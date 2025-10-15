सदाबहार अभिनेत्री मधुमती यांचं निधन, अक्षय कुमार आणि विंदू दारा सिंग यांनी पोस्ट शेअर करून वाहिली श्रद्धांजली...
अक्षय कुमार आणि विंदू दारा सिंग यांची मार्गदर्शक अभिनेत्री मधुमती यांचं निधन झालं आहे. आता अभिनेत्रीच्या मृत्यूनंतर अनेकजण त्यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत.
मुंबई : टीव्ही अभिनेता पंकज धीर यांच्या निधनानंतर, मनोरंजन जगतातून आणखी एक वाईट बातमी आली आहे. चित्रपटसृष्टीत महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री आणि नृत्यांगना मधुमती यांचं वयाच्या ८७व्या वर्षी निधन झालंय. त्यांना एक असाधारण कलाकार म्हणून ओळखले जात असे आणि त्यांची तुलना अनेकदा प्रसिद्ध अभिनेत्री हेलनशी केली जात होती. मधुमती यांनी 'आँखें', 'टॉवर हाऊस', 'शिकारी', आणि 'मुझे जीने दो' सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. दरम्यान मधुमतीच्या निधनाची बातमी कळताच, चित्रपट कलाकारांनी सोशल मीडियावर अभिनेत्रीला श्रद्धांजली वाहिली आहे. यामध्ये बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार आणि विंदू दारा सिंगसह अनेक सेलिब्रिटींनी मधुमती यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
स्टार्सनं वाहिली श्रद्धांजली : १५ ऑक्टोबर रोजी अक्षय कुमारनं त्याच्या ट्विटर हँडलवर मधुमतीच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत पोस्टमध्ये लिहिलं, 'माझा पहिला आणि कायमचा गुरु. नृत्याबद्दल मला जे काही माहित आहे, ते मी तुमच्या चरणी शिकलो, मधुमती जी. तुमची आठवण प्रत्येक हावभावात, प्रत्येक अभिव्यक्तीत नेहमीच माझ्याबरोबर राहील. ओम शांती.' याशिवाय अभिनेता विंदू दारा सिंगनं मधुमतीच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केलंय. त्यानं त्याच्या एक्स हँडलवर मधुमतीचा फोटो पोस्ट केला आणि लिहिलं, 'आमच्या शिक्षिकेला शांती लाभो, आपल्यापैकी अनेकांनी या महान व्यक्तिमत्त्वाकडून नृत्य शिकले.'
मधुमती कोण होती? : १९३८मध्ये महाराष्ट्रात जन्मलेली मधुमती एक अभिनेत्री आणि नृत्यांगना दोन्ही होती. तिच्या नृत्य कौशल्याचं अनेकांनी कौतुक केलंय. अक्षय कुमार आणि दारा सिंग सारख्या अभिनेत्यांनी तिच्याकडून नृत्याची कला शिकली. १९५७मध्ये प्रदर्शित न झालेल्या मराठी चित्रपटातून तिनं नृत्यांगना म्हणून तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिला लहानपणापासूनच नृत्याची आवड होती. तिनं भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी आणि कथकली या विषयांचे प्रशिक्षण घेतलं होतं. तिनं अनेक चित्रपटांमध्येही काम केलंय. मधुमतीनं वयाच्या १९व्या वर्षी दीपक मनोहरशी लग्न केलं. दीपक, हे देखील एक डान्सर होते, ते मधुमती यांच्यापेक्षा खूप मोठे होते आणि चार मुलांचे पिता होते. त्यांच्या पत्नीचं आधीच निधन झालं होतं. मधुमतीची आई त्यांच्या लग्नाच्या विरोधात होती. मधुमतीनं तिच्या आईच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन दीपक मनोहरशी लग्न केलं. मधुमतीनं हिंदी, मराठी, पंजाबी आणि भोजपुरी भाषेतील ७० हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलंय. अनेकजण तिच्या शैली, सौंदर्य आणि पडद्यावर उपस्थितीची तुलना भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रसिद्ध नर्तक आणि अभिनेत्रींपैकी एक असलेल्या हेलेनशी करते.