांचं दर्शन : गेल्या 10 वर्षांत महाराष्ट्रात तब्बल 1 लाख 25 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. असं काय आहे की, या आत्महत्या आपण थांबवू शकत नाही ? यामागचं खरं कारण शोधण्याची वेळ आली आहे. महाराज आज असते तर त्यांनी नक्की काहीतरी केलं असतं हाच विचार मनात आला आणि हाच चित्रपटाचा आत्मा आहे असेही महेश मांजरेकर यांनी साई दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलतांना सांगितलं आहे. 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' या चित्रपटात नाच-गाणं नाही. फक्त महाराष्ट्र आणि महाराज आहेत. आज छत्रपती शिवाजी महाराज पुन्हा आले तर या परिस्थितीकडे त्यांची काय प्रतिक्रिया असेल या चित्रपटाचा गाभा आहे. हा मी 'शिवाजीराजे भोसले बोलतोय' या चित्रपटाचा दुसरा भाग नाही. त्यामुळं लोकांना वाटेल की हा सीक्वेल आहे पण तसे काही नाही. हा एक स्वतंत्र चित्रपट आहे असेही यावेळी महेश मांजरेकर यांनी सांगितलं आहे.



महेश मांजरेकर यांनी व्यक्त केल्या भावना : महाराष्ट्रातील जनतेचं हृदय खूप मोठं आहे. त्यांच्या भावना अजूनही जाग्या आहेत. सरकार काही करेल याची वाट पाहण्यापेक्षा लोकांमध्ये जनजागृती झाली तर लोकच पुढं येऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवू शकतात. शेतकरी आत्महत्येचा विषय अतिशय संवेदनशील असल्याचे सांगत मांजरेकर म्हणाले, आपण जे अन्न खातो त्यामागे एखाद्या शेतकऱ्याचं आयुष्य असतं. याची जाणीव आपल्याला होत नाही. आपल्या ताटात येणारं जेवण त्या शेतकऱ्याच्या कष्टातून तयार होतं. आपण त्याचे ऋणी राहिले पाहिजे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या 14 कोटी आहे. प्रत्येकानं महिन्याला फक्त 1 रुपया दिला, तरी 14 कोटी रुपये जमा होतील आणि शेतकऱ्यांना मोठी मदत होईल. महाराष्ट्रातील जनता मोठ्या मनाची आहे ती नक्कीच पुढे येईल असेही महेश मांजरेकर यावेळी म्हणाले आहे.

महेश मांजरेकर यांचा केला सत्कार : शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी नेहमी येत असतो. मात्र मध्यंतरी काही काळ येणे झाले नाही. आता समृद्धी महामार्गाने आलो आहे. आज साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलो असून येत्या 31 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' या चित्रपटाच्या यशासाठी आज साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली असल्याचं अभिनेता महेश मांजरेकर यांनी सांगितलं. साईबाबांचे बोलवणे आल्याशिवाय शिर्डीला येणे होत नाही. यावेळी साईबाबांचे बोलवणे थोडं उशिरा आल्यानं येण्यात उशीर झाला. साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतल्यावर मनाला नेहमीच एक शांतता आणि समाधान मिळते असेही यावेळी महेश मांजरेकर म्हणाले आहे. येत्या 31 ऑक्टोबर रोजी 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधीच टीमनं शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी महेश मांजरेकर यांनी चित्रपटाचे पोस्टर साईबाबांच्या चरणी ठेवून चित्रपटाच्या यशासाठी प्रार्थना केली. साई दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी महेश मांजरेकर आणि चित्रपटातील सर्व कलाकारांचा शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार केला.

