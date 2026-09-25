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डिझायनर साडीऐवजी माधुरी दीक्षितनं 'कोण होणार करोडपती'साठी नेसली महाराष्ट्रीय पारंपरिक पैठणी

माधुरी दीक्षितनं 'कोण होणार करोडपती'साठी पैठणी साडीची निवड केली आहे. आता तिचा एक प्रोमो व्हायरल झाला आहे.

माधुरी दीक्षित
Madhuri Dixit (IANS / Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 3:58 PM IST

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हैदराबाद : अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ही सध्या 'कोण होणार करोडपती' या शोमुळं खूप चर्चेत आहे. या शोमध्ये ती पारंपरिक पैठणी साडी नेसणार आहे. महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा गौरव असणाऱ्या पैठणी साडीबद्दल अभिनेत्रानं म्हटलं, "ही साडी अतिशय सुंदर आणि खास आहे. पैठणी ही केवळ एक सुंदर साडी नाही, तर ती आपल्यासोबत शतकानुशतकांचा इतिहास, परंपरा आणि महाराष्ट्राचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा घेऊन येते. ही अशी गोष्ट आहे, जी पिढ्यानपिढ्या चालत आली आहे आणि आपल्या भूमीच्या ओळखीचा एक अविभाज्य भाग बनली आहे."

माधुरी दीक्षितनं 'पैठणी'वर केलं भाष्य : "पैठणी नेसणं हा महाराष्ट्राची ओळख असलेल्या गोष्टींचा - म्हणजेच येथील परंपरा, कलाकुसर आणि कालातीत सौंदर्य यांचा - उत्सव साजरा करण्याचा एक सुंदर मार्ग आहे." यानंतर तिनं पुढं म्हटलं, "मला या विणकामातील अभिजातता आणि प्रत्येक साडीचे स्वतःचे असे वेगळेपण खूप आवडते. आपल्या संस्कृतीचा आदर राखून, त्याच वेळी तिला आधुनिकतेची जोड देऊन तिचा उत्सव साजरा करणे ही एक अद्भुत गोष्ट आहे." दरम्यान नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या प्रोमोमध्ये माधुरीचं एक अनोखं रूप पाहायला मिळालं. ती गुलाबी रंगाच्या पैठणीत दिसत आहे.

माधुरी दीक्षितचं निवेदन : माधुरीनं यापूर्वीही कार्यक्रमाशी जोडलं जाण्याबद्दल भाष्य केलं होतं. दरम्यान एका निवेदनात माधुरीनं म्हटलं होतं, "ज्ञान आणि जिद्दीच्या बळावर लोकांना प्रेरित करणाऱ्या कार्यक्रमाचा भाग होणे, ही माझ्यासाठी खरोखरच अभिमानाची गोष्ट आहे. माझ्यासाठी 'कोण होणार करोडपती' हा केवळ एक प्रश्न-उत्तरांचा कार्यक्रम (क्विझ शो) नाही. हा कार्यक्रम कुतूहल, महत्त्वाकांक्षा, आशा आणि स्वप्न पाहण्याचं धाडस यांचा उत्सव साजरा करतो. एक अभिमान बाळगणारी महाराष्ट्रीय म्हणून, स्पर्धकांना भेटण्यासाठी, त्यांच्या विलक्षण कथा जाणून घेण्यासाठी आणि त्या प्रतिष्ठित 'हॉट सीट'वर त्यांची स्वप्ने साकार होताना पाहण्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे. ज्ञान आणि चिकाटीचा खरा गाभा जपत, हा अविस्मरणीय प्रवास प्रेक्षकांसोबत अनुभवण्यासाठी मी आतुर आहे."

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TAGGED:

MADHURI DIXIT
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KON HONAR CROREPATI
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