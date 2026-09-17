'महाकाव्य श्री रामायण कथा' चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित, माता सीतेच्या भूमिकेत अंजली अरोरा...
'महाकाव्य श्री रामायण कथा' चित्रपटाचा ट्रेलर हा रिलीज करण्यात आला आहे. या चित्रपटामध्ये माता सीतेच्या भूमिकेत अंजली अरोरा दिसणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 5:31 PM IST
हैदराबाद: 'कच्चा बादाम गर्ल' अंजली अरोरा सध्या तिच्या आगामी चित्रपटामुळं चर्चेत आहे. 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' या पौराणिक चित्रपटात तिनं माता सीतेची भूमिका साकारली आहे. निर्मात्यांनी आज, 17 सप्टेंबर रोजी चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित केला. हा चित्रपट 25 सप्टेंबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. निर्मात्यांनी 'अधरम के आगू, धरम के नांव — श्री राम. महाकाव्य श्री रामायण कथेचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे.' या कॅप्शनसह ट्रेलर सोशल मीडियावर अपलोड केला आहे.
'महाकाव्य श्री रामायण कथा'चा ट्रेलर रिलीज : या चित्रपटात देव शर्मानं प्रभू राम, अंजली अरोरानं माता सीता आणि रजनीश दुग्गलनं रावणाची भूमिका साकारली आहे. याशिवाय शील वर्मानं लक्ष्मण आणि निर्भय वाधवानं हनुमानाची भूमिका केली आहेत. हा चित्रपट प्रेम, भक्ती, प्रतिष्ठा आणि धर्म यांसारख्या भावनिक पैलूंवर केंद्रित असलेला प्रभू रामाचा प्रवास मोठ्या पडद्यावर सादर करतो.
कसा आहे ट्रेलर ? : ट्रेलरबद्दल सांगायचं झालं तर, त्याची सुरुवात सीतेच्या अपहरणाने होते. यानंतर अशोक वाटिकेतील एक दृश्य येते, जिथे रावण सीतेला सांगतो की, वनवासी राम तिला वाचवायला येणार नाही. सीता ठामपणे सांगते की, प्रभू राम नक्कीच येतील आणि त्या दिवशी तुमचा आणि तुमच्या सुवर्ण लंकेचा नाश होईल. त्यावर रावण रागानं म्हणतो, "रावणाचा नाश अशक्य आहे." त्यानंतर राम आणि हनुमानाची भेट, हनुमानाचे लंकेत आगमन आणि सीतेची भेट, राम पुलाचे बांधकाम, रामाचे सैन्यासह लंकेकडे प्रस्थान आणि रणांगण यांसारखी अनेक दृश्ये दाखवली जातात. ट्रेलरचा शेवट राम आणि सीतेच्या पुनर्मिलनाच्या एका झलकने होतो.
चित्रपट कधी होणार रिलीज : 'महाकाव्य श्री रामायण कथा'चं दिग्दर्शन अभिषेक सिंग यांनी केले असून, प्रकाश महोबिया आणि संजय बुंदेला यांनी निर्मिती केली आहे, तर हनी कुलदीप अग्रवाल आणि मोनिका सेन सह-निर्माते आहेत. एजे फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्डचे अजय कानोजिया हे याचे प्रस्तुतकर्ते आहेत. हा चित्रपट 25 सप्टेंबर रोजी संपूर्ण भारतातील चित्रपटगृहांमध्ये हिंदी आणि छत्तीसगढी भाषांमध्ये प्रदर्शित होईल.