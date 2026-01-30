प्रियांका चोप्रा आणि महेश बाबू अभिनीत 'वाराणसी' चित्रपट होईल 'या' दिवशी रिलीज...
प्रियांका चोप्रा आणि महेश बाबू स्टारर 'वाराणसी'ला आता नवीन रिलीज डेट मिळाली आहे. आता हा चित्रपट प्रेक्षकांना कधी पाहायला मिळेल, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
मुंबई - 'आरआरआर' दिग्दर्शक एसएस राजामौली यांचा 'वाराणसी' हा चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे. या चित्रपटाचं चित्रीकरण वेगवेगळ्या ठिकाणी केलं जात आहे. 'वाराणसी'मध्ये प्रियांका चोप्रा आणि महेश बाबू मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. या चित्रपटाचं बजेट एका हॉलिवूड चित्रपटाप्रमाणे असणार आहे. हा चित्रपट 1,300 कोटींमध्ये निर्मित केला जाणार आहे. चित्रपटाचे निर्माते के.एल. नारायण, एस.एस.कार्तिकेय आहेत. 'वाराणसी'चं संगीत दिग्दर्शन एम. एम. कीरवानी करणार आहेत. 'वाराणसी'च्या भव्य बजेटमुळं हा चित्रपट अधिक चर्चेत आला आहे. राजामौली दिग्दर्शित 'बाहुबली'चे दोन्ही भाग आणि 'आरआरआर' हे चित्रपट तुफान चालले. भव्यतेच्या बाबतीत 'वाराणसी' या चित्रपटांच्या खूप पुढे असल्याचं म्हटलं जातंय. या चित्रपटाद्वारे पुन्हा एकदा प्रियांका चोप्रा भारतीय चित्रपटसृष्टीत पुनरागमन करत आहे. 'वाराणसी'च्या चित्रीकरणाच्या निमित्ताने प्रियांका अनेकदा अमेरिकेतून भारतात ये-जा करत असते.
'वाराणसी' रिलीज डेट : दरम्यान आता या चित्रपटाच्या रिलीजबद्दल सांगायचं झालं तर, हा चित्रपट 7 एप्रिल 2027 रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. थोडक्यात प्रियांका आणि महेश बाबूच्या चाहत्यांना या चित्रपटासाठी खूप वाट पाहावी लागणार आहे. 'वाराणसी' मध्ये महेश बाबू आणि प्रियांका चोप्रा व्यतिरिक्त पृथ्वीराज सुकुमारन देखील असणार आहे. या चित्रपटामध्ये जोरदार अॅक्शन सीन्स प्रेक्षकांना पाहायला मिळतील. 'वाराणसी' मध्ये प्रियांका मंदाकिनीच्या भूमिकेत, महेश बाबू रुद्राच्या भूमिकेत आणि पृथ्वीराज सुकुमारन खलनायक कुंभाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. या चित्रपटामध्ये प्रियांकाचा एक नवा अंदाज चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे.
SS Rajamouli’s Vāranāsi is set for a worldwide theatrical release on April 7, 2027.— NextScene (@nextscene01) January 29, 2026
Starring Mahesh Babu, Priyanka Chopra & Prithviraj Sukumaran. pic.twitter.com/GRk7u5Vpfr
'वाराणसी' चित्रपटाबद्दल : 'वाराणसी'ची कहाणी हजारो वर्षांपूर्वीची असून अंटार्क्टिकापासून आफ्रिका आणि भारतीय शहरापर्यंतच्या ठिकाणांसह अनेक खंडांचं दर्शन प्रेक्षकांना या चित्रटामध्ये मिळणार आहे. चित्रपटाच्या पब्लिसिटी मटेरियलनुसार, हा चित्रपट 'इंडियाना जोन्स' आणि 'जेम्स बॉन्ड'सारखा आहे. या चित्रपटामधील पहिले फुटेज हे नोव्हेंबर या महिन्यामध्ये रिलीज करण्यात आले होते. 'वाराणसी' चित्रपटाबद्दलची अधिक माहिती देण्यासाठी हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटीमध्ये एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला, या कार्यक्रमासाठी चित्रपटामधील मुख्य स्टार्स आणि दिग्दर्शक उपस्थित होते. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धमाल करेल असं अनेकजण सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून म्हणत आहेत.
