महेश बाबू - एसएस राजामौलीच्या ग्लोब ट्रॉटर इव्हेंटचे पासेस कसे मिळवायचे ? कार्यक्रम कुठे पाहू शकता याबद्दल जाणून घ्या...

एसएस राजामौली यांचा 'एसएसएमबी२९' चित्रपटासाठी एक विशेष कार्यक्रम होत आहे. १५ नोव्हेंबर रोजी हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटीमध्ये या आगामी चित्रपटाची भव्यता दिसेल.

Globe Trotter Event
ग्लोब ट्रॉटर इव्हेंट (Mahesh Babu- SS Rajamouli's GlobeTrotter Event: Passport-Style Passes, Livestream Plans, and Big Surprises (Photo: Film Poster))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 14, 2025 at 5:02 PM IST

1 Min Read
मुंबई : दिग्दर्शक एसएस राजामौली यांचा आगामी चित्रपट 'एसएसएमबी२९' हा सध्या खूप चर्चेत आहे. या चित्रपटाचं शीर्षक समोर यायचं आहे. आता या चित्रपटासाठी प्रेक्षक आणखीच जास्त उत्साहित होणार आहे. १५ नोव्हेंबर रोजी हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटी येथे भव्य कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय. ग्लोब ट्रॉटर इव्हेंटमध्ये महेश बाबू प्रियांका चोप्रा आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्यासह दिग्दर्शक एसएएस राजमौली उपस्थित असणार आहेत. रामोजी फिल्म सिटीमधील हा कार्यक्रम हा खूप भव्य असणार आहे. या कार्यकमासाठी लागणारे पासेसचा फोटोचा व्हिडिओ समोर येताच चाहत्यांमध्ये या कार्यक्रमामध्ये येण्यासाठी शर्यत लागली आहे.

'एसएसएमबी२९' कार्यक्रमासाठी पासेस : या कार्यक्रमासाठी लागणारे पासेसचे फोटो हा पासपोर्टप्रमाणे आहे. यामध्ये महेश बाबू प्रियांका चोप्रा पृथ्वीराज सुकुमारन आणि राजमौली यांचा फोटो असल्याचा दिसत आहे. दरम्यान या पासेसवर चाहत्यांना सूचना, कार्यक्रम मार्गदर्शक तत्त्वे आणि रामोजी फिल्म सिटीमध्ये नेव्हिगेशनसाठी एक छोटा नकाशा देखील मिळेल. आता हा कार्यक्रम पाहण्यासाठी अनेकजण खूप गर्दी करणार असं दिसत आहे. कारण या पासेसच्या पोस्टवर अनेकजण या चित्रपटासाठी उत्सुक असल्याचे सांगताना दिसत आहेत.

पास कसे मिळवायचे : अधिकृत फॅन क्लबनं पाससाठी नोंदणी कशी करायची याबद्दल सविस्तर मार्गदर्शक देखील शेअर केले आहे. दरम्यान चाहत्यांना वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल, यानंतर त्यांना अचूक माहिती भरावी लागेल, त्यांचं फॅन बॅज तयार करावे लागेल आणि स्पर्धेत भाग घ्यावा लागेल. विजेत्यांना QR-आधारित डिजिटल पास मिळतो. प्रत्येक चाहता दोन पासपर्यंत दावा करू शकतो. सर्वात जलद नोंदणी करणाऱ्यांना प्राधान्य मिळेल. पास इतके लोकप्रिय झाले आहेत की, स्क्रीनशॉट आणि अनबॉक्सिंग व्हिडिओ आता सर्व प्लॅटफॉर्मवर ट्रेंडिंग करत आहेत. दरम्यान रामोजी फिल्मी सीटीमधील कार्यक्रम हा कार्यक्रम १५ नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी ७ वाजता भारतीय वेळेनुसार सुरू होईल. हा कार्यक्रम भारतीय प्रेक्षकांसाठी जिओ हॉटस्टारवर स्ट्रीम केला जाईल. आंतरराष्ट्रीय चाहत्यांसाठी, हा कार्यक्रम व्हरायटीच्या यूट्यूबर चॅनेलवर सकाळी ५:३० PST / सकाळी ८:३० ET वाजता लाईव्ह होईल. याशिवाय या उत्साहात भर घालत, श्रुती हासन या कार्यक्रमात लाईव्ह सादरीकरण करणार आहे. तसेच कार्यक्रमात प्रियांका चोप्रा मंदाकिनीच्या भूमिकेत आणि पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभाच्या भूमिकेतील फर्स्ट लूकचं अनावरण केले जाईल.

