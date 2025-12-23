संघर्षाच्या काळात 'धक धक गर्ल'ला लूकमुळं केलं होतं जज, नवीन अभिनेत्रींना दिला माधुरी दीक्षितनं सल्ला...
बॉलिवूड अभिनेत्री माधुरी दीक्षितला संघर्षाच्या काळामध्ये तिच्या लूकमुळं जज केलं जात होतं. आता तिनं नवीन अभिनेत्रीला एक सल्ला दिला आहे.
मुंबई : बॉलिवूडमध्ये असे अनेक स्टार्स आहेत, ज्यांना त्यांच्या संघर्षाच्या काळामध्ये खूप काही ऐकावं लागलं होतं. मेगास्टार अमिताभ बच्चन यांना त्यांच्या उंची आणि आवाजासाठी जज केलं जात असे. तसेच बॉलिवूड स्टार माधुरी दीक्षितलाही सुरुवातीच्या काळामध्ये असा काही अनुभव आला, ज्यामुळं ती विचारात पडली होती. अलीकडच्या एका मुलाखतीत माधुरीनं काही गोष्टीबद्दल खुलासा केला की, तिच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला तिला लूकवरून जज केलं जात होतं, जोपर्यंत तिचा पहिला चित्रपट सुपरहिट झाला नाही. माधुरीनं असंही सांगितलं की, तिला तिच्या नाकामुळं लोक काहीही म्हणत असे. तिला नोज जॉब घेण्यासाठी असाही अनेकजण सल्ला देत असत.
माधुरी दीक्षितला तिच्या लूकमुळं केलं जात होतं जज : एका संभाषणात माधुरीनं खुलासा केला की, 1980च्या दशकाच्या सुरुवातीला तिला तिच्या लूकबद्दल खूप काही ऐकावं लागलं होतं. माधुरी दीक्षित म्हटलं "जेव्हा मी पहिल्यांदा काम करायला सुरुवात केली, त्यानंतर बरेच लोक मला म्हणायचे की, हे कर, ते कर, तुझे नाक असे दिसते. मी जाऊन माझ्या आईला सांगायचे, यानंतर मला माझी आई म्हणायची, या सर्व गोष्टींकडे लक्ष देऊ नको. तुझा एक चित्रपट हिट होऊ दे आणि मग त्यांना या सर्व गोष्टी आवडू लागतील." यानंतर माधुरीनं सांगितलं की, तिला यावेळी तिच्या आईचे शब्द समजले नव्हते. तिच्या आईनं सांगितलेल्या गोष्टींचा विश्वास तिला बसत नव्हता. यानंतर तिचा 'तेजाब' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट तिचा हिट ठरला.
'तेजाब'च्या हिटनंतर सल्ला देणं जाला बंद : 'तेजाब'च्या यशानंतर माधुरी दीक्षित रातोरात एक मोठे नाव चित्रपटसृष्टीत बनले. यानंतर तिला तिच्या लूकमुळे मिळत असलेले सल्ले देखील अचानक नाहीसे झाले. या चित्रपटानंतर तिला तिच्या पातळपणाबद्दल किंवा नाकाबद्दल कोणीही काहीही म्हटलं नाही. याशिवाय आता माधुरी दीक्षित नवीन अभिनेत्रींना सल्ला देते की,"कोणत्याही साच्यात बसण्याची गरज नाही. नायिका अशा दिसतात असं म्हणू नये. जर तुम्ही वेगळ्या असाल तर ती तुमची विशेषत: आहे. याचा तुम्ही फायदा घेण्याचा प्रयत्न करा." दरम्यान माधुरी दीक्षित सध्या जिओ हॉटस्टारवर प्रदर्शित झालेल्या तिच्या 'मिसेस देशपांडे' या वेब सीरीजमुळे चर्चेत आहे.
