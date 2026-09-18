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‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’च्या टीममधील हरहुन्नरी लेखक विजय कुमार राख यांचं अपघाती निधन!

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’च्या टीममधील लेखक विजय कुमार राख यांचं अपघाती निधन झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

Vijay Kumar Rakh death
विजय कुमार राख यांचं निधन (ETV Bharat / Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2026 at 3:22 PM IST

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मुंबई : विनोदी लेखन करणाऱ्या लेखकांचा आवाका तुलनेने मर्यादित आहे. उत्तम विनोदाची जाण, प्रसंगातील बारकावे टिपण्याची क्षमता, योग्य शब्दांची निवड आणि त्यातून सहज हास्य निर्माण करण्याची हातोटी असलेले लेखक सहजासहजी मिळत नाहीत. छोट्या पडद्यावरील कॉमेडी शोजच्या यशामध्ये पडद्यामागील लेखकांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळं निखळ विनोद निर्माण करताना विनोदी अभिनेत्यासोबतच विनोदी लेखक महत्वाचा असतो. उदाहरणार्थ सध्या जोरात सुरु अडलेल्या विनोदी प्रहसनांचा कार्यक्रम 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’. घराघरात हास्याचे क्षण पोहोचवणाऱ्या या लोकप्रिय कार्यक्रमाच्या सृजनशील टीमवर शोककळा पसरली आहे. कार्यक्रमाच्या लेखन टीममधील लेखक विजय कुमार राख यांचे रात्री झालेल्या अपघातात अकस्मात निधन झाले. त्यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर हास्यजत्रेच्या टीमसह कलाक्षेत्रातील अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली आहे.


‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’च्या यशामागे पडद्यावर दिसणाऱ्या कलाकारांच्या अभिनयाइतकीच महत्त्वाची भूमिका पडद्यामागे काम करणाऱ्या लेखकांची असते. एखादा साधा प्रसंग खुमासदार संवादांमधून प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्याचे कौशल्य विनोदी लेखकाच्या लेखणीत असते. विशेषतः कॉमेडीच्या प्रकल्पांमध्ये लेखन हा त्याचा कणा मानला जातो. त्यामुळं या क्षेत्रातील एखाद्या गुणी लेखकाचे जाणे ही केवळ एका टीमचीच नव्हे, तर संपूर्ण मनोरंजनविश्वाची हानी ठरते.

लेखक विजय कुमार राख यांचं निधन : दिग्दर्शक सचिन गोस्वामी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत विजय कुमार राख यांच्या निधनाची माहिती दिली. त्यांनी लिहिलं की, ‘हास्यजत्रेच्या सृजन टीममधील लेखक विजय कुमार राख यांचे रात्री एका अपघातात निधन झाले. विजय कुमार विनोदाची उत्तम जाण असणारे आणि ग्रामीण जीवनाचे बारकावे हेरणारे मराठवाड्यातील एक होतकरू लेखक होते. ऐन तारुण्यात त्यांचे जाणे हे कलाक्षेत्र, हास्यजत्रा टीम आणि त्यांच्या मित्रपरिवारासाठी मोठा धक्का आहे. हास्यजत्रा टीम त्यांच्या कुटुंबियांच्या वेदनेत सहभागी आहे. विजय कुमार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.’

‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’च्या संपूर्ण टीमवर दुःखाचा डोंगर कोसळला : ग्रामीण जीवनातील अनुभव, तिथली बोलीभाषा, माणसांचे स्वभाव आणि दैनंदिन जगण्यातील गंमतीदार पैलू टिपण्याची विजय कुमार यांची हातोटी त्यांच्या लेखनाची खासियत होती, असे सचिन गोस्वामी यांच्या पोस्टमधून अधोरेखित होते. अल्पावधीतच आपल्या लेखनातून वेगळी ओळख निर्माण करण्याच्या दिशेने ते वाटचाल करत होते. ऐन तारुण्यात झालेल्या या अकस्मात निधनामुळं त्यांच्या कुटुंबीय, मित्रपरिवार आणि ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’च्या संपूर्ण टीमवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. हसवणाऱ्या कार्यक्रमाच्या पडद्यामागे आपल्या लेखणीनं हास्य फुलवणारा एक तरुण लेखक काळाच्या पडद्याआड गेला आहे.

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TAGGED:

VIJAY KUMAR RAKH ACCIDENTAL DEATH
MAHARASHTRACHI HASYAJATRA
WRITER VIJAY KUMAR RAKH DEATH
विजय कुमार राख
VIJAY KUMAR RAKH DEATH

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