संजय दत्तला मराठीत बोलण्याची विनंती करण्यात आली, अभिनेत्यानं दिलं 'हे' उत्तर
महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संजय दत्तला मराठीत बोलण्याची विनंती केली, मात्र अभिनेत्यानं यावर एक विशेष उत्तर दिलं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 2:44 PM IST
हैदराबाद : मुंबईतील एका अलीकडील कार्यक्रमात, अभिनेता संजय दत्तनं आपल्या खास बेधडक अंदाज प्रेक्षकांसमोर दाखवला. रविवारी मंचावर महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याबरोबर असताना, मंत्र्यांनी त्याला मराठीत बोलण्याची विनंती केली. मात्र संजयनं स्वतःवरच विनोद करत विषय बदलला.
संजय दत्तला मराठीत बोलायला सांगितलं : सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या एका व्हिडिओत संजय आणि सरनाईक एका मंचावर असल्याचे दिसत आहेत. याशिवाय त्यांच्या मागे काही नामांकित व्यक्ती देखील आहेत. या कार्यक्रमादरम्यान मंत्री म्हणतात, "आजकाल मी सर्वांना मराठी शिकवत आहे." सरनाईक यांच्या विभागाच्या अलीकडील एका निर्णयाबद्दल देखील त्यांनी सांगितलं. या निर्णयानुसार, मुंबईत काम सुरू ठेवत असलेल्या रिक्षाचालकांना मराठीतील काही वाक्ये आणि भाषेचे किमान ज्ञान असणे आवश्यक आहे. या वादग्रस्त निर्णयामुळं शहरात बरीच गोंधळ उडाला होता. दरम्यान सरनाईक यांच्या विधानावर उपस्थितांमध्ये थोडा हास्यविनोद झाल्यानंतर ते मराठीत पुढे म्हणाले, "म्हणून मला वाटलं की, त्यांच्या आगमनानंतर, आपण सर्वांनी संजय दत्तला मराठीत बोलायला सांगावं. ते हिंदीत बोलतात, पण आपल्या सर्वांना मराठी समजते."
Sanjay Dutt has been living in Mumbai for more than 50 years, and he himself says that even after spending 6 years in Yerwada Jail, he still couldn’t learn Marathi.— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) September 6, 2026
And he openly admitted this in front of everyone, without any shame. So now, will MNS and Uddhav Thackeray’s party… pic.twitter.com/kLQ7AxZfBa
संजय दत्तनं दिलं उत्तर : त्यानंतर संजय दत्तनं माईक हातात घेतला आणि उत्तर देत म्हटलं, "प्रताप भाई, मी 6 वर्षे तुरुंगात होतो, येरवडा तुरुंगात. तेव्हाही मी मराठी शिकू शकलो नाही. मी थोडंफार शिकलो होतो." त्यानंतर अभिनेत्यानं सरनाईक यांच्या खांद्यावर हात ठेवून त्यांना आपला जुना मित्र आणि भाऊ असल्याचं म्हणत म्हटलं, "मला इथे बोलावल्याबद्दल मी प्रताप भाईंचा आभारी आहे. आमचे नाते खूप जुने आहे, 25 वर्षे झाली आहेत."
यूजर्सच्या प्रतिक्रिया : मंचावर संजय दत्तनं केलेल्या विधानामुळं, सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहे. काहींनी परिस्थिती हाताळण्याबद्दल संजयचं कौतुक केलंय. सोशल मीडियावर एकानं म्हटलं, 'फक्त संजय दत्त किंवा सलमान खानच एखाद्या मंत्र्याला अशा प्रकारे सांगू शकतात.' दुसऱ्या एकानं म्हटल, 'शौर्याची पातळी, निशस्त्र किंवा असहाय्य लोकांविरुद्ध सर्वोच्च, तर शक्तिशाली लोकांविरुद्ध शून्य. अगदी नेहमीसारखेच.' तसेच सोशल मीडियावर अनेकजण संजयचं कौतुक करत आहेत. याशिवाय काहींनी असं म्हटलं आहे की, आयुष्यभर महाराष्ट्रात राहूनही संजयला मराठी बोलता येत नाही, याबद्दल अनेकजण त्याच्यावर टीका देखील करत आहेत. दरम्यान संजयच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो अलीकडेच ' 7 डॉग्स' या चित्रपटात एका छोट्या भूमिकेत दिसला होता.