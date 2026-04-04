माधुरी दीक्षितनं ओडिशाच्या समृद्ध वस्त्रपरंपरेचं केलं कौतुक, पोस्ट व्हायरल
माधुरी दीक्षितनं ओडिशाच्या समृद्ध वस्त्रपरंपरेची प्रशंसा केली असून तिची एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 4, 2026 at 11:41 AM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ओडिशाच्या समृद्ध वस्त्रपरंपरेचा गौरव करत आहे. तिनं येथील पारंपरिक विणकामाचे वर्णन केले आहेत. इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत, माधुरीनं ओडिशाच्या हातमागावरील (हँडलूम्स) बारकाव्यांनी नटलेल्या कारागिरीबद्दल आणि त्यांच्या कलेची, सौंदर्याबद्दल प्रशंसा केली आहे. तिनं या गोष्टीवर प्रकाश टाकला की, प्रत्येक विणकाम हे कारागिरांच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या कौशल्याचे, संस्कृतीचे आणि समर्पणाचे प्रतिबिंब असते. ओडिशाची समृद्ध विणकाम परंपरा, कलेतील, बारकाव्यांनी नटलेली आणि आत्मस्पर्शी. हे केवळ कापड नाही, तर प्रेम आणि संयमामं विणलेल्या कथा आहेत. या सुंदर वारशाचे प्रतिनिधित्व करताना मला सन्मान वाटतो." तसेच याआधी म्हणजेच 2025मध्ये माधुरीनं ओडिशाच्या समृद्ध वस्त्रपरंपरेवर आधारित एका जाहिरतीमध्ये काम केलं आहे.
ओडिशाचं हातमाग आणि विणकाम : ओडिशा हे आपल्या उत्कृष्ट हातमागाच्या विणकामासाठी ओळखले जाते. यामध्ये 'इकात'(Ikat) आणि 'संभलपुरी'(Sambalpuri) विणकामाचा समावेश होतो. ही विणकामे त्यांच्या बारकाव्यांनी नटलेल्या नक्षीकामासाठी आणि तेजस्वी रंगांसाठी प्रसिद्ध आहेत, ज्यामुळं ती भारताच्या सांस्कृतिक जडणघडणीचा एक महत्त्वपूर्ण भाग बनली आहेत. माधुरीबद्दल सांगायचं झाल्यास, ती शेवटची मोठ्या पडद्यावर 'भूल भुलैया 3' या चित्रपटात दिसली होती. हा एक विनोदी-भयपट असून याचे दिग्दर्शन अनीस बज्मी यांनी केलं आहे, तर आकाश कौशिक यांनी याचं लेखन केलं असून टी-सीरीज फिल्म्स आणि सिने1 स्टुडिओज यांनी याची निर्मिती केली आहे.'भूल भुलैया' आणि 'भूल भुलैया 2'नंतर, याच नाव असलेला या चित्रपटाचा हा तिसरा भाग खूप चर्चेत होता. यात कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित आणि तृप्ती डिमरी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. तसेच या चित्रपटाची कथा कोलकाता शहराच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे.
माधुरी दीक्षितचं वर्कफ्रंट : अलीकडेच ती नागेश कुकुनूर दिग्दर्शित 'मिसेस देशपांडे' या ओटीटी (OTT) सीरीजमध्ये दिसली होती. ही सीरीज गाजलेल्या फ्रेंच मिनी-सीरीज'ला मांते'चे रूपांतर आहे. यात माधुरी दीक्षितनं 'मिसेस देशपांडे' या एका 'सीरियल किलर'ची भूमिका साकारली आहे, तर सिद्धार्थ चांदेकर, प्रियांशू चॅटर्जी आणि दीक्षा जुनेजा यांनी महत्त्वाच्या सहाय्यक भूमिका निभावल्या आहेत. दरम्यान माधुरीनं 'अबोध' या नाट्यमय चित्रपटातील मुख्य भूमिकेद्वारे आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. 'तेजाब' या ॲक्शन-ड्रामा चित्रपटाद्वारे तिला विशेष प्रसिद्धी मिळाली. त्यानंतर तिनं 'दिल', 'बेटा', 'हम आपके हैं कौन..!' आणि 'दिल तो पागल है' यांसारख्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या रोमँटिक चित्रपटांमधील मुख्य भूमिकांद्वारे चित्रपटसृष्टीत आपलं स्थान पक्क केलं. तसेच तिनं 'राम लखन', 'त्रिदेव','साजन', 'थाणेदार', 'परिंदा' 'अंजाम' 'लज्जा''किशन कन्हैया', 'देवदास' , 'पुकार, प्रेम प्रतिज्ञा','खलनायक' आणि 'राजा' यारख्या चित्रपटांसाठी देखील काम केलं. सध्या माधुरी चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहे. तसेच ती 'झलक दिखला जा' आणि 'डान्स दीवाने' यांसारख्या नृत्य-आधारित रिअॅलिटी शोमध्ये परीक्षक म्हणून काम करत आहे.