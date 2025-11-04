लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये उशीरा पोहचल्यानंतर 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षितवर झाली टीका...
'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित तिच्या लाईव्ह कॉन्सर्टमुळं चर्चेत आली आहे. आता तिच्यावर यूजर्स टीका करत आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2025 at 4:42 PM IST
मुंबई : बॉलिवूडची 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित २ नोव्हेंबर रोजी 'द गोल्डन दिवा ऑफ बॉलिवूड' टूरसाठी कॅनडातील टोरंटो येथे पोहोचली. आता या कार्यक्रमातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओवर अनेकजण तीव्र टीका करत आहे. क्लिपमध्ये, अभिनेत्री स्टेजवर परफॉर्म करताना दिसत आहे. अनेक प्रेक्षकांनी माधुरीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत दावा केला की, ती तिच्या शोसाठी जवळजवळ तीन तास उशिरा पोहोचली. अनेक चाहत्यांनी माधुरी दीक्षितच्या तीन तास उशिरा पोहोचल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. याशिवाय तिला पैसे परत करण्याची मागणी केली. आता असा दावा केला जात आहे की, उशिरा पोहोचूनही तिनं फक्त एक तास सादरीकरण केलं , यामुळं प्रेक्षकांना राग आला असून शोदरम्यान अनेकजण तिथून निघून गेले.
लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये माधुरी दीक्षित ३ तास उशीरा पोहोचली : काहींनी माधुरीवर उशिरा पोहोचल्याबद्दल आणि माफी न मागितल्याबद्दल टीका केली, तर काहींनी याला वेळेचा अपव्यय म्हटलंय आणि परतफेड करण्याची मागणी केली आहे. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओवर टिप्पणी करताना एका यूजरनं लिहिलं, 'हा आतापर्यंतचा सर्वात वाईट कार्यक्रम होता. इतका अव्यवस्थित. ती प्रत्येक गाण्यासाठी फक्त दोन सेकंद बोलेल आणि नाचेल अशी जाहिरात करण्यात आली नव्हती. प्रमोटर्सनी ते खूप वाईट पद्धतीनं आयोजित केलं होतं. शोमधून खूप लोक बाहेर पडले. लोक परतफेडीसाठी ओरडत होते आणि कंटाळवाणे होते.' ती एक सुंदर अभिनेत्री आणि माणूस असूनही, कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या प्रत्येकानं मान्य केलं की हा कार्यक्रम एक आपत्ती होता'
माधुरी दीक्षित केली यूजर्सनं मागणी : दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'प्रेक्षकांच्या वेळेची पर्वा न करता कोणीही कधीही पाहू शकणारा सर्वात वाईट कार्यक्रम. ३ तास उशिरा आणि बकवासाने भरलेला.' आणखी दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'भयानक, भयानक कार्यक्रम... हे टाळा.' माधुरी दीक्षित ही कार्यक्रमासाठी उशिरा पोहोचणारी पहिली कलाकार नाही. या वर्षाच्या सुरुवातीला, प्रसिद्ध गायिका नेहा कक्कर देखील तिच्या एका लाईव्ह कॉन्सर्टसाठी उशिरा पोहोचली होती.' मेलबर्नमधील एका कॉन्सर्टमध्ये उशिरा पोहोचल्याबद्दल नेहा कक्करवर टीका झाली. यानंतर तिनं सर्व चाहत्यांची माफी मागितली आणि खराब व्यवस्थेसाठी आयोजकांना जबाबदार धरले. सध्या, माधुरी दीक्षित आणि तिच्या टीमनं या घटनेबाबत कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही.
