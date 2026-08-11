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माधुरी दीक्षित 'कोण होणार करोडपती' शोचं सूत्रसंचालन करण्यासाठी सज्ज, प्रोमो व्हायरल

'कोण होणार करोडपती' या शोचं सूत्रसंचालन माधुरी दीक्षित करणार आहे. आता एक प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Madhuri Dixit
माधुरी दीक्षित (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2026 at 11:30 AM IST

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हैदराबाद : 'धक धक गर्ल' माधुरी दीक्षित आगामी मराठी गेम शो 'कोण होणार करोडपती'चं सूत्रसंचालन करणार आहे. सोशल मीडियावर एक प्रोमो रिलीज करण्यात आला आहे. आता अभिनेत्रीच्या चाहत्यांनी हा प्रोमो पाहिल्यानंतर ते खुश झाले आहेत. दरम्यान या शोबद्दल आणि सूत्रसंचालक म्हणून तिच्या अनुभवाबद्दल बोलताना, माधुरीनं सांगितलं की, "हा शो जिज्ञासा, आकांक्षा, आशा आणि स्वप्न पाहण्याच्या धैर्याचा गौरव करतो. हा शो ज्ञान, आकांक्षा आणि स्पर्धकांच्या प्रेरणादायी कथा कशा एकत्र आणतो" एका निवेदनात माधुरी म्हणाली, 'ज्ञान आणि दृढनिश्चयाच्या सामर्थ्यानं लोकांना प्रेरणा देणाऱ्या शोचा भाग बनताना मला खरोखरच सन्मान वाटतो. माझ्यासाठी, ‘कोण होणार करोडपती’ हा केवळ एक क्विझ शो नसून त्याहून खूप काही अधिक आहे.'

माधुरी दीक्षित करणार 'कोण होणार करोडपती'चं सूत्रसंचालन : यानंतर तिनं पुढं म्हटलं 'हा कार्यक्रम जिज्ञासा, आकांक्षा, आशा आणि स्वप्न पाहण्याच्या धैर्याचा उत्सव साजरा करतो. एक अभिमान महाराष्ट्रीयन म्हणून, मी स्पर्धकांना भेटण्यासाठी, त्यांच्या विलक्षण कथा ऐकण्यासाठी आणि प्रतिष्ठित हॉट सीटवर त्यांची स्वप्ने साकार होताना पाहण्यासाठी उत्सुक आहे. ज्ञान आणि चिकाटीच्या खऱ्या भावनेचा उत्सव साजरा करत, हा अविश्वसनीय प्रवास प्रेक्षकांसोबत शेअर करण्यास मी उत्सुक आहे. 'कोण होणार करोडपती' एका प्रेरणादायी प्रवासाचे वचन देतो, जिथे ज्ञान स्वप्नांना सामर्थ्य देते, विलक्षण कथा केंद्रस्थानी येतात आणि प्रत्येक प्रश्नामध्ये जीवन बदलण्याची शक्ती असते. आकांक्षा आणि शक्यतांच्या भावनेत रुजलेला हा कार्यक्रम मोठी स्वप्ने पाहण्याच्या धैर्याचा आणि ज्ञानाच्या शोधाचा उत्सव साजरा करतो.'

माधुरीचा टेलिव्हिजन प्रवासातील एक नवीन अध्याय : दरम्यान हा कार्यक्रम लवकरच सोनी मराठी आणि सोनी लिव्हवर प्रसारित होईल. अमिताभ बच्चन यांनी सूत्रसंचालन केलेल्या हिंदी आवृत्तीचं नाव 'कौन बनेगा करोडपती' आहे. तसेच यापूर्वी माधुरी दीक्षित अनेक रिॲलिटी शोमध्ये परीक्षक आणि विशेष पाहुणी म्हणून दिसली आहे. मात्र, 'कोण होणार करोडपती'साठी सूत्रसंचालकाची भूमिका स्वीकारणे हा तिच्या टेलिव्हिजन प्रवासातील एक नवीन अध्याय मानला जात आहे. या शोचं यापूर्वी सूत्रसंचालन अभिनेता सचिन खेडेकर, स्वप्नील जोशी आणि चित्रपट निर्माते नागराज मंजुळे यांनी केलं आहे.

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